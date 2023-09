Austrian Airlines: apre il primo Worldshop a Vienna Airport

La più importante Miles & More Retail division si espande in Austria. “Da ora in poi i viaggiatori potranno trovare una vasta selezione di prodotti di viaggio e lifestyle di alta qualità nel Worldshop appena aperto a Vienna Airport. Nel Terminal 3, Airside, nell’area del Gate F, i clienti possono sfogliare l’offerta, lasciarsi ispirare e raccogliere e riscattare Miles & More award miles tutti i giorni dalle 6:00 alle 21:00.

All’apertura del negozio i clienti potranno approfittare di interessanti promozioni speciali.

Un altro punto forte è la Austrian Airlines Upcycling Collection appena lanciata. Offre agli appassionati di aviazione mobili e accessori realizzati con parti di vecchi aerei di Austrian Airlines. Oltre ai portachiavi Aircrafttag realizzati con aircraft skin, sono disponibili anche un armadietto pensile e un portabottiglie, entrambi ricavati da una luggage compartment door dell’Airbus A321 di Austrian Airlines con registrazione OE-LBD“, afferma Austrian Airlines.

“Worldshop è sinonimo di idee stimolanti, standard di qualità più elevati e un’esperienza di acquisto unica”, afferma Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines. “Ecco perché siamo particolarmente entusiasti di avere ora un negozio a Vienna e di offrire ai nostri ospiti una selezione speciale di co-branded Austrian Airlines products, così come altri prodotti innovativi di viaggio e lifestyle. In questo modo i nostri ospiti hanno la possibilità di portare a casa con sé un pezzo di Austria, anche sopra le nuvole”.

Julian Jäger, Joint CEO and COO of Vienna Airport: “Un momento clou per tutti gli appassionati di aviazione. A Vienna Airport, i passeggeri possono ora ottenere i popolari prodotti riciclati da airplane interiors e tutto ciò di cui hanno bisogno per il loro viaggio. Il nuovo Worldshop è idealmente situato nell’area partenze di Austrian Airlines e Lufthansa nel Terminal 3. Insieme ad Austrian Airlines, Lufthansa e Miles & More offriamo ai viaggiatori un’esperienza di shopping davvero unica in Austria”.

“Worldshop è un brand di Miles & More GmbH ed è un pilastro centrale nel retail portfolio della compagnia. Lanciata nel 2002, Worldshop è diventata la più importante piattaforma e-commerce di Miles & More GmbH. Attualmente vengono offerti oltre 5.800 prodotti di oltre 400 marchi premium. Con limited in-house productions in Lufthansa and Austrian Airlines design, Worldshop diventa un vero compagno nei viaggi di tutti i giorni e non solo”, prosegue Austrian Airlines.

“La nostra vasta esperienza nel retail sector e una struttura consolidata di fornitori di processi e servizi ci consentono di adattare i nostri prodotti alle esigenze dei nostri clienti e di continuare a svilupparli”, spiega Johann-Philipp Bruns, Managing Director of Miles & More GmbH and responsible for the Sales division. “La popolarità dei nostri prodotti e i 190 miliardi di miglia premio riscattate sin dal nostro inizio dimostrano che è un passo logico e importante espandere in altri paesi i nostri airport stores e offrire ai viaggiatori un’esperienza di acquisto unica nel punto vendita”.

“Dopo flight and upgrade awards, nonché le offerte di hotel e noleggio auto, il Worldshop è uno dei modi più utilizzati per riscattare Miles & More award miles. Lo shopping è possibile non solo in uno dei nove Worldshop stores con oltre 870 metri quadrati di superficie commerciale negli aeroporti di Berlino-Brandeburgo, Amburgo, Düsseldorf, Francoforte, Monaco e Vienna, ma anche online su worldshop.eu, a bordo delle Lufthansa Group Airlines, Swiss (International), Austrian e Lufthansa, nonché online in qualsiasi momento”, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)