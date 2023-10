News Brevi – 03.10.2023

AERONAUTICA MILITARE E FONDAZIONE SCRIPTORIUM FOROIULIENSE: A PALAZZO AERONAUTICA CUSTODITA UNA RIPRODUZIONE LIMITATA DELLA BIBBIA DI GUTEMBERG – Una delle riproduzioni in serie limitata della Bibbia di Johannes Gutenberg, il primo libro stampato in Europa con la tecnica dei caratteri mobili, realizzata dalla Fondazione Scriptorium Foroiuliense di San Daniele del Friuli, è da oggi custodita a Palazzo Aeronautica, a Roma. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della consolidata collaborazione fra la Scuola Italiana Amanuensi e l’Aeronautica Militare, che ha già portato alla realizzazione di altri importanti progetti. All’evento hanno preso parte il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, il Presidente della Fondazione Scriptorium Foroiuliense, Roberto Giurano, ed il Sindaco di San Daniele del Friuli, Pietro Valent. Presente anche il Comandante Logistico AM, Generale di Squadra Aerea Roberto Comelli, il Comandante del 2° Stormo di Rivolto, Colonnello Paolo Rubino ed una delegazione della Fondazione. Un foglio della Bibbia è previsto venga portato, in segno di pace e fratellanza universale, nei prossimi mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, nell’ambito di una missione che vedrà anche la partecipazione dell’Aeronautica Militare e del suo personale. “Ciò che riceviamo in dono oggi – ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica – ha un valore inestimabile, un’opera frutto della professionalità e delle competenze di persone davvero eccezionali, che ringrazio di cuore a nome di tutta la Forza Armata. Le eccellenze si incontrano e quello che è stato, di fatto, un incontro fortuito è oggi una amicizia consolidata e che porterà forme di collaborazione sempre più importanti. Avere qui a Palazzo questo manufatto è per noi motivo di grande orgoglio, come lo sarà in un futuro abbastanza prossimo vederlo esposto al Museo Storico di Vigna di Valle”. La Scuola Italiana Amanuensi – Scriptorium Foroiuliense fin dal 2012, anno della sua fondazione, guida la riscoperta dell’arte della scrittura a mano e del libro antico in Italia, non è nuovo a progetti culturali di rilevanza nazionale e internazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL TRAFFICO DI RYANAIR A SETTEMBRE 2023 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di settembre 2023. A settembre Ryanair Group ha trasportato 17,4 milioni di passeggeri (settembre 2022: 15,9 milioni, +9%), con un load factor del 94% (94% a settembre 2022). Ryanair ha operato oltre 97.350 voli a settembre 2023. Il dato rolling sui 12 mesi a settembre 2023 si attesta a 178,9 milioni di passeggeri (+17%), con un load factor del 94% (+4%).

AEROPORTO DI CAGLIARI: RIPRENDE ‘IN VIAGGIO VERSO’ – L’Aeroporto di Cagliari informa: “Riprende il ciclo ‘IN VIAGGIO VERSO’ della Cagliari Airport Library: venerdì 6 ottobre alle 18.00 nei locali della biblioteca dell’Aeroporto di Cagliari l’autore Gianni Agnesa presenta Di Ferrari, auto e trionfi. L’incontro – a cui parteciperanno anche ACI e Aci Historic Cagliari – sarà un vero e proprio viaggio nel tempo per scoprire le radici del mito Ferrari, nato da un esemplare quanto raro connubio tra tecnica, impegno ostinato, creatività e passione. Strettissimo il legame fra Ferrari e gli aerei, dal simbolo ereditato dall’asso dell’aviazione Francesco Baracca alle tecniche costruttive mediate dall’esperienza delle fabbriche aeronautiche di Reggio Emilia e Modena. L’evento, che avrà luogo nell’ambito degli incontri concepiti dalla Cagliari Airport Library per promuovere un dibattito culturale sul viaggio che decolla dall’aeroporto per atterrare su spazi e idee sempre diversi, sarà l’occasione per presentare 312P One of Ferrari’s most beautiful racers il volume di Gianni Agnesa edito da McKlein Publishing. La presentazione del libro, secondo al premio Motor World Press Award del 2020 e ormai alla seconda ristampa, darà modo di discutere – con l’ausilio di materiale audiovideo – dell’origine e delle caratteristiche delle gare delle più belle Ferrari degli anni ’60 e ’70. All’incontro seguirà una degustazione di vini offerta dalle Cantine di Dolianova. Partire ‘IN VIAGGIO VERSO’ con Gianni Agnesa è semplice: l’evento è aperto a tutti e gratuito; i partecipanti riceveranno un voucher che ridurrà il costo del parcheggio alla cifra simbolica di 1 euro”.

