Wizz Air vince il World Travel Award

Wizz Air annuncia di aver conseguito la vittoria ai 30° World Travel Awards come “Compagnia aerea low cost leader in Europa – 2023”. “Wizz Air è stata premiata per il suo costante impegno nel fornire un servizio di alto livello ai propri clienti e per le sue pratiche di aviazione sostenibile.

I World Travel Awards sono rinomati per celebrare l’eccellenza e l’innovazione nel settore dei viaggi e del turismo. Questo riconoscimento consolida la posizione di Wizz Air come leader globale nel servizio ai passeggeri, grazie ad elevati standard di qualità e all’impegno per la tutela ambientale”, afferma Wizz Air.

Ritirando il premio a Batumi, András Radó, Senior Communications Manager di Wizz Air, ha commentato: “Siamo onorati che la giuria abbia scelto Wizz Air per questo prestigioso premio. Si rafforza la nostra convinzione che un servizio di alto livello per i clienti e un’offerta di voli sostenibili siano la strada giusta da seguire. Questo riconoscimento serve a testimoniare la dedizione del nostro team e la fedeltà dei nostri passeggeri”.

“Wizz Air ha costantemente dimostrato l’impegno ad accrescere la qualità del suo servizio ai clienti, offrendo un’esperienza di viaggio piacevole ad oltre 45 milioni di passeggeri solo tenendo conto dell’ultimo anno. La sua dedizione alla sostenibilità si riflette in iniziative come gli aeromobili a basso consumo di carburante, gli investimenti per l’aviazione sostenibile, la diversità promossa all’interno della compagnia aerea (che comprende 100 nazionalità differenti) e una forte attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale. Wizz Air, già leader del settore, ha diminuito costantemente l’intensità delle emissioni di CO2 e ha introdotto alcuni cambiamenti a bordo dei suoi 185 aeromobili come parte della più ampia strategia di sostenibilità, tra cui: il passaggio a posate biodegradabili, l’utilizzo di sedili in pelle riciclata e la sostituzione di tutti i materiali stampati a bordo per i piloti con dispositivi elettronici”, conclude Wizz Air.

