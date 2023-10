easyJet rafforza la propria presenza a Pisa

easyJet accresce ulteriormente la propria presenza all’Aeroporto Internazionale di Pisa e si conferma la seconda compagnia aerea presso lo scalo toscano.

Continua così a rafforzarsi la collaborazione di successo che, dal marzo 2005, unisce easyJet e Toscana Aeroporti – società di gestione degli scali di Pisa e Firenze – grazie alla quale, nell’arco di quasi venti anni di operatività, easyJet ha messo a disposizione dei suoi passeggeri un totale di dieci milioni di posti a sedere verso le proprie destinazioni preferite.

L’annuncio di questo importante traguardo ha aperto la conferenza stampa organizzata da easyJet e Toscana Aeroporti tenutasi questa mattina a Pisa alla presenza del Sindaco di Pisa Michele Conti durante la quale la compagnia ha presentato alcune importanti novità in arrivo nei prossimi mesi presso lo scalo pisano.

Tra fine ottobre e inizio novembre, easyJet avvierà le proprie operazioni su due nuove rotte, portando così a 9 i collegamenti internazionali disponibili per i viaggiatori toscani, che già includono i voli per Londra (Gatwick e Luton), Parigi Orly, Bristol, Berlino, Manchester e Amsterdam.

A partire dal 29 ottobre, ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica, sarà infatti possibile volare tra Pisa e Parigi Charles de Gaulle, un’occasione imperdibile per immergersi nella storia e nella cultura di una delle più affascinanti capitali europee. Tre giorni dopo, il 1° novembre, partirà invece il nuovo collegamento easyJet tra l’Aeroporto Internazionale di Pisa e lo scalo Francisco Sá Carneiro di Porto, in Portogallo, con due voli settimanali previsti ogni mercoledì e sabato.

Con l’inverno ormai alle porte, inoltre, il collegamento easyJet da Pisa a Berlino Brandeburgo, una tra le destinazioni più amate dai pisani, diventerà annuale, mantenendosi operativo anche in vista delle festività natalizie e dei prossimi ponti invernali in arrivo.

Ma le novità per i passeggeri easyJet in partenza da Pisa non finiscono qua. A partire dalla prossima estate, infatti, dal Galileo Galilei partirà una nuova rotta, prossimamente in vendita, verso la soleggiata Barcellona, dove ammirare le opere architettoniche, assaporare la cucina mediterranea e godere delle spiagge sabbiose che bagnano la costa catalana.

Con oltre 600.000 posti in vendita nel 2023 – oltre 200 mila in più rispetto al 2022 – e un significativo incremento del network di easyJet nella città, la compagnia conferma nuovamente la volontà di continuare a investire presso uno scalo di grande strategicità per il territorio, fulcro centrale non solo per il turismo da e verso la città, ma anche per l’intera Toscana.

Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia, ha commentato: “La nostra avventura all’Aeroporto Internazionale di Pisa è iniziata quasi vent’anni fa quando nel marzo 2005 atterrò il primo aereo easyJet proveniente da Parigi. Da allora abbiamo avviato una collaborazione di successo con il nostro partner Toscana Aeroporti che, anno dopo anno, ci ha permesso di collegare Pisa con le principali città europee e di portare sempre più turisti nella regione.

Oggi a Pisa festeggiamo un importante traguardo che è anche una dimostrazione di questa storia di successo. Dal 2005 abbiamo offerto ben 10 milioni di posti da e per Pisa e quest’inverno abbiamo novità importanti, quali i due nuovi collegamenti con Porto e Parigi Charles De Gaulle e il prolungamento del collegamento verso Berlino. E per l’estate prossima avremo un’altra importante novità, la rotta Pisa-Barcellona, che metteremo in vendita entro la fine dell’anno. Guardiamo quindi con grande fiducia al futuro della nostra collaborazione con Toscana Aeroporti e della nostra presenza a Pisa”.

Roberto Naldi, Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti, ha commentato: “Siamo molto onorati di poter ospitare qui oggi easyJet a testimonianza di come l’Aeroporto di Pisa confermi ogni giorno la propria vocazione di scalo point-to-point che punta alla creazione di una rete di connessioni sempre più ampia. La pluralità di compagnie aeree presenti al Galileo Galilei rappresenta un’importantissima opportunità e una preziosa ricchezza per il territorio, per l’aeroporto – incrementandone la competitività e l’attrattività – e per i passeggeri attraverso un ampliamento continuo dell’offerta”.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: easyJet – Toscana Aeroporti)