LEONARDO: OPERATIVO IL PRIMO CENTRO PANEUROPEO DI CYBER ANALISI – Ha raggiunto la piena operatività il primo centro virtuale paneuropeo per la gestione dinamica in real time del rischio cyber, realizzato da Leonardo per DG Connect, la direzione generale della Commissione europea per le politiche digitali. Il centro elabora e analizza terabyte di dati provenienti da fonti quali web, social media, mezzi di informazione, database, deep e dark web. Fa inoltre leva su una knowledge base costituita dagli oltre 5 milioni di Indicatori di Compromissione, tracce digitali di incidenti informatici, gestiti ogni anno da Leonardo anche grazie alle infrastrutture di supercalcolo dell’azienda – in grado di effettuare fino a 5 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Vengono così messi a disposizione di DG Connect scenari settoriali della minaccia (riferiti ad esempio a finanza, energia, sanità o trasporti), che consentono alla Commissione europea di conoscere in ogni momento il livello di rischio di attacco cyber alle infrastrutture digitali europee, i possibili attori malevoli, le probabili modalità di attacco, i potenziali obiettivi e le relative vulnerabilità. Questo permette di calcolare in modo dinamico gli impatti di eventuali attacchi sull’operatività delle infrastrutture critiche e sui servizi di interesse strategico, a sostegno di una maggiore resilienza cyber europea. Un obiettivo fondamentale, se si considera che gli analisti di Leonardo hanno riscontrato nel 2022 un incremento medio del 180%, rispetto al 2021, delle tecniche offensive più diffuse (Ransomware, DDoS, Wipers, Phishing e campagne di disinformazione). Inoltre il conflitto tra Russia e Ucraina ha reso l’Europa maggiormente oggetto di minacce ibride, che combinano molteplici tecniche e attori diversi, con ripercussioni critiche, talvolta anche a livello di sicurezza nazionale. Il centro virtuale è parte del progetto, del valore di 18 milioni di euro, affidato da DG Connect (Direzione Generale per le reti di comunicazione, i contenuti e le tecnologie) alla RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) formata da Leonardo e Indra. La sua evoluzione porterà alla realizzazione a Bruxelles di un centro fisico che consenta alla Commissione di operare direttamente sulla minaccia cyber.

GIOCHI RAVENSBURGER A BORDO DEI VOLI CONDOR – Condor informa: “Su tutti i voli dalla Germania per i piccoli ospiti vi saranno giocattoli Ravensburger gratuiti. La gamma è composta da sei articoli fabbricati in Europa e adatti a diverse fasce d’età. Ciò espande ulteriormente la cooperazione tra le due aziende tradizionali. Con i giochi di Ravensburger Condor non offre solo divertimento durante il volo, ma i piccoli passeggeri possono portare con sé un pezzo di viaggio anche quando scendono dall’aereo. La compagnia aerea per le vacanze e il produttore di giocattoli hanno sviluppato insieme sei prodotti di alta qualità. Nell’ambito della collaborazione è già stato realizzato un Condor Kids Airport presso il Ravensburger Spieleland sul Lago di Costanza. A bordo, oltre alle attività ricreative, i film per bambini, i classici del cinema di Walt Disney e le canzoni garantiscono ai piccoli passeggeri tanto divertimento. Su tutti i voli vengono serviti, su richiesta, anche pasti appositamente studiati per i bambini”.

AIR CANADA OFFRE AUDIOLIBRI E PODCAST AUDIBLE – Air Canada è diventata la prima compagnia aerea a offrire audiolibri e podcast originali Audible canadesi e altro ancora nel suo sistema di intrattenimento a bordo (IFE), espandendo ulteriormente la sua offerta di prodotti. Attraverso una narrazione audio premium e dinamica, Audible offre ai clienti di Air Canada un intrattenimento coinvolgente e rilassante durante il loro viaggio a bordo. La collaborazione segna l’ultimo investimento di Air Canada nel fornire contenuti IFE senza precedenti ai suoi clienti globali. La collaborazione aggiunge un punto di partenza di 160 ore di contenuti Audible Original Audiobook e Podcast alle oltre 2.500 ore di IFE esistenti della compagnia aerea, che includono oltre 420 film, oltre 1.000 episodi TV, oltre 130 album, podcast e altro ancora. La partnership di Air Canada con Audible segue la recente espansione della compagnia aerea nelle sue opzioni di intrattenimento a bordo.

