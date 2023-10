ITA Airways all’edizione 2023 dell’IFTM Top Resa di Parigi

ITA Airways partecipa alla fiera internazionale del turismo IFTM Top Resa 2023 che si terrà a Parigi dal 3 al 5 ottobre. “L’evento, che si svolgerà nella cornice del Parc des Expositions de la Porte de Versailles, sarà l’occasione per la Compagnia di riaffermare la propria posizione sul mercato francese, al fianco delle maggiori compagnie aeree e aziende del travel in Europa.

L’IFTM Top Resa si svolge ogni anno a Parigi ed è il principale evento dedicato ai professionisti del settore viaggi e turismo di tutti i segmenti: Business, Leisure, Gruppi, MICE ed Eventi. Per l’edizione 2023, saranno presenti all’evento più di 1.400 brand e circa 30.000 professionisti del turismo, in rappresentanza di oltre 170 destinazioni, per un programma di tre giorni con 80 conferenze.

ITA Airways sarà presente all’interno dello stand ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo con un’area brandizzata dove per l’occasione Pierfrancesco Carino, Vice President International Sales ITA Airways, Carla Catuogno, Regional Manager Europe ITA Airways e Samy Addou, Country Manager France ITA Airways, accoglieranno visitatori e ospiti”, afferma ITA Airways.

“La Francia è il secondo mercato per ITA Airways in Europa dopo l’Italia. Quest’anno la Compagnia presenterà la propria offerta di collegamenti tra Francia e Italia, che prevede fino a 92 voli settimanali e fino a 14 voli giornalieri dagli aeroporti di Parigi e Nizza verso Roma e Milano, e un totale di 64 destinazioni offerte a livello globale, tra cui 12 rotte intercontinentali.

Nel dettaglio, l’operativo dalla Francia all’Italia include:

– 4 voli giornalieri da Parigi CDG a Roma FCO

– 3 voli giornalieri da Nizza NCE a Roma FCO

– Fino a 7 voli giornalieri da Parigi CDG/ORY a Milano LIN

Per quanto riguarda le rotte intercontinentali, pilastro della strategia commerciale di ITA Airways, il 2023 ha visto il lancio dei nuovi voli diretti da Roma Fiumicino a Washington e San Francisco, inaugurati nel cuore della stagione estiva, a cui si aggiungerà il nuovo collegamento su Rio de Janeiro, che partirà il prossimo 29 ottobre. Quest’ultima è la seconda destinazione operata da ITA Airways in Brasile e rafforzerà ulteriormente l’espansione in Sud America, dopo l’apertura dei voli per Buenos Aires e San Paolo nel 2022. Da sempre tra le destinazioni con il più alto tasso di popolazione di origine italiana, il Sud America è un mercato strategico insieme agli Stati Uniti in termini di traffico passeggeri e cargo.

Le destinazioni di lungo raggio di ITA Airways sono operate con aeromobili di nuova generazione, tra cui l’ammiraglia, l’Airbus A350, e l’Airbus A330neo introdotto di recente nella flotta. Entrambi presentano il design di cabina ITA Airways, e consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto inferiori del 25% rispetto agli aerei di precedente generazione”, prosegue ITA Airways.

“L’IFTM 2023 sarà anche l’occasione per presentare la nuova campagna marketing “A Sky full of Italy” e l’esclusiva promozione VOLARE dedicata al mercato francese.

La campagna “A Sky full of Italy”, che utilizza l’iconico simbolo della “search bar”, mostra come tutto ciò che le persone cercano quando pensano all’Italia può essere trovato a bordo degli aeromobili di ITA Airways prima ancora di toccare terra e come la Compagnia sia in grado di fornire una straordinaria esperienza italiana ai clienti che la scelgono.

Lanciata in Francia lo scorso 14 settembre, sarà on air per 4 settimane su questo mercato con un focus sulle catchement areas di Parigi e Nizza, sui canali TV satellitari, video digitali out of home e web. A livello globale, la campagna è già on air in Brasile, Argentina, Italia, Spagna, San Francisco, Los Angeles, Washington, Boston, e, a partire dal 5 ottobre, sarà lanciata a New York e Miami per poi debuttare in autunno in Israele, India e Giappone.

A dimostrazione dell’importanza del mercato francese per ITA Airways, VOLARE, il loyalty program della Compagnia che consente ai clienti di usufruire di servizi esclusivi e di accumulare punti fin dal primo volo, offre una esclusiva promozione dedicata ai passeggeri francesi. Nel dettaglio, la promo consente ai nuovi iscritti a VOLARE, che conta attualmente più di 1.600.000 membri, di ricevere immediatamente un BONUS DI BENVENUTO di 2.000 punti.

Tutti i voli ITA Airways possono essere acquistati presso le agenzie di viaggio, il sito ita-airways.com, il call center ITA Airways e le biglietterie aeroportuali”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)