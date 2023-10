News Brevi – 04.10.2023

ITA AIRWAYS MAIN SPONSOR DEL FAI PER LE GIORNATE D’AUTUNNO 2023 – ITA Airways è main sponsor delle Giornate d’Autunno 2023 del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. L’iniziativa culturale, che si terrà sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023, è dedicata a promuovere con visite speciali centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente inaccessibili oppure perché curiosi, originali o poco valorizzati e conosciuti. Alla conferenza stampa di lancio delle Giornate d’Autunno 2023 del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, svoltasi oggi presso il Museo dell’Arte Classica, nel Polo Museale dell’Università “La Sapienza” di Roma, era presente Andrea Benassi, Direttore Generale di ITA Airways. “Sono molto orgoglioso di essere qui oggi con voi a celebrare questo importante appuntamento del FAI. Abbiamo scelto di sostenere il Fondo per l’Ambiente Italiano ETS per queste Giornate d’Autunno 2023 come nostro contributo a supporto del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale. La Sostenibilità, in termini sociali, ambientali e culturali, è parte integrante della nostra strategia e rappresenta per ITA Airways, un elemento fondante del percorso di creazione di valore a lungo termine, per la collettività e per il Paese”, ha dichiarato Andrea Benassi, DG ITA Airways. “In questo senso abbiamo avviato la nostra collaborazione con il FAI già dallo scorso anno, aderendo al programma Corporate Golden Donor. Il patrimonio che il FAI tutela e promuove rappresenta un capitale unico al mondo, una delle risorse su cui investire per far rinascere, sviluppare e valorizzare il nostro meraviglioso Paese. Un obiettivo che perseguiamo in ITA Airways, come vettore aereo italiano di riferimento, promuovendo il Made in Italy e le bellezze del nostro Paese nel mondo”.

AERONAUTICA MILITARE: CONSEGNA DELLA BANDIERA D’ISTITUTO ALLA 4° BRIGATA TELECOMUNICAZIONI E SISTEMI PER LA DIFESA AEREA E L’ASSISTENZA AL VOLO DI BORGO PIAVE – Nel corso di una solenne cerimonia, è stata consegnata la Bandiera d’Istituto alla 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave (LT). Durante la cerimonia sono state inoltre conferite le Medaglie d’oro al Valor Aeronautico alla Bandiera di Guerra del 3° Stormo di Villafranca di Verona ed al Servizio Sanitario del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare. A presiedere la cerimonia, svolta sul sedime della 4^ Brigata di Borgo Piave, il Sottosegretario di Stato per la Difesa, Senatrice Isabella Rauti, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. Nel corso della cerimonia sono state inoltre consegnate le Medaglie d’Oro al Valor Aeronautico alla Bandiera di Guerra del 3° Stormo di Villafranca (VR) e al Servizio Sanitario dell’Aeronautica Militare. Le due Medaglie sono state conferite dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il supporto fornito a favore della popolazione durante i drammatici momenti dovuti all’emergenza generata dalla diffusione del COVID-19. La Bandiera di Guerra, o d’Istituto, accompagna un reparto militare sin dal tempo di pace. Essa è il simbolo dell’onore dell’unità militare che la custodisce e rappresenta le sue tradizioni, la sua storia e il ricordo dei suoi Caduti (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SICUREZZA DEL VOLO: DEFENCE AVIATION 2023 – Il 2 e il 3 di ottobre, a Londra (UK), ha avuto luogo il Defence Aviation Safety 2023, una conferenza sponsorizzata dal Safety Center della Royal Air Force (RAF) britannica, specificamente incentrato sul tema della safety nell’aviazione militare. L’evento, giunto alla quarta edizione, è stato presieduto dall’Air Commodore Sam Sansome, Ispettore per la Safety della RAF e ha visto la presenza di numerose nazioni con oltre 30 relatori. L’Ispettore per la Sicurezza del Volo, Gen. B.A. Roberto Di Marco, e il Col. Gianluigi Colucci, Capo Ufficio Investigazione, durante la prima giornata dei lavori hanno relazionato sul tema della trasformazione della sicurezza del volo, anche nel settore della manutenzione, avvenuta negli ultimi anni. Partendo dalle iniziative sul tema recentemente intraprese dall’Aeronautica Militare, con particolare riferimento al Flight Safety Management System, è stata discussa la complessità e illustrate le sfide di una cultura per la sicurezza del volo che sia pienamente integrata nei processi operativi dell’intera organizzazione. È stato peraltro evidenziato che in questo settore i pericoli si materializzano senza soluzione di continuità in base alla contingenza, creando nuovi rischi in passato inesistenti. A tal proposito si è fatto l’esempio degli aeromobili di 5a generazione, come l’F-35, che da un lato offrono capacità impensabili anni prima e un’affidabilità intrinseca della macchina, dall’altro portano rischi inerenti all’elevata presenza di tecnologia. Un altro illustre esempio di complessità è stato quello della costituzione dell’International Flight Training School, a Decimomannu, che vede l’Aeronautica Militare e la Leonardo SpA lavorare congiuntamente per fornire un addestramento avanzato e assolutamente innovativo ai piloti. La conferenza ha toccato anche altri temi quali l’evoluzione della sicurezza del volo, la necessità di standardizzazione europea e NATO in questo settore, l’acquisizione della superiorità aerea in sicurezza durante un conflitto, lo svolgimento di operazioni aeree ad alta intensità e il dilemma nell’utilizzo di future capacità che potrebbero essere intrinsecamente complesse da gestire. Il tema della sicurezza del volo è da sempre all’attenzione delle Nazioni alleate e dei Paesi europei, rappresentando un requisito irrinunciabile per qualunque Forza Armata che voglia massimizzare la propria efficienza operativa. In tale contesto, la missione dell’Ispettorato per la Sicurezza del Volo è di studiare potenziali criticità relative alla sicurezza del volo, nonché emanare direttive concernenti la prevenzione e la mitigazione dei rischi associati, inclusa l’investigazione – ai fini di prevenzione – degli incidenti accaduti ad aeromobili militari (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CELEBRATO IL 15.000° MANUTENTORE DELL’F-35 – Il 21 settembre 2023 il 15.000esimo manutentore dell’F-35 ha completato il training system. Questo traguardo testimonia la crescita dell’ F-35 training program e delle nuove nazioni che si uniscono. Situato nella base aeronautica di Eglin in Florida si trova l’Academic Training Center, sede dell’F-35 maintenance training. Questa struttura di 260.000 piedi quadrati è il luogo in cui i manutentori del programma F-35 vengono per acquisire la formazione necessaria per supportare l’aereo. All’interno dell’ATC ci sono 21 aule e 33 dispositivi di formazione, compresi quelli per la formazione dei manutentori e dei piloti. Poiché si tratta di una struttura condivisa, il team Lockheed Martin che supporta l’addestramento dell’F-35 sta lavorando in stretta collaborazione con il cliente e rimane impegnato nella missione di produrre piloti e manutentori di livello mondiale. L’F-35 training program vanta ora oltre 15.000 manutentori e oltre 2.145 piloti addestrati fino ad oggi. Con 27 current customer training sites, in procinto di raggiungerne 32 entro il 2025, la flotta F-35 rimarrà pronta per la propria missione.

LA MELA DI AISM, ALL’INIZIATIVA PARTECIPA ANCHE L’AEROPORTO DI FORLÌ – Lotta alla sclerosi multipla: AISM in piazza con 2 milioni di mele per “La Mela di AISM”. All’iniziativa di informazione e sensibilizzazione partecipa, attraverso Assaeroporti, anche l’Aeroporto di Forlì. I fondi raccolti nelle piazze andranno a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM e a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. Grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla. La ricerca negli ultimi 20 anni ha fatto passi da gigante per assicurare cure molto efficaci che hanno cambiato l’impatto sulla qualità di vita quotidiana. Ma le cause della malattia sono ancora sconosciute e la ricerca è fondamentale per trovare la cura risolutiva. All’iniziativa La Mela di AISM ha aderito Assaeroporti, l’associazione italiana gestori aeroporti, insieme agli aeroporti di: Forlì, Alghero, Bergamo, Bologna, Catania, Comiso, Crotone, Genova, Lamezia Terme, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Torino e Trapani.

EMIRATES: NUOVO VISITOR CENTRE ALLA DUBAI DESERT CONSERVATION RESERVE – I visitatori della Dubai Desert Conservation Reserve (DDCR) