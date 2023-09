Embraer sigla un MoU per un’ulteriore cooperazione con SIAEP come Embraer Authorized Service Center

Embraer ha annunciato di aver firmato un Memorandum of Understanding (“MoU”) non vincolante con SIAEP, una controllata di SIA Engineering Company Limited (“SIAEC”), che esplorerà ulteriori partnership per includere maintenance, repair and overhaul (“MRO”) services per la famiglia di aeromobili E-Jets E2 di Embraer. SIAEP è un authorized service center in Asia-Pacifico per i first-generation E-Jets di Embraer dal 2017.

“Vorremmo riconoscere SIAEP per i loro anni di dedizione e supporto resi agli operatori E-Jet di Embraer nella regione”, ha affermato Frank Stevens, Vice President of Global MRO Centers for Embraer. “Questo protocollo d’intesa costituisce per noi una buona base per discutere di ulteriore supporto alla crescente E-Jets E2 fleet nella regione, oltre all’impronta consolidata degli E-Jets in APAC”.

Jeremy Yew, SIAEC’s Senior Vice President Base Maintenance, ha dichiarato: “Siamo ansiosi di esplorare con Embraer la possibilità di estendere la partnership esistente di SIAEP con loro per includere la fornitura di base maintenance services efficienti e di qualità per supportare la flotta E2 in Asia-Pacifico”.

“Embraer ha una presenza globale di E-Jet operators: più di 80 compagnie aeree in 50 paesi, per un totale di oltre 1.700 consegne delle famiglie di aeromobili E-Jets ed E-Jets E2. Nell’Asia-Pacifico quest’anno, Scoot e SKS Airways (Malesia) hanno annunciato la selezione degli aerei E190-E2 ed E195-E2 per completare la loro flotta esistente”, conclude Embraer.

