ICAO: progresi verso un ICAO Global Framework for cleaner energy in aviation

L’ICAO ha concluso con successo un ciclo di consultazioni con gli Stati per promuovere un ICAO Global Framework for Sustainable Aviation Fuels (SAF), Lower Carbon Aviation Fuels (LCAF) e altre Aviation Cleaner Energies, da adottare alla prossima Third Conference on Aviation and Alternative Fuels (CAAF/3).

Inaugurato il 25 settembre 2023, l’evento di consultazione di due giorni, noto come Pre-CAAF/3 Outcomes Consultation, ha riunito oltre 600 partecipanti, delegazioni di 95 Stati e 19 organizzazioni internazionali al quartier generale dell’ICAO a Montreal, dove si sono concentrati sui potenziali risultati della CAAF/3, che si svolgerà a Dubai, Emirati Arabi Uniti, dal 20 al 24 novembre 2023.

“La massima priorità dell’ICAO è l’attuazione del long-term global aspirational goal (LTAG) for international aviation of net-zero carbon emissions by 2050, e si prevede che una cleaner energy component fornirà il contributo più significativo alla decarbonizzazione”, ha osservato l’ICAO Council President, Mr. Salvatore Sciacchitano, nel suo discorso di apertura. “CAAF/3 offre un’eccellente opportunità per implementare una componente cruciale del LTAG, stabilendo un global framework sotto ICAO, attraverso gli elementi costitutivi di policy and planning, regulatory framework, implementation support and financing”.

Durante l’incontro, i partecipanti hanno scambiato opinioni sull’importanza di un ICAO regulatory framework on SAF, LCAF, and cleaner energy per fornire trasparenza, certezza e stabilità agli Stati, all’industria e alla comunità finanziaria. Le discussioni hanno toccato le potenziali politiche volte a promuovere l’adozione di energia più pulita e il ruolo dei vari aviation and energy stakeholders nel sostenere questo lavoro.

Le delegazioni hanno scambiato opinioni sui meccanismi per sostenere l’attuazione pratica delle SAF initiatives in lineacon l’ICAO No Country Left Behind Initiative, sottolineando l’importanza dello sviluppo delle capacità, della cooperazione e della condivisione delle conoscenze per assistere gli Stati nella transizione verso cleaner aviation energy sources.

Infine, la consultazione ha affrontato gli aspetti finanziari, esplorando meccanismi di finanziamento per accelerare lo sviluppo e la diffusione di sustainable aviation fuels, attraverso soluzioni innovative per stimolare gli investimenti in cleaner energy for aviation.

“Gli stati e le organizzazioni sono stati in grado di impegnarsi pienamente nel processo e siamo stati in grado di comprendere i rispettivi punti di vista. Abbiamo identificato i punti in cui esistono convergenze e differenze negli elementi costitutivi dell’ICAO global framework”, ha commentato l’ICAO Secretary General, Mr. Juan Carlos Salazar. “Siamo ora in una posizione migliore per prepararci per un esito positivo del CAAF/3, a meno di due mesi di distanza”.

(Ufficio Stampa ICAO)