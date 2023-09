La Premium Economy di Emirates si estenderà a San Paolo e Tokyo Narita

Emirates ha annunciato oggi che la sua offerta Premium Economy sarà introdotta in altri due punti della sua rete, San Paolo dal 19 novembre e Tokyo Narita dal 20 dicembre.

“San Paolo diventerà il quinto punto della compagnia aerea nel suo North and South American network dove i voli opereranno con la nuova classe di cabina, mentre Tokyo Narita diventerà il secondo gateway nel Far East network di Emirates che offre il suo ultimo prodotto di cabina, con spazio extra per le gambe, caratteristiche e servizi premium.

Man mano che il programma di retrofit della compagnia aerea accelera e il prodotto si estende a più rotte sulla sua rete, San Paolo diventerà la 13a città in cui Emirates opererà il suo aereo di punta A380 appena retrofittato, mentre il numero di punti che offrono la Premium Economy crescerà fino a 14 con l’aggiunta di Tokyo Narita. Oltre a presentare i nuovi posti Premium Economy, gli aerei aggiornati che opereranno sulle rotte vantano anche interni rinnovati che forniscono un’esperienza elevata in tutte le altre cabine, con un nuovo aspetto.

I posti possono essere prenotati immediatamente tramite emirates.com, uffici vendite Emirates e agenzie di viaggio”, afferma Emirates.

“Dal 19 novembre i viaggiatori che volano tra Dubai e San Paolo potranno prenotare i posti Premium Economy di Emirates sui voli EK261/262, che saranno inizialmente disponibili tre volte a settimana, per poi diventare voli giornalieri a dicembre. La Premium Economy sui voli EK318/319, da e per Tokyo Narita verrà lanciata come offerta giornaliera a partire dal 20 dicembre.

Gli aerei che saranno impiegati sulle rotte in configurazione a quattro classi, dispongono di 56 posti in Premium Economy, posizionati nella parte anteriore del main deck e disposti in configurazione 2-4-2, oltre a 338 posti in Economy Class, 76 in Business Class e 14 First Class suites.

San Paolo è una delle ultime destinazioni che sarà operata dall’enhanced A380 aircraft in una configurazione a quattro classi e segna l’ingresso della Premium Economy nel network latinoamericano di Emirates. Tokyo Narita è il primo gateway della compagnia aerea in Giappone dove sarà disponibile la Premium Economy e segue il debutto del prodotto a Singapore a luglio.

L’offerta Premium Economy ha dimostrato di essere immensamente popolare sulle dieci rotte in cui il prodotto è già stato lanciato e, con la domanda di viaggi in forte aumento attraverso il suo vasto network, si prevede che piacerà a coloro che cercano un’esperienza di viaggio premium a un prezzo interessante. Da quando la Premium Economy è stata introdotta nell’offerta di Emirates un anno fa, più di 160.000 clienti sono passati dalla Economy Class, scegliendo di provare l’esperienza elevata che offre”, prosegue Emirates.

“Emirates attualmente vola con i suoi A380 con posti Premium Economy verso destinazioni globali tra cui London Heathrow, Sydney, Melbourne, Auckland, Christchurch, Singapore, Los Angeles, New York JFK, Houston e San Francisco. La Premium Economy debutterà anche sui voli Emirates per Mumbai e Bangalore dal 29 ottobre.

La Premium Economy è popolare tra i viaggiatori d’affari e di piacere, i viaggiatori singoli, le famiglie e molti altri che scelgono di migliorare la propria esperienza di viaggio. I passeggeri in Premium Economy possono aspettarsi di godere di una serie di funzionalità tra cui sedili lussuosi, più spazio per le gambe, pasti e bevande premium, oltre ad altri vantaggi e caratteristiche a valore aggiunto.

Sui retrofitted aircraft, gli interni rinnovati sfoggiano il tipico motivo dell’albero ghaf di Emirates, oltre ad altri miglioramenti estetici, splendidi design e nuove tavolozze di colori, evidenti in tutto l’aereo.

Emirates attualmente opera voli giornalieri tra San Paolo e Dubai, collegando i passeggeri a più di 130 destinazioni nel suo network mondiale. Le operazioni brasiliane di Emirates includono anche un servizio con Boeing 777 tra Dubai e Rio de Janeiro, che collega i viaggiatori a Buenos Aires. Emirates serve anche i propri clienti in Giappone attraverso i suoi tre gateway, con voli giornalieri per Tokyo Narita, Tokyo Haneda e Osaka Kansai. Per ulteriori informazioni sulle operazioni attuali di Emirates, sulla rete, sul supporto di viaggio e altro ancora, visitare www.emirates.com“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)