COLLINS AEROSPACE : PROSEGUE L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI NELLE SUE FACILITY – Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha firmato un 15-year power purchase agreement con ENGIE Distributed Solar and Storage per la costruzione e la gestione di un impianto solare di 6,5 acri presso il Rockford, Illinois Plant 6 site. In base all’accordo, Collins pagherà a ENGIE l’elettricità prodotta dal progetto. ENGIE manterrà i certificati di elettricità rinnovabile e Collins acquisterà certificati sostitutivi da altri progetti rinnovabili qualificati. La costruzione del parco solare dovrebbe iniziare la prossima primavera e si stima che sarà completata entro la fine del 2024. Collins attualmente ha pannelli solari installati in 15 siti in tutto il mondo, evitando più di 3.500 tonnellate di emissioni di gas serra ogni anno.

UNITED RINNOVA I SERVIZI DELLA INTERNATIONAL BUSINESS CLASS UNITED POLARIS – United informa: “United ha annunciato oggi il più grande aggiornamento alla sua United Polaris international business class in sette anni, introducendo nuovi servizi in aeroporto e a bordo di Therabody® e Saks Fifth Avenue, progettati per offrire clienti ‘il miglior sonno nel cielo’. Le nuove offerte Therabody includono un onboard amenity kit che comprende un siero per gli occhi, uno spray per il viso, una crema per le mani e una salvietta detergente esclusiva per i clienti United. La nuova biancheria da letto Saks Fifth Avenue comprende articoli selezionati realizzati con plastica riciclata, in linea con l’impegno di United di ridurre il proprio impatto ambientale, e presenta una nuova coperta da giorno in edizione limitata dello stilista Claude Kameni. United è nel bel mezzo di un viaggio in corso per migliorare l’offerta di cibi e bevande Polaris a bordo. Finora quest’anno, United ha aggiunto più di 20 nuovi marchi di vino, birra e liquori al suo menu e introdurrà ulteriori marchi entro la fine dell’anno. I clienti possono anche visualizzare i menu di bordo prima del volo tramite l’app e il sito Web United e preordinare il pasto preferito. United quest’anno serve più di 130 destinazioni internazionali. Sia nell’Atlantico che nel Pacifico, United serve più destinazioni di tutti i vettori statunitensi messi insieme. I nuovi servizi Therabody e Saks Fifth Avenue si uniscono a una gamma di offerte di lusso che rendono United Polaris ‘the best sleep in the sky'”.

IL TEAM RIPSAW SELEZIONATO PER L’U.S. ARMY RCV PROGRAM – Textron Systems Corporation, una società di Textron Inc., ha annunciato che il Team RIPSAW – Textron Systems, Howe & Howe e Teledyne FLIR Defense è stato selezionato per partecipare all’U.S. Army’s Robotic Combat Vehicle (RCV) Phase I: Platform Prototype program, un previsto Army Program of Record (PoR). Nell’ambito della Phase 1, l’azienda consegnerà due prototipi di veicoli RIPSAW® M3 nel 2024. Al momento della consegna, l’esercito americano inizierà test completi rispetto ai requisiti di sistema pubblicati relativi a mobilità, prestazioni dei sensori, controllo remoto dei veicoli e affidabilità complessiva dei sistemi. Parallelamente alla costruzione e alla consegna dei veicoli, il Team RIPSAW completerà la progettazione preliminare per la variante M3.

