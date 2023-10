RTX selezionata da Boeing per l’X-66A NASA Sustainable Flight Demonstrator Project

RTX è stata selezionata da Boeing come collaboratore per l’X-66A flight demonstrator, parte del Sustainable Flight Demonstrator project della NASA. Due business unit RTX, Pratt & Whitney e Collins Aerospace, supporteranno Boeing con i motori Pratt & Whitney GTF™, le Collins nacelles e engine accessories. Pratt & Whitney e Collins supporteranno anche i test a terra e in volo, il cui inizio è previsto nel 2028.

Il Sustainable Flight Demonstrator fa parte della più ampia Sustainable Flight National Partnership della NASA, dedicata allo sviluppo delle tecnologie necessarie per raggiungere emissioni nette di CO2 pari a zero per l’aviazione commerciale. Il Boeing X-66A program è focalizzato sullo sviluppo del Transonic Truss-Braced Wing (TTBW) concept, che potrebbe consentire miglioramenti significativi nella fuel efficiency e nella riduzione delle emissioni per next generation single-aisle aircraft.

“Il Sustainable Flight Demonstrator della NASA è un esempio lampante di come le partnership pubblico-private possano contribuire a promuovere le scoperte tecnologiche necessarie per raggiungere l’obiettivo a livello di settore di un futuro più sostenibile con zero emissioni nette”, ha affermato Geoff Hunt, senior vice president of Engineering & Technology at Pratt & Whitney. “Lavoreremo con Boeing per applicare i motori GTF all’X-66A e contribuiremo a dimostrare il potenziale del suo pionieristico truss-braced wing design”.

“Il motore GTF, con la sua geared fan architecture, offre vantaggi in termini di fuel efficiency e sostenibilità leader del settore per single-aisle aircraft. Con una fuel efficiency migliore fino al 20%, i motori GTF hanno aiutato le compagnie aeree a risparmiare più di 1,4 miliardi di galloni di carburante e oltre 14 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 da quando sono entrati in servizio nel 2016. I motori GTF sono certificati per operare con Sustainable Aviation Fuel (SAF) e offrono una riduzione fino al 75% dell’impronta acustica rispetto ai motori della generazione precedente”, afferma Pratt & Whitney.

“Collins vanta una lunga storia di partnership di successo con NASA, Boeing e Pratt & Whitney, con decenni di esperienza che ampliano i confini dell’innovazione nel settore aerospaziale”, ha affermato il Dr. Mauro Atalla, senior vice president, Engineering & Technology for Collins. “Ora, come parte del programma Sustainable Flight Demonstrator, lavoreremo insieme per dimostrare nuove tecnologie e sistemi per supportare la prossima generazione di low-emission single-aisle aircraft, che svolgeranno un ruolo fondamentale nel ridurre l’impronta ambientale dell’industria aeronautica”.

“Le nacelles di Collins sono costituite da materiali compositi e metallici leggeri e durevoli, racchiudono il motore e svolgono molte funzioni, tra cui la protezione del motore, il controllo dell’airflow, la riduzione del rumore e la facilitazione della thrust reversal per la decelerazione durante gli atterraggi degli aerei. Inoltre, Collins fornisce i control system components per il motore GTF, compresi heat exchangers, integrated fuel pump and control, air turbine starter and electronic controls”, prosegue il comunicato.

“Gli insegnamenti tratti dal Sustainable Flight Demonstrator, X-66, e la partnership con la NASA sono elementi importanti negli sforzi del settore per decarbonizzare l’aviazione”, ha affermato il Dr. Todd Citron, Boeing’s Chief Technology Officer. “Siamo grati per il supporto di RTX in questo sforzo fondamentale”.

RTX sta sviluppando un’ampia gamma di tecnologie per supportare il futuro dell’aviazione sostenibile, compresa la predisposizione del motore per unblended 100% SAF, hybrid-electric propulsion and hydrogen fuel. Pratt & Whitney e Collins stanno anche collaborando con la NASA su altri Sustainable Flight National Partnership projects, inclusi Hybrid Thermally Efficient Core (HyTEC) e Hi-Rate Composite Aircraft Manufacturing (HiCAM).

(Ufficio Stampa RTX – Pratt & Whitney – Photo Credits: Boeing)