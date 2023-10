La Royal Denmark Air Force e Lockheed Martin festeggiano l’arrivo dei primi quattro aerei F-35 danesi

La Danimarca ha celebrato ufficialmente l’arrivo nel paese dei suoi primi quattro aerei F-35A Lightning II basati permanentemente presso la base aerea di Skrydstrup.

Durante la cerimonia, Lockheed Martin ha consegnato ufficialmente il certificato di proprietà degli F-35 danesi alla Danish Ministry of Defense Acquisition and Logistics Organization. Oltre 10.000 cittadini locali hanno partecipato all’open house pubblica dell’aeronautica danese. Durante l’open house il pubblico ha appreso di più sulla missione dell’F-35 per la Danimarca e sui fornitori del settore e ha assistito al display in volo dell’F-35 e dell’F-16.

La Danimarca ha svolto un ruolo fondamentale nel programma F-35, unendosi nel 2002 come partner durante la fase di sviluppo e dimostrazione del sistema, influenzando strategicamente gli elementi tecnici del programma. La Royal Denmark Air Force ha anche contribuito con un F-16 danese al Joint Strike Fighter 461st Flight Test Squadron presso la base aeronautica di Edwards, in California, dove è servito come chase plane per il programma di sviluppo, test e valutazione dell’F-35. L’industria danese ha anche contribuito alle attività di produzione, sviluppo e sostegno dell’F-35 e oggi sta costruendo parti e componenti per ciascuno degli oltre 3.100 velivoli previsti da produrre.

“Questo evento fondamentale rappresenta la realizzazione della visione, della lungimiranza e degli investimenti strategici che la Danimarca ha fatto più di dieci anni fa. Ci aspettiamo che l’F-35 svolgerà un ruolo cruciale nelle missioni di sicurezza del 21° secolo per la Danimarca, offrendo capacità di quinta generazione senza pari, connettività e interoperabilità”, ha affermato Greg Ulmer, vicepresidente esecutivo di Lockheed Martin Aeronautics. “L’F-35 integra forze congiunte, fornendo un effetto di rete senza precedenti tra le forze alleate e rafforzando significativamente la deterrenza basata sull’alleanza in tutti i settori”.

La Danimarca ha preso in consegna fino ad oggi 10 F-35, quattro dei quali si trovano ora alla base aerea di Skrydstrup e sei dei quali sono di stanza alla base aeronautica di Luke, in Arizona, dove piloti e manutentori danesi stanno conducendo l’ addestramento. La Danimarca ha in programma di acquistare 27 aerei F-35 in totale.

Entro la metà degli anni ’30, più di 600 F-35 saranno di stanza nel continente europeo nelle basi dei membri della NATO e in Svizzera. I membri della NATO nel programma F-35 includono Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Stati Uniti e Regno Unito.

Con l’aggiunta della base aerea di Skrydstrup, gli F-35 operano ora da 31 basi in tutto il mondo. Ad oggi, Lockheed Martin ha consegnato più di 975 F-35, addestrato più di 2.180 piloti e 15.000 manutentori e la flotta di F-35 ha superato più di 721.430 ore di volo cumulative.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)