BOMBARDIER PRESENTA SMART SERVICE ELITE – Bombardier ha annunciato di aver ampliato le sue cost-per-flight-hour offerings con l’introduzione di Smart Services Elite. Questo nuovo Smart Services program integra perfettamente il portafoglio Smart Services esistente di Bombardier, fornendo ai business aircraft customers il cost-per-flight-hour program più completo, che offre prevedibilità del budget per le parti essenziali dell’aeromobile e i costi di manutenzione. Smart Services Elite offre ai clienti il massimo vantaggio OEM: ricambi originali Bombardier e supporto di rete globale completo. Infatti, più di 1.600 aerei Bombardier sono attualmente iscritti ai programmi Smart Services, per un totale di oltre 10 milioni di ore di volo – e continuano ad aumentare. Il nuovo programma Smart Services di Bombardier introduce ai clienti l’ultima cost-per-flight-hour option per monitorare i costi di manutenzione annuali in modo efficace. Gli elementi chiave aggiuntivi della nuova offerta includono la copertura dei costi di manutenzione su aircraft systems components (scheduled and unscheduled) and landing gear overhaul, parts shipping, technical publications, technical support, flight-hour rate garantita fino al termine, Mobile Response Team (MRT) coverage e altro ancora. Nell’offerta Smart Services Elite sono incluse anche opzioni di manutenzione selezionate sui precedenti programmi, rendendolo il programma di manutenzione più completo e onnicomprensivo di Bombardier. “Lo Smart Services Elite di Bombardier è ‘easy button’ definitivo per i nostri business jet customers quando si tratta di prevedibilità del budget e protezione dei costi per tutte le loro esigenze di manutenzione”, ha affermato Paul Sislian, Executive Vice President, Aftermarket Services & Strategy, Bombardier. “Con Smart Services Elite, i clienti ricevono ulteriore tranquillità grazie a servizi aggiuntivi non precedentemente coperti dalle cost-per-flight-hours offerings esistenti, fornendo loro una soluzione completa per la manutenzione, la riparazione e il supporto”. Smart Services Elite è disponibile per i nuovi acquirenti che desiderano aggiungere un programma di protezione dei costi di manutenzione efficiente e completo al momento dell’acquisto del proprio aereo.

TRE ARTIGIANE BELGHE CREANO UN AMENITY KIT PER BRUSSELS AIRLINES – Dopo le collaborazioni di successo tra Bruxelles Airlines e famosi marchi belgi come Natan e Rainpharma, è giunto il momento per tre eminenti imprenditrici di Gand di progettare l’amenity kit per i passeggeri di classe business sui voli a lungo raggio di Bruxelles Airlines. La designer di borse Griet Aesaert, l’esperta di cura della pelle Barbara Geusens di Nomige e l’artista Elisia Poelman hanno lavorato insieme per creare un oggetto eccezionale. “Una collaborazione con tre imprenditori indipendenti si adatta perfettamente. Sottolinea anche la nostra Belgitudine, dove mostriamo al mondo il meglio del Belgio”, afferma Sandy Coenen, Inflight Product Equipment Manager, Brussels Airlines. “Queste tre signore hanno capito perfettamente di cosa avevamo bisogno. Erano così entusiaste e avevano un atteggiamento così positivo durante ogni interazione che abbiamo avuto. Hanno background diversi e una passione condivisa per il design, lo stile e il comfort. Hanno creato un oggetto da collezione unico”. La collaborazione tra Bruxelles Airlines e le artigiane è avviata per due anni. Ogni sei mesi verrà introdotto un nuovo design e colore. Nel corso della collaborazione verranno quindi svelati quattro diversi amenity kit. Ogni passeggero di classe business sui voli a lungo raggio di Bruxelles Airlines verso l’Africa sub-sahariana e gli Stati Uniti riceverà presto questo regalo esclusivo.

INCREMENTO DI POSTI PER LA PARNTERSHIP DELTA – AEROMEXICO – La Delta-Aeromexico JCA espanderà le sue operazioni tra il Messico e gli Stati Uniti. A partire da gennaio 2024, Aeromexico introdurrà gradualmente 17 nuove rotte da sette aeroporti in Messico verso nove destinazioni negli Stati Uniti e tutti questi voli saranno supportati dal codeshare Delta. Con le nuove rotte e l’aumento delle frequenze verso le destinazioni attuali, la compagnia aerea messicana prevede di operare quasi 60 frequenze giornaliere verso gli Stati Uniti entro luglio 2024, ovvero un aumento del 35% delle partenze rispetto al 2023, con una presenza in 36 mercati statunitensi. Delta prevede di operare 34 frequenze giornaliere verso il Messico nel luglio 2024, servendo sette diverse destinazioni messicane. La JCA Delta-Aeromexico offrirà oltre il 30% di posti in più rispetto all’anno precedente, ampliando le opzioni per i passeggeri di viaggiare tra gli Stati Uniti e il Messico. Entro il 2024, la Delta-Aeromexico JCA offrirà oltre 90 voli giornalieri tra il Messico e gli Stati Uniti su quasi 60 rotte. Ciò rafforza l’impegno dell’alleanza transfrontaliera per avvicinare i due paesi attraverso una rete solida e una connettività senza soluzione di continuità, accompagnata da prodotti e servizi coerenti.