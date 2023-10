Emirates nominata 2024 APEX World Class Airline, con un premio aggiuntivo per l’Economy Class amenity kit

Emirates è stata recentemente nominata vincitrice dell’APEX World Class Airline 2024 per aver padroneggiato l’esperienza degli ospiti e aver fornito un servizio clienti eccezionale, agli APEX/IFSA Awards 2024 tenutisi a Long Beach, California. “Valutata attraverso un audit completo sulla qualità del servizio, sulla sicurezza e sulle iniziative di controllo sanitario, Emirates è una delle sole otto compagnie aeree a livello globale ad ottenere questo riconoscimento. Emirates ha anche ricevuto un 2024 IFSA award for ‘Best Onboard Amenity’, in riconoscimento dell’Emirates Sustainable Economy Class amenity kit, ricco di servizi utili per migliorare il comfort dei passeggeri pur essendo composto da materiali più sostenibili, progettati per il riutilizzo.

Riconoscendo l’impegno di Emirates ‘Fly Better’, Emirates ha ricevuto il riconoscimento World Class per aver dimostrato i più alti standard globali di sicurezza e benessere, sostenibilità ed esperienza di servizio per gli ospiti. Celebrando un anno di profitti record, un primo anno di successo nella Premium Economy Class, ingenti investimenti nel miglioramento dei servizi di bordo e passi notevoli nel viaggio verso un futuro più sostenibile, Emirates è stata elogiata dall’industria aeronautica per la sua innovazione e l’impegno verso l’eccellenza”, afferma Emirates.

L’APEX CEO, Dr Joe Leader, ha commentato: “Stasera, abbiamo fatto molto di più che semplicemente riconoscere l’abilità e la passione del settore aereo, abbiamo reso omaggio ai pionieri dell’APEX World Class 2024 come Emirates, che hanno inequivocabilmente inciso un capitolo d’oro negli annali dei viaggi aerei oltre le cinque stelle. Ho avuto anche il privilegio di trascorrere momenti preziosi con il Presidente Sir Tim Clark all’evento FTE EMEA di APEX a Dublino all’inizio di quest’anno. Le intuizioni, la visione, l’assoluta audacia dell’approccio di Emirates nel rivoluzionare i cieli si trovano in ogni parola che ha condiviso. Emirates non è solo una compagnia aerea, è una sinfonia di innovazione, ambizione e impegno incessante verso l’eccellenza”.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)