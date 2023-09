Il Diamond DA42-VI vola per la prima volta con Sustainable Aviation Fuel

Lunedì scorso, dopo numerosi test e preparativi, i training aircraft della European Flight Academy, brand of Lufthansa Aviation Training GmbH (LAT), hanno effettuato per la prima volta alcuni circuiti dell’aeroporto di Brema alimentati con SAF. “Il DA42-VI del produttore di aerei austriaco Diamond Aircraft infatti è stato completamente rifornito con Sustainable Aviation Fuel (SAF). Questo volo è stato il risultato di un’intensa preparazione tra LAT, Diamond Aircraft e il produttore di motori Austro Engine. Per questo volo è stato scelto Bremen Airport, in quanto è tra i primi aeroporti in Germania a permettere il rifornimento con il SAF fornito da World Fuel Services. Questo SAF è ottenuto da rifiuti petroliferi, piante acquatiche e piante del suolo a Gand, in Belgio. In una prima fase gli oli e i grassi vengono idrogenati e poi raffinati in modo simile ai combustibili fossili. Di conseguenza, il SAF produce fino all’80% in meno di emissioni di CO2 durante il suo ciclo di vita.

L’evento congiunto con i rappresentanti di Lufthansa Aviation Training GmbH, Diamond Aircraft Industries GmbH (Diamond Aircraft Austria), Austro Engine GmbH, World Fuel Services Europe Ltd. e Bremen Airport è stato il punto di partenza per test approfonditi con blended SAF. È stato dimostrato che il SAF puro non miscelato genera fino all’80% in meno di emissioni di CO2 rispetto al cherosene convenzionale. L’obiettivo di tutte le parti coinvolte è rendere la formazione dei futuri piloti di Lufthansa Group più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. I risultati di questa serie di test riveleranno se il SAF potrà essere utilizzato in futuro come unico carburante per l’European Flight Academy fleet”, afferma Diamond Aircraft.

“La consapevolezza ecologica e l’uso responsabile delle risorse sono sempre stati al centro di Diamond Aircraft. La storia è iniziata con efficienti lead-free jet-fuel engines e sta andando avanti con l’elettrificazione, nonché con alternative fuels and propulsion systems. Diamond Aircraft e Austro Engine prevedono una crescente disponibilità di ASTM D7566 SAF come “drop-in” fuel for General Aviation nei prossimi anni e prevedono di rilasciare l’intera flotta per questo fuel mix entro la fine del 2025. Una significativa market penetration dei SAF è prevista entro il 2030 e la disponibilità di 100% pure SAF senza blending entro il 2050″, prosegue Diamond Aircraft.

Birgit Bubelach, Head of Training Services at Lufthansa Aviation Training, ha commentato: “Sono molto lieta di essere qui tutti insieme oggi e di poter assistere a questo test flight di uno dei nostri European Flight Academy training aircraft, rifornito per la prima volta con SAF, grazie alla nostra collaborazione di lunga data con il gestore dell’aeroporto e il fornitore di carburante qui all’aeroporto di Brema, che, su nostra richiesta e senza esitazione, sono stati a disposizione del nostro training aircraft manufacturer Diamond e del suo engine manufacturer Austro Engine per il testing del SAF per i loro motori”.

Mathias Offen, Head of Training Services, aggiunge: “Il test flight di oggi con SAF su uno dei nostri training aircraft è un elemento essenziale sulla strada verso una formazione sostenibile dei piloti nelle nostre scuole di volo, che noi come European Flight Academy stiamo intraprendendo insieme al nostro training aircraft manufacturer Diamond”.

Robert Kremnitzer, Head of Design Organization at Diamond Aircraft Austria: “Il SAF è la chiave più immediatamente disponibile per ridurre le emissioni di CO2 nel settore dell’aviazione. La maggior parte della flotta Diamond può trarre vantaggio direttamente dall’utilizzo di kerosene piston engines. Siamo molto lieti di poterlo dimostrare come esempio, attraverso la collaborazione con il nostro partner LAT e l’aeroporto di Brema, e siamo convinti che insieme apriremo la strada.”

“Nonostante il vantaggio di un kerosene piston engine in termini di emissioni di CO2, qualsiasi ulteriore sviluppo verso la riduzione complessiva di CO2 è per noi di grande importanza. I SAF rappresentano una gradita opportunità per ottimizzare immediatamente le flotte esistenti rispetto alla decarbonizzazione. Questi carburanti ormai sono stati sufficientemente testati per l’uso nelle turbine e il loro maggiore utilizzo consente di risparmiare tonnellate di CO2. I kerosene-fueled piston engines svolgono un ruolo minore nell’aviazione a causa dei loro bassi volumi a livello globale e delle loro basse emissioni in generale. Di conseguenza, è stato molto difficile per noi procurarci questi “nuovi” carburanti per analisi e test, per non parlare di partecipare alla loro certificazione al fine di soddisfare i requisiti specifici di un compression-ignition piston engine”, afferma Felix Zahradnik, Chief Technology Officer at Austro Engine. “Tuttavia, collaborando con LAT, uno dei nostri principali clienti, e con il grande supporto dell’aeroporto di Brema e di WFS, siamo stati in grado di procurarci abbastanza carburante per indagini approfondite sugli engine test benches e con test flights, in preparazione alla certificazione SAF. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri clienti per dare forma al futuro dell’aviazione”.

Dr. Marc Cezanne, Managing Director Bremen Airport: “Nell’ambito della nostra strategia di protezione del clima, nel 2018 abbiamo deciso di fornire SAF all’aeroporto di Brema. Dalla metà del 2022 offriamo ‘green kerosene’ a tutte le compagnie aeree nel nostro aeroporto. Siamo molto lieti che Lufthansa Aviation Training (LAT) voli ora da Brema con emissioni significativamente ridotte”.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft – Bremen Airport)