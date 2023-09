SWISS avvierà una collaborazione con l’agenzia creativa thjnk

Swiss International Air Lines (SWISS) avvierà una stretta collaborazione con la Swiss-based thjnk creative agency, a partire dal 2024. “thjnk ha prevalso su numerosi altri candidati dopo un lungo processo di selezione e da gennaio 2024 diventerà quindi la nuova lead agency di SWISS. In vista di questo, SWISS metterà fine alla sua collaborazione di lunga data con l’agenzia Publicis alla fine del 2023″, afferma SWISS.

“Le proposte e le idee di thjnk ci hanno convinto sotto ogni aspetto e sono felice che ora intraprenderemo nuove strade di comunicazione di marketing insieme a questa rinomata agenzia creativa”, afferma Stefan Vasic, SWISS Head of Marketing. “Vorrei cogliere l’occasione per esprimere i miei sinceri ringraziamenti a tutto il nostro team di procurement, e in particolare a Cornelia Späth, la nostra Head of Marketing Communications Campaigns, per tutte le loro energie e il loro impegno durante tutto il processo di selezione della nostra nuova agenzia creativa. Vorrei inoltre menzionare in modo particolare la fruttuosa ed eccellente collaborazione che abbiamo avuto con Publicis. Sono stati costantemente un partner solido e affidabile negli ultimi anni, per questo offriamo loro il nostro più profondo ringraziamento e apprezzamento”.

“Siamo estremamente orgogliosi di aver convinto SWISS dei meriti del nostro holistic concept and approach”, afferma Andrea Bison, Co-CEO of thjnk Zurich. “Siamo rimasti molto colpiti sia dal forte appeal internazionale del brand SWISS sia dalla professionalità e dalla disponibilità di Stefan Vasic e del suo team durante tutto il processo di selezione. E a livello personale, SWISS mi è sempre stata molto a cuore”.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)