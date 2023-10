Air Tanzania prende in consegna il suo primo Boeing 737 MAX

Boeing e Air Tanzania hanno celebrato l’arrivo del primo 737 MAX. La compagnia aerea dell’Africa orientale è la prima compagnia aerea in Africa a ricevere il modello più grande 737-9, con l’obiettivo di soddisfare la crescente domanda di viaggi in Africa occidentale, Africa meridionale e India.

“L’acquisizione del nostro primo Boeing 737-9 segna una pietra miliare significativa per Air Tanzania, un’occasione epocale che riecheggia lo spirito delle Ali del Kilimanjaro”, ha affermato l’Eng. Ladislaus Matindi, Managing Director of Air Tanzania. “Questo aereo avanzato sta mantenendo la nostra promessa di offrire un’esperienza straordinaria ai nostri clienti. Mentre saliamo verso nuove vette, Air Tanzania migliora le capacità della flotta ed esemplifica il suo impegno, estendendo al contempo il nostro apprezzamento a Boeing come partner inestimabile nel realizzare la nostra visione.”

“Air Tanzania attualmente opera servizi commerciali in tutta l’Africa e verso destinazioni in Asia con una flotta che comprende due 787-8 Dreamliner e un 767-300 Freighter. Dalla sua consegna nel giugno 2023, il 767-300 Freighter ha risolto le sfide critiche del trasporto merci in tutta l’Africa, aprendo allo stesso tempo opportunità per spostare affari a livello globale. La compagnia aerea ha ordinato un ulteriore 787-8“, afferma Boeing.

“La giornata di oggi segna un’importante pietra miliare per Air Tanzania con la consegna del suo 737 MAX, che è perfettamente adatto a collegare la compagnia aerea ai principali mercati africani, fornendole maggiori capacità e flessibilità in tutto il suo network,” ha affermato Anbessie Yitbarek, Boeing vice president of Commercial Sales and Marketing for Africa. “Il 737-9, con la sua versatilità ed efficienza nei consumi, sosterrà l’obiettivo di Air Tanzania di aprire nuove opportunità ed espandere la propria rete”.

“La famiglia 737 MAX offre maggiore efficienza, migliori performance ambientali e maggiore comfort per i passeggeri. Dotato di motori CFM International LEAP-1B e advanced technology winglets, il 737 MAX riduce il consumo di carburante e le emissioni del 20% rispetto agli aerei che sostituisce.

Il Commercial Market Outlook 2023 di Boeing per l’Africa prevede che il continente avrà bisogno di 1.025 aerei nei prossimi due decenni. La crescita complessiva del traffico aereo africano è prevista al 7,4%, la terza più alta tra le regioni globali e superiore alla crescita media globale del 6,1%”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)