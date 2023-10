LATAM Airlines prende in consegna il suo primo A321neo e ne aggiunge altri 13 al portafoglio ordini

LATAM Airlines ha preso in consegna il suo primo A321neo in leasing da AerCap e ha effettuato un ordine per altri 13 aeromobili A321neo, per espandere ulteriormente il proprio network di rotte e guidare la propria crescita regionale. Questa è la prima consegna di un portafoglio ordini di 76 aeromobili A321neo. In totale, LATAM ha 111 aeromobili A320 Family da prendere in consegna.

“L’A321neo appena consegnato per LATAM può ospitare fino a 224 passeggeri e dispone delle cappelliere Airspace XL di Airbus in cabina. Queste cappelliere più grandi offrono il 40% in più di spazio di stivaggio e consentono di trasportare il 60% in più di bagagli a mano, consentendo un’esperienza di imbarco più rilassata per i passeggeri e l’equipaggio di cabina. L’A321neo consegnato oggi ha operato il volo di consegna alla destinazione con il 49% di Sustainable Aviation Fuel (SAF)“, afferma Airbus.

“La nostra strategia di rinnovamento e modernizzazione della flotta è pienamente in linea con il nostro impegno di sostenibilità e ci avvicina all’obiettivo di diventare un gruppo a zero emissioni di carbonio entro il 2050”, ha affermato Ramiro Alfonsín, Chief Financial Officer di LATAM Airlines Group. “Continueremo a lavorare per potenziare la flotta attuale con aerei di prossima generazione, per migliorare ulteriormente la nostra connettività rispettando al tempo stesso l’ambiente”.

“Ringraziamo LATAM per la continua fiducia nei nostri aerei, selezionando nuovamente l’A321neo per la continua crescita del suo network. Questa mossa strategica accelera anche il percorso di decarbonizzazione di LATAM poiché gli A321neo sono almeno il 20% più efficienti nei consumi, emettono il 20% in meno di CO2 e il 50% in meno di rumore rispetto agli aerei della generazione precedente”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of Airbus International.

“L’A321neo è il membro più grande della best-selling single-aisle A320 Family di Airbus. L’A321neo consente agli operatori di coprire l’intero mercato, offrendo al tempo stesso il seat-mile cost più basso di qualsiasi altro aereo a corridoio singolo disponibile. Ad oggi, più di 5.200 A321neo sono stati ordinati da clienti in tutto il mondo.

LATAM Airlines Group e le sue affiliate costituiscono il principale gruppo di compagnie aeree dell’America Latina, con presenza in cinque mercati nazionali della regione: Brasile, Cile, Colombia, Ecuador e Perù, oltre ad operazioni internazionali in Europa, Oceania, Stati Uniti e i Caraibi. Oggi LATAM opera 240 aerei Airbus ed è il più grande operatore Airbus in America Latina. Nel luglio di quest’anno LATAM ha preso in consegna un nuovo Airbus A320neo, la prima consegna utilizzando il 30% di SAF“, prosegue Airbus.

“Airbus ha venduto oltre 1.150 aerei in America Latina e nei Caraibi. Più di 750 sono operativi in tutta la regione, con più di 520 nel portafoglio ordini, che rappresentano una quota di mercato del 58% degli aerei passeggeri in servizio. Dal 1994, Airbus si è assicurata il 75% degli ordini netti nella regione.

Nel 2016 Airbus è diventato il primo produttore di aeromobili a offrire ai clienti voli SAF alla consegna. Oggi aerei ed elicotteri lasciano gli Airbus delivery centres con SAF a bordo. Il SAF è stato identificato come uno degli elementi chiave per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)