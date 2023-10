Lufthansa Group lancia una innovativa Rail & Air Partnership con KORAIL attraverso AccessRail

L’intermodalità – il concetto di raggruppare diverse opzioni di trasporto per offrire ai clienti più scelta e maggiore flessibilità nella prenotazione del viaggio – è stata lanciata con successo da Lufthansa Group in numerose destinazioni in Europa. “Per la prima volta al di fuori dell’Europa e per la prima volta nella regione dell’Asia del Pacifico, Lufthansa Group ha stretto una partnership con KORAIL, il principale operatore ferroviario della Corea del Sud, per offrire ai passeggeri la flessibilità delle opzioni aereo-ferrovia quando viaggiano all’interno della Corea del Sud. Oltre a una maggiore scelta e flessibilità per i clienti, l’intermodalità riafferma anche l’impegno per la sostenibilità, offrendo agli ospiti un’opzione sostenibile per i viaggi domestici all’interno della Corea del Sud.

Con questa partnership, i passeggeri Lufthansa potranno ora viaggiare da e per il Seoul-Incheon International Airport (ICN) verso 8 destinazioni KTX a livello domestico tra cui Busan, Dongdaegu, Gwangju, Ulsan, Pohang, Yeosu, Mokpo e Jinju con un unico biglietto, offrendo agli ospiti continuità e uno sportello unico per le loro esigenze di viaggio. I passeggeri possono ora prenotare i biglietti treno-aereo attraverso il sito web di Lufthansa e presso la loro agenzia di viaggio preferita con la piena integrazione di questi prodotti nel GDS”, afferma Lufthansa Group.

“Leandro Tonidandel, Country Manager, South Korea at Lufthansa Group: “Aggiungendo nuove destinazioni in Corea con KTX, aumentiamo la portata dei nostri clienti leisure e business. I nostri passeggeri possono connettersi con l’ampia rete KTX con un unico acquisto su Lufthansa.com o presso l’agenzia di viaggio designata. Consideriamo questa partnership intermodale in Corea come un’eccellente soluzione alle esigenze dei passeggeri di oggi”.

“Essendo la prima partnership intermodale per Lufthansa Group nella regione dell’Asia – Pacifico, i passeggeri possono ora godere di maggiore flessibilità e più scelta quando volano dalla Corea del Sud all’Europa e oltre”, conclude Lufthansa Group

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)