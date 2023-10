News Brevi – 02.09.2023

UN CIELO TUTTO ROSA: LE INIZIATIVE DI DELTA AIR LINES PER IL MESE DEDICATO ALLA PREVENZIONE DEL CANCRO AL SENO – Nel mese di ottobre il cielo di Delta si colora di rosa con una serie di iniziative promosse a terra e in volo, volte a raccogliere fondi per l’’organizzazione no-profit Breast Cancer Research Foundation. Dal 2005 i dipendenti Delta, i passeggeri, i loro amici e famiglie hanno raccolto 24 milioni di dollari per la ricerca, inclusi i 3 milioni assemblati nel 2022. Fra le iniziative di quest’anno ci sarà l’arrivo dell’iconico Pink Plane Delta con la livrea dedicata al mese rosa a Roma Fiumicino domani, 3 ottobre. Su questo e su tutti i circa 4.000 voli giornalieri Delta operati nel mese di ottobre, le assistenti di volo saranno vestite con uniformi rosa, verrà servita limonata rosa e ci sarà la possibilità di acquistare prodotti diversi nella caratteristica tinta – dai cappellini, ai foulard, alle magliette, fino a realizzazioni a tema create dai dipendenti Delta – per contribuire alla causa. I passeggeri sono invitati a fare shopping o a partecipare con una donazione libera, anche in contanti e in valuta straniera. Delta incoraggia inoltre i suoi passeggeri e tutti coloro che vogliono supportare questa importante causa ad acquistare i prodotti rosa che si possono trovare sull’online shop dedicato, e i cui proventi contribuiranno alla raccolta fondi per la BCRF. Il sito è: Delta BCRF – SkyBoutique (deltashop.com). A ottobre, inoltre, negli aeroporti di Roma Fiumicino (3 ottobre), Milano Malpensa (24 ottobre) e Venezia Marco Polo (tutto il mese) il personale Delta organizza i Days of Hope, quando i dipendenti, vestiti di rosa, vendono al gate di partenza gadget a tema come penne o magliette, il cui totale ricavato verrà devoluto alla Breast Cancer Research Foundation. Il vero motore dietro alle iniziative Delta per la lotta al cancro al seno sono i suoi dipendenti, che spesso sono stati toccati direttamente, o nella loro cerchia famigliare, dalla malattia. L’itinerario dell’aeromobile rosa dedicato potrebbe subire variazioni per esigenze operative.

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO CON ELICOTTERO A MARETTIMO – Si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri l’intervento congiunto tra Aeronautica Militare e Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano per recuperare una turista friulana rimasta ferita nell’isola di Marettimo. L’incidente è avvenuto nella zona di punta Troia quando la donna di 69 anni, in vacanza sull’isola delle Egadi con un gruppo di amici, mentre percorreva un tratto di sentiero particolarmente impegnativo è scivolata procurandosi la sospetta frattura della tibia e del perone. Non essendo più in grado di proseguire, gli amici con cui era hanno chiamato il Numero Unico di Emergenza 112. La centrale del 118 ha chiesto l’intervento del Soccorso Alpino che, per garantire la rapidità del recupero in una zona impervia, ha successivamente richiesto l’intervento di un elicottero militare al Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE). RCC del COA ha così immediatamente attivato l’equipaggio militare in prontezza dall’allarme dell’82° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare di stanza sull’aeroporto di Trapani. Dallo scalo siciliano è quindi decollato un elicottero HH-139A che ha imbarcato due tecnici di elisoccorso del SASS per trasportarli pochi minuti dopo sul luogo dell’incidente. Un tecnico del Soccorso Alpino e l’aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare hanno raggiunto la donna, le hanno immobilizzato la gamba e l’hanno issata a bordo dell’elicottero col verricello per sbarcarla subito dopo nella piazzola dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani per le necessarie cure sanitarie (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CONDOR VOLA DI NUOVO IN ROSA – Per una maggiore consapevolezza, anche quest’anno Condor partecipa all’iniziativa globale del settore aeronautico FlyPink, che sostiene le organizzazioni di tutto il mondo nella prevenzione, nel trattamento e nella ricerca sul cancro al seno. Con gli accessori dell’uniforme a strisce rosa, i membri dell’equipaggio esprimono la loro solidarietà alle persone colpite e sensibilizzano sulla malattia. I Condor cabin crews indossano cravatte, sciarpe e spille rosa durante il Breast Cancer Awareness Month di ottobre, e i cockpit crews stanno scambiando le loro spalline dorate con altre a strisce rosa.

L’AEROPORTO DI GENOVA INSIEME AD AISM – Anche quest’anno l’Aeroporto di Genova, insieme a numerosi altri scali di Assaeroporti, aderisce alla campagna AISM per la raccolta fondi a favore della ricerca contro la sclerosi multipla.”Mercoledì 4, sabato 7 e domenica 8 ottobre torna l’appuntamento nelle piazze italiane con La Mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire i servizi alle persone colpite, soprattutto giovani sotto i 40 anni. Scopri dove trovare il tuo sacchetto di mele su www.aism.it/mela. I fondi raccolti nelle piazze andranno a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM e a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. Grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla. La ricerca negli ultimi 20 anni ha fatto passi da gigante per assicurare cure molto efficaci che hanno cambiato l’impatto sulla qualità di vita quotidiana. Ma le cause della malattia sono ancora sconosciute e la ricerca è fondamentale per trovare la cura risolutiva”, afferma il comunicato.

RYDER CUP 2023: IL CONTRIBUTO DELL’AERONAUTICA MILITARE – L’Aeronautica Militare, attraverso assetti e personale specializzato, sta fornendo, unitamente al personale dell’Esercito, un prezioso contributo per garantire la cornice di sicurezza della 44^ edizione della “Ryder Cup”, uno dei più prestigiosi tornei di golf a carattere internazionale, in svolgimento presso il “Marco Simone & Country Club” di Guidonia Montecelio (RM). In particolare, a supporto del dispositivo di sicurezza approntato dalla Prefettura di Roma, l’Aeronautica Militare sta impiegando: un velivolo P-72A, velivolo da pattugliamento che può essere impiegato per attività di ricerca, acquisizione ed identificazione di informazioni sul terreno, un aeromobile a pilotaggio remoto MQ-9A Predator B per missioni di ricognizione, sorveglianza e acquisizione immagini aeree ed un team Counter-Unmanned Aerial System Anti-drone (C-UAS) operato da personale del 16° Stormo “Fucilieri dell’Aria” in un team interforze con l’Esercito, per l’avvistamento e l’eventuale neutralizzazione di droni, anche di piccolissime dimensioni, che sorvolano a bassa quota aree sensibili o interdette. Tutti gli assetti, dati in concorso alla Prefettura di Roma per la manifestazione sportiva, sono coordinati dal Comando Operativo di Vertice Interforze. Giovedì 28 settembre, in occasione della cerimonia di inaugurazione, la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha effettuato un sorvolo sul luogo dell’evento (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR CANADA FOUNDATION PROSEGUE I SUOI PROGRAMMI – La points Matching Week di Aeroplan a sostegno dell’Air Canada Foundation Hospital Transportation Program inizia oggi e durerà fino all’8 ottobre 2023. Quest’anno ricorre il 20° anniversario del programma, che ha operato grazie alle generose donazioni dei membri di Aeroplan per fornire assistenza alle famiglie in tutto il Canada i cui figli hanno bisogno di viaggiare per cure mediche. Tutti i punti Aeroplan vanno direttamente a 15 ospedali pediatrici a livello nazionale per supportare il bisogno dei piccoli pazienti di cure non offerte nella loro comunità.

AIR FRANCE PRESENTE AL SALONE IFTM – Air France informa: “Vuoi saperne di più sulle prospettive di carriera nel trasporto aereo? Il salone IFTM – Top Résa, dal 3 al 5 ottobre al Parc des Expositions de la Porte de Versailles, è l’occasione per incontrare il team di Air France. Lì potrai parlare con i rappresentanti dell’azienda che risponderanno alle tue domande e presenteranno l’ampia gamma di ruoli per i quali stiamo attivamente reclutando. Nell’ambito del salone, Air France organizza giovedì 5 ottobre, dalle 14:00 alle 17:00, un eccezionale appuntamento di lavoro. L’obiettivo? Rafforzare i nostri team reclutando un gran numero di personale di terra in preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. La compagnia aerea, ambasciatrice della Francia in volo da 90 anni e partner ufficiale di questo evento planetario, è immensamente orgogliosa di accogliere e assistere – sia all’arrivo che alla partenza – le centinaia di migliaia di clienti, atleti e spettatori che prenderanno parte a questo evento sportivo mondiale. Ma le nostre ambizioni non si fermano qui. Air France sta reclutando personale in tutti i suoi settori di attività – trasporto passeggeri, manutenzione di aeromobili, merci, IT, gestione delle entrate, ecc. – per soddisfare le esigenze dei suoi clienti e continuare a svolgere un ruolo di primo piano per un settore del trasporto aereo più responsabile. Il nostro obiettivo è investire a lungo termine nelle nostre persone, offrendo loro opportunità di crescita, sviluppo di nuove competenze e lavoro in un’ampia gamma di ruoli all’interno dell’azienda. Solo nel 2023, quasi 2.000 persone di talento entreranno a far parte di Air France: più di 400 piloti, 350 meccanici, 260 manager, tutti con contratto a tempo indeterminato. Questo slancio continuerà nel 2024 e oltre”.

RYANAIR ANNUNCIA LA NUOVA ROTTA TREVISO-MADRID PER L’INVERNO 23/24 – Ryanair ha annunciato oggi (2 ottobre) la nuova rotta da Treviso a Madrid, che opererà con 6 frequenze settimanali a partire dalla fine di ottobre come parte del proprio operativo invernale 23/24. Mauro Bolla di Ryanair ha dichiarato: “Mentre Ryanair continua a crescere in tutta Europa, siamo lieti di offrire ancora più scelta di rotte alle tariffe più basse per i clienti / visitatori di Treviso per l’inverno 23/24 con questo nuovo collegamento da Treviso a Madrid, che opererà con 6 frequenze settimanali dal 29 ottobre. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti trevigiani a bordo dei nostri voli da / per Madrid questo inverno poiché Ryanair continua a offrire più traffico, connettività e tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea in l’Italia”.

LOCKHEED MARTIN ANNUNCIA IL VOLO DEL PRIMO F-16 BLOCK 70 SLOVACCO – Lockheed Martin ha annunciato oggi il volo di successo del primo F-16 Block 70 slovacco. Il volo è avvenuto il 29 settembre alle 9:30 EST presso lo stabilimento di produzione Lockheed Martin a Greenville, nella Carolina del Sud, con il pilota collaudatore che ha condotto con successo test multipli per convalidare le prestazioni e le capacità supersoniche durante il volo. La Slovacchia sarà il primo paese europeo a ricevere l’F-16 Block 70. “L’aeronautica militare slovacca sta facendo passi avanti significativi con le capacità dell’F-16”, ha affermato OJ Sanchez, vice president and general manager, Integrated Fighter Group, Lockheed Martin. “L’integrazione di questa piattaforma collaudata consentirà all’aeronautica militare slovacca di salvaguardare efficacemente i propri confini e di collaborare con alleati in Europa, NATO e nel mondo”. Questo jet F-16 Block 70 è il primo di 14 ad essere consegnato alla Slovacchia. Il Paese ha firmato la sua Lettera di offerta e accettazione (LOA) per 14 F-16 nel dicembre 2018. Sei paesi hanno selezionato gli aerei Block 70/72. Oltre all’attuale arretrato ufficiale di 126 jet, la Giordania lo scorso anno ha firmato una LOA per 12 jet e la Bulgaria ha firmato una LOA per altri otto jet. Una volta finalizzati, l’arretrato aumenterà a 146.

SAUDIA SVELA LA SUA NUOVA IDENTITA’ – Saudia, la compagnia di bandiera dell’Arabia Saudita, ha svelato la nuova identità e la nuova livrea del suo marchio durante un evento a Gedda. “Il rebrand segna l’inizio di una nuova era per Saudia, introducendo concetti innovativi in termini di servizi al cliente con una forte attenzione agli aspetti digitali e migliorando l’esperienza degli ospiti celebrando la cultura saudita. Questa trasformazione rafforza l’identità nazionale di Saudia e reimmagina tutti i prodotti e i servizi per coinvolgere tutti i cinque sensi. Gli ospiti potranno vivere un’autentica esperienza saudita durante il loro viaggio, mostrando il meglio dell’Arabia Saudita e della sua ricca cultura. Questo include una fragranza distintiva e un’identità sonora, una cucina di ispirazione locale, il tutto realizzato da abili artigiani sauditi. Questa nuova identità rispecchia lo spirito di accoglienza dell’Arabia Saudita, lasciando agli ospiti un senso profondo del calore e dell’ospitalità del Paese e promuovendo un più profondo apprezzamento della cultura saudita sia per i cittadini che per i visitatori. Il rebrand comprende anche nuove uniformi per il personale di bordo e di terra. La nuova identità cromatica del brand, composta da verde, blu e sabbia, rappresenta l’obiettivo di Saudia di espandere la sua flotta e le sue destinazioni, collegando il mondo all’Arabia Saudita, enfatizzando l’autenticità e i valori radicati del Regno. Parallelamente al rebrand, Saudia ha intrapreso un’enorme trasformazione digitale, migliorando completamente l’esperienza digitale dei clienti. Saudia è leader tra le compagnie aeree internazionali nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale generativa (AI) come assistente virtuale, denominato “SAUDIA”, uno dei primi del suo genere nella regione. Entro la fine dell’anno Saudia consentirà agli ospiti di completare l’intera transazione attraverso questo efficiente processo. L’ambiziosa trasformazione digitale, pianificata da tempo, migliorerà completamente l’esperienza del cliente, ma consentirà anche operazioni e processi più snelli, garantendo al contempo i massimi livelli di protezione dei dati personali degli ospiti, grazie a solide partnership con aziende leader a livello mondiale”.