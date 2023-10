Silk Way West Airlines prende in consegna il primo Boeing 777 Freighter

Il primo Boeing 777 Freighter di Silk Way West Airlines è arrivato oggi all’Heydar Aliyev International Airport, mentre la compagnia aerea diventa il nuovo operatore del twin-engine freighter. Il 777 Freighter consentirà a Silk Way West di aumentare la propria capacità per soddisfare la crescente domanda cargo in tutto il mondo.

“La consegna di questo aereo segna un momento decisivo nel nostro piano strategico per rendere Silk Way West Airlines più ecologica, più efficiente nei consumi e meglio posizionata per la crescita”, ha affermato Fadi Nahas, vice president of Silk Way West Airlines, Americas. “Questa espansione della flotta aprirà l’opportunità a Silk Way West Airlines di aumentare il volume dei voli ed estendere la nostra portata verso ulteriori destinazioni strategiche, riflettendo la crescente importanza della nostra base di Baku come hub di trasporto regionale e globale.”

“Progettato per integrarsi perfettamente con le operazioni cargo esistenti, il 777 Freighter fornirà a Silk Way West, con base in Azerbaigian, maggiore efficienza e flessibilità operativa. Con un range di 9.200 chilometri, il 777 Freighter può trasportare un maximum structural payload di 107.000 chilogrammi, consentendo agli operatori di effettuare meno stop e ridurre le spese di atterraggio sulle rotte a lungo raggio. L’ampio diametro della fusoliera dell’aereo consente ai vettori di trasportare carichi alti e fuori misura su pallet alti 3 metri, mentre la main deck side cargo door è larga 3,72 metri, consentendo un comodo caricamento.

La maggiore efficienza nei consumi del 777 Freighter, insieme alla recente scelta da parte della compagnia aerea del 777-8 Freighter, supporterà gli obiettivi di sostenibilità a breve e lungo termine della compagnia”, afferma Boeing.

“Con la previsione di una crescita della flotta cargo globale di oltre il 60% nei prossimi 20 anni, l’efficienza senza pari del 777 Freighter aumenterà le capacità di Silk Way West e consentirà loro di espandere ulteriormente le loro operazioni cargo di livello mondiale”, ha affermato Paul Righi, Boeing vice president Sales, Eurasia. “Siamo onorati di rafforzare la nostra partnership mentre Silk Way West continua a costruire la sua freighter fleet”.

“Il 777 Freighter è il cargo Boeing più venduto di tutti i tempi. Clienti da tutto il mondo hanno ordinato 319 777 Freighter dall’inizio del programma nel 2005. In qualità di market leader in cargo airplanes, Boeing fornisce oltre il 90% della worldwide dedicated freighter capacity, compresi aerei di nuova produzione e convertiti”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)