World Travel Awards: TAP eletta migliore compagnia aerea per Sud America e Africa

TAP Air Portugal è stata eletta ‘Migliore compagnia aerea europea per i voli verso Sud America e Africa’ alla 30ª edizione dei World Travel Awards (WTA). Considerati gli Oscar del turismo mondiale, i WTA sono stati assegnati nel corso di una serata di gala che si è tenuta lo scorso 29 settembre a Batumi, in Georgia.

I vincitori dei World Travel Awards sono stati decretati attraverso un processo di votazione online prevalentemente da parte dei professionisti del settore del turismo e dei viaggi, quali agenti di viaggio, operatori e organizzazioni turistiche di vari Paesi, oltre che dal pubblico in generale.

“Lo scopo dei World Travel Awards è di premiare il meglio del turismo mondiale in decine di categorie e in varie parti del mondo e i riconoscimenti assegnati in questa edizione vanno ad aggiungersi a quelli vinti da TAP nelle edizioni precedenti. TAP è infatti già stata premiata dai World Travel Awards come ‘Compagnia aerea leader in Europa per l’Africa’ nel 2011, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, nonché ‘Compagnia aerea leader in Europa per il Sud America’ nel 2009, 2010, 2011, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

TAP serve oltre 90 destinazioni nel mondo, operando più di 1.250 voli settimanali. Le frequenze settimanali per il Brasile, operate verso 11 capitali brasiliane, sono attualmente 80 e diventeranno 91 nel 2024. La media di 13 collegamenti al giorno conferma TAP quale più importante vettore internazionale per i collegamenti tra Brasile ed Europa.

Restando nell’ambito del Sud America, il vettore offre anche collegamenti per il Venezuela“, afferma TAP.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)