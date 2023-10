SkyTeam annuncia i vincitori della ‘The Sustainable Flight Challenge 2023’

I sette vincitori di The Sustainable Flight Challenge, la prima iniziativa di sostenibilità del settore lanciata dall’alleanza globale SkyTeam, sono stati annunciati durante un evento di premiazione tenutosi presso il Delta Flight Museum di Atlanta.

Lanciata nel 2022, The Sustainable Flight Challenge (TSFC) sfrutta il potere della competizione amichevole per stimolare nuove innovazioni e contribuire a ridurre l’impronta dei viaggi aerei. Quest’anno, 22 compagnie aeree hanno operato un totale di 72 voli – 50 in più rispetto al 2022 – e hanno presentato più di 350 nuove idee che saranno condivise in tutto il settore. Nel complesso, il TSFC di quest’anno ha comportato un miglioramento medio del 19% dell’intensità di CO2 rispetto agli stessi voli operati il mese precedente.

“Le alleanze sono state costruite sulla cooperazione e la Sustainable Flight Challenge di SkyTeam dimostra come lavorare insieme oltre i tradizionali ambiti della rete e del servizio clienti può aiutare a ridurre l’impatto dell’aviazione. Le compagnie aeree partecipanti hanno dato vita a centinaia di nuove soluzioni e modalità di lavoro che hanno il potenziale per attuare azioni positive e guidare un cambiamento più ampio nel settore mentre aspettiamo tecnologie rivoluzionarie e una maggiore disponibilità di carburanti per l’aviazione sostenibili”, afferma Patrick Roux, CEO, SkyTeam.

“Le candidature ai premi sono state valutate da una giuria diversificata di esperti internazionali di aviazione e sostenibilità, che hanno deciso i vincitori delle 25 sottocategorie e dei sette premi complessivi. I vincitori sono:

Best innovation: Kenya Airways

Kenya Airways ha svolto un ruolo di primo piano come pioniere nell’uso dei SAF in Africa, sviluppando nuove catene di approvvigionamento utilizzando materie prime e impianti di produzione locali, impegnandosi con le parti interessate per operare il primo volo internazionale utilizzando SAF in Africa. Kenya Airways ha contribuito a spianare la strada per una più ampia disponibilità e utilizzo di SAF in Africa, diventando leader nell’aviazione sostenibile africana.

Best Adoption: KLM Royal Dutch Airlines

KLM ha impressionato i giudici essendo la compagnia aerea con il maggior numero di soluzioni adottate da altre compagnie aeree. La condivisione di conoscenze e competenze è fondamentale e la compagnia aerea ha mostrato un impegno proattivo nel caricare le proprie soluzioni sulla piattaforma TSFC condivisa, affinché altre compagnie aeree possano implementarle come parte dei propri sforzi di sostenibilità.

Best Collaboration – Air France

Il progetto OLGA (Holistic Green Airport) di Air France ha entusiasmato i giudici per l’ampiezza delle partnership stabilite in nove flussi di lavoro. Tra questi figuravano 41 partner e 17 terze parti tra cui aeroporti, compagnie aeree, esperti di aeronautica, autorità pubbliche, ricercatori e start-up di tutta Europa. Il progetto OLGA mira a migliorare l’impatto ambientale dell’aviazione attingendo a risorse e competenze complementari di ciascuna parte interessata, allo scambio di conoscenze e migliori pratiche, facilitando l’implementazione su larga scala di soluzioni ambientali.

Lowest CO2 Emissions – TAROM

Una high payload fraction attraverso passenger load factor and belly cargo su entrambe le tratte della rotta da Bucarest a Madrid della compagnia aerea, ha dato a TAROM il vantaggio attraverso un’operazione più efficiente.

Greatest CO2 Reduction – China Eastern

China Eastern ha aumentato la payload fraction sui suoi short- and medium-haul flights operati come parte di The Challenge, riducendo notevolmente le emissioni per i suoi voli TSFC rispetto alla linea di base per gli stessi voli operati il mese precedente.

Best In-flight Waste Management – KLM Cityhopper

In una categoria che ha un grande potenziale per rendere il volo più sostenibile riducendo i rifiuti di ristorazione e pulizia, KLM Cityhopper è andata ben oltre. La compagnia aerea ha ridotto i rifiuti su entrambi i voli a tal punto che per i 192 passeggeri a bordo sono stati generati solo 12 kg in totale, ovvero appena 62 grammi a persona. La media del settore IATA è di 1,43 kg di rifiuti per passeggero.

Lowest CO2 Emissions Ground Operations – Air Europa

Air Europa ha dimostrato come sia possibile rendere le operazioni di terra più sostenibili. Quasi la metà delle attrezzature di supporto a terra della compagnia aerea utilizzate per la sfida erano elettriche, compreso il pushback, consentendo alla compagnia aerea di generare le più basse emissioni di CO2 per passeggero sui suoi voli di andata e ritorno Madrid-Amsterdam.

I vincitori dei 25 premi di sottocategoria sono stati svelati il mese scorso”, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam)