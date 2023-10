KLM servirà 157 destinazioni quest’inverno

L’orario invernale di KLM in questa stagione andrà da domenica 29 ottobre 2023 a domenica 31 marzo 2024. La città francese di Marsiglia è stata aggiunta alla rete. KLM offrirà inoltre oltre il 20% di posti in più per il Canada quest’inverno rispetto allo scorso anno. Durante la stagione invernale, i voli diretti per Pechino e Shanghai partiranno nuovamente ogni giorno.

Tutti gli aerei Boeing 787-9 e 787-10 sono ora dotati di Premium Comfort, la nuova classe di KLM. La riconfigurazione della flotta B777-300 per includere i nuovi posti World Business Class e Premium Comfort Class sarà completata quest’inverno. Lo stesso processo di riconfigurazione inizierà quindi per la flotta B777-200. Quest’inverno, il network di KLM comprenderà 157 destinazioni: 92 in Europa e 65 intercontinentali. Il numero di destinazioni servite in inverno è sempre leggermente inferiore rispetto a quello estivo a causa delle fluttuazioni stagionali della domanda.

KLM aggiungerà Marsiglia alla sua rete europea. Dal 29 ottobre la città francese sarà servita tre volte al giorno. Come lo scorso inverno, anche questa stagione invernale KLM volerà a Rovaniemi (Finlandia). Rennes sarà servita ogni giorno. Il numero dei posti è stato aumentato del 7% rispetto al precedente orario invernale.

Questo inverno, KLM servirà 19 destinazioni nel Nord America (Canada, Stati Uniti e Messico). Negli Stati Uniti, KLM opererà un servizio giornaliero per Washington. Ciò significa tre voli in più a settimana rispetto allo scorso inverno. La Premium Comfort Class sarà disponibile per la maggior parte delle destinazioni statunitensi. Questa nuova classe KLM offre ai passeggeri posti comodi, incluso spazio extra per le gambe e un concetto di catering privato.

KLM offre oltre il 20% di posti in più al Canada rispetto allo scorso anno. Settimanalmente ci saranno una media di undici voli per Toronto, quattro per Montreal, tre per Edmonton, sette per Calgary e quattro per Vancouver.

KLM opererà un servizio giornaliero per Curaçao e nel periodo di punta (durante le vacanze di Natale e primaverili) l’isola sarà servita 11 volte a settimana. Per Aruba, in combinazione con Bonaire, KLM opererà un servizio giornaliero. St Maarten sarà combinato con Port of Spain (Trinidad e Tobago). Verranno operati tre o quattro voli settimanali verso questa destinazione. Paramaribo (Suriname) sarà servito sei volte a settimana con aerei B777-300.

KLM opererà un servizio giornaliero verso Argentina, Brasile, Cile, Colombia e Panama. Come lo scorso anno, Buenos Aires (Argentina) sarà unita a Santiago del Cile (Cile). San José (Costa Rica) sarà servita quattro volte a settimana, direttamente o con scalo. Ci saranno anche sei voli settimanali per Lima (Perù), Quito e Guayaquil (Ecuador).

KLM opererà servizi giornalieri verso due destinazioni in Sud Africa: Johannesburg e Città del Capo. Ci saranno anche voli giornalieri B777-300 per Nairobi e Accra. I passeggeri avranno la possibilità di volare verso tre destinazioni in Tanzania quest’inverno: cinque volte a settimana per il Kilimangiaro in combinazione con Dar es Salaam. Inoltre, ci saranno due voli per Zanzibar in combinazione con Dar es Salaam. KLM opererà sei voli settimanali per Lagos (Nigeria). Inoltre, quest’inverno anche Kigali in Ruanda ed Entebbe in Uganda verranno serviti cinque volte a settimana.

In Asia tornerà la rotta per Taipei combinata con Manila (quattro volte a settimana) e saranno sospesi gli scali a Seoul e Bangkok. La capacità verso l’Asia non si è ancora completamente ripresa dalla pandemia Covid-19.

Pechino e Shanghai (Cina) saranno servite quotidianamente. Hong Kong sarà servita direttamente quattro volte a settimana quest’inverno, aggiungendo un volo extra a settimana rispetto all’inverno 2022.

Quest’inverno i voli giornalieri da e per Tokyo Narita (Giappone) saranno operati senza sosta, il che equivale a tre voli in più a settimana rispetto allo scorso anno. La rotta verso Osaka (Giappone) sarà servita tre volte a settimana.

Seul in Corea del Sud sarà servita sei volte a settimana. Ci sarà un volo giornaliero per Bali con scalo a Singapore, come nel 2022.

Cinque voli settimanali per Giakarta (Indonesia) con scalo a Kuala Lumpur (Malesia). Voli giornalieri saranno operati per Bangkok (Thailandia).

In India, Mumbai e Delhi saranno serviti quotidianamente e ci saranno cinque voli settimanali per Bangalore, che rappresentano un volo in più rispetto all’inverno 2022.

Saranno operati voli giornalieri per Dubai. KLM aumenterà la capacità sulla rotta per Riyadh e Dammam, lanciata lo scorso anno. Queste destinazioni saranno servite sei volte a settimana, ovvero un volo in più rispetto all’inverno 2022.

Le destinazioni intercontinentali che KLM non servirà più quest’inverno includono Barbados, Kuwait, Bahrein e Muscat. La capacità liberata da questi voli verrà utilizzata su altre rotte.

(Ufficio Stampa KLM)