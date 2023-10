ANA partecipa a TTG Travel Experience

ANA (All Nippon Airways) torna a TTG Travel Experience per incontrare gli operatori del settore dopo aver riconfermato per la stagione invernale i suoi collegamenti per Tokyo da Francoforte, Monaco di Baviera, Londra, Parigi e Bruxelles.

“I passeggeri italiani possono raggiungere l’aeroporto di Tokyo Haneda via Francoforte o Monaco di Baviera grazie a comode coincidenze da numerose città italiane, fra cui Roma, Milano, Firenze, Bologna, Venezia, Napoli e Torino”, dice Viviana Reali, Country Manager di ANA. “Dal prossimo 29 ottobre, inoltre, i voli in partenza da Tokyo Haneda per Francoforte e Monaco di Baviera decolleranno dal Terminal 2, e non più dal Terminal 3, e il tempo di trasferimento dai voli nazionali a quelli internazionali scenderà a 55 minuti, garantendo comode e più veloci coincidenze dalle città del Giappone alle destinazioni europee”.

“Con ANA il viaggio attraverso usi, costumi e cultura nipponici inizia già salendo a bordo dell’aeromobile, dove il servizio si ispira alla più tradizionale ospitalità giapponese, l’omotenashi: un’attenzione particolare per l’ospite e i suoi desideri – prima ancora che questi vengano espressi. Durante il volo, le attenzioni del personale di bordo, le opzioni del menù tradizionale, così come l’offerta di bevande e gli accessori di viaggio offrono un primo, vivido assaggio della meta che si sta per raggiungere.

ANA sarà presente a TTG Travel Experience a Rimini, pad. C3 – stand 131-210, per presentare le ultime novità della compagnia e incontrare operatori e agenzie di viaggio”, conclude ANA.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)