United ordina 110 nuovi aerei con consegne a partire dal 2028

United Airlines ha annunciato oggi ordini per altri 110 aeromobili con consegna a partire dal 2028, basandosi sul successo iniziale di United Next e aggiungendo ulteriore flessibilità alla sua flotta a lungo termine.

United ha convertito le opzioni precedenti e i diritti di acquisto in ordini fermi per 50 Boeing 787-9 con consegna tra il 2028 e il 2031, nonché 60 Airbus A321neo con consegna tra il 2028 e il 2030. La compagnia si è inoltre assicurata nuove opzioni per un massimo di altri 50 Boeing 787 e diritti di acquisto per ulteriori 40 A321neo alla fine del decennio.

“Stiamo costruendo un futuro luminoso per United e questo ordine porta il nostro piano United Next, già di successo, nel prossimo decennio e oltre”, ha affermato Scott Kirby, CEO United. “La nostra pianificazione e attenzione al lungo termine ci hanno aiutato a superare altre compagnie aeree che erano rimaste ferme. Sono convinto che la nostra strategia sia quella giusta mentre continuiamo ad aggiungere nuovi aerei più grandi per sfruttare appieno le nostre crescenti opportunità di volo sia a livello internazionale che domestico”.

United prevede di prendere in consegna circa 800 nuovi aerei narrowbody e widebody tra il 2023 e la fine del 2032.

Una componente chiave del piano United Next è far volare aerei più grandi con più posti disponibili sulla stessa rotta. Dato che United attualmente opera nei mercati più grandi del paese – Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Newark/NYC, San Francisco e Washington, D.C. – l’upgauging aumenta anche la connettività complessiva a livello domestico e internazionale.

Nel 2019 United ha registrato una media di 104 posti per partenza dal Nord America, tra le più basse del settore. Entro il 2027, United prevede che quel numero aumenterà di oltre il 40% arrivando a oltre 145. United ha ora 180 A321neo e oltre 370 737 MAX in ordine fermo fino al 2030, una combinazione che porterà la media dei posti per partenza ancora più in alto su questi aerei più grandi, con costi previsti per posto ancora più bassi.

L’ultimo ordine di aerei United inizierà alla fine del decennio e potrà essere utilizzato per la crescita o la sostituzione della flotta, a seconda della domanda e del clima economico del momento. E da una prospettiva widebody, i 50 787-9 incrementali che United ha ordinato oggi consentiranno alla compagnia aerea di semplificare ulteriormente la sua flotta internazionale – un altro vantaggio per clienti e dipendenti, nonché un’area di risparmio sui costi.

United è già la più grande compagnia aerea attraverso l’Atlantico e il Pacifico. La compagnia aerea ha ora un ordine fermo di 150 Boeing 787, più di qualsiasi altra compagnia aerea al mondo.

I nuovi aerei avranno gli stessi comfort per i clienti, innovazioni tecnologiche e vantaggi in termini di efficienza nei consumi dei precedenti ordini narrowbody e widebody di United Next.

Inoltre, questi nuovi aerei continueranno a ridurre le emissioni di carbonio per posto di United rispetto ai vecchi modelli che sostituiscono, in linea con l’aspettativa della compagnia aerea di raggiungere lo zero netto entro il 2050, riducendo le emissioni di gas serra del 100% senza fare affidamento sulle tradizionali compensazioni di carbonio. Secondo Boeing, il 787 Dreamliner contribuisce a un miglioramento fino al 25% della fuel efficiency e a ridurre le emissioni di carbonio per posto rispetto agli aerei che sostituisce. Secondo Airbus, l’A321neo porta una riduzione del rumore del 50% e oltre il 20% di risparmio di carburante e riduzione di CO2 rispetto agli aerei a corridoio singolo della generazione precedente.

United prevede che il 75% della sua flotta sarà di nuova generazione entro il 2030.

(Ufficio Stampa United – Photo Credits: United)