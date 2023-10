Emirates celebra 10 anni di successo sulla rotta Milano – New York

Emirates ha segnato un importante traguardo, ovvero 10 anni di voli diretti tra Milano e New York. In questa decade, sono stati trasportati oltre 1,8 milioni di passeggeri sulla popolare rotta.

“Nato dalla forte richiesta di collegare due vivaci destinazioni commerciali e turistiche in Italia e negli Stati Uniti, il volo giornaliero ha permesso a entrambi i Paesi di beneficiare di impatti positivi nel corso del decennio. Più di 6.000 voli in entrambe le direzioni hanno contribuito a soddisfare la domanda su una rotta poco servita, a favorire fruttuosi i collegamenti commerciali e turistici, oltre ad aver avvantaggiato entrambe le economie.

Al termine del suo decimo anniversario di servizi tra la “capitale della moda del mondo” e la città più visitata degli Stati Uniti, i voli di Emirates hanno trasportato oltre 37.000 tonnellate di merci tra Milano e New York, con esportazioni dall’Italia che vanno dall’abbigliamento agli articoli alimentari e gioielli. Dagli Stati Uniti, in cima alla lista delle materie prime frequentemente esportate in Italia, troviamo abbigliamento, tessuti, ricambi e prodotti chimici utilizzati in vari settori. In media, ogni anno, la divisione cargo della compagnia aerea, Emirates Skycargo, trasporta quasi 4.000 tonnellate di merci tra i due gateway, a ulteriore dimostrazione dell’impegno di Emirates nel sostenere le economie e le imprese locali in entrambi i Paesi”, afferma Emirates.

“Grazie al servizio diretto tra Milano e New York, che vola quotidianamente sulla rotta, la compagnia aerea facilita i collegamenti tra le due città per gli italiani che vivono a New York, gli studenti, i viaggiatori d’affari e i turisti.

Emirates collega in tutto il mondo entrambe le comunità grazie al suo ampio portfolio di sponsorizzazioni che copre i principali eventi sportivi incentrati su calcio, rugby, tennis, golf e tanto altro. In Italia, Emirates ha una partnership di lunga data con il popolare club di calcio AC Milan, e sponsorizza altri appuntamenti a livello globale che “passano” anche dal nostro Paese come l’ATP Tour, Rugby World Cup e UAE Team Emirates.

Il portfolio di sponsorizzazioni di Emirates negli Stati Uniti testimonia il suo impegno nei confronti della comunità locale e la passione condivisa per lo sport attraverso le sue principali sponsorizzazioni, tra cui gli US Open. In collaborazione con l’ATP, il supporto della compagnia aerea si estende ad altri 60 tornei in tutto il mondo, tra cui il Western & Southern Open a Cincinnati, Miami Open e BNP Paribas Open a Indian Wells”, prosegue Emirates.

“Oltre al servizio tra Milano e New York, Emirates opera due ulteriori voli transatlantici tra le Americhe e l’Europa, collegando Atene e Newark attraverso un volo diretto così come Città del Messico a Barcellona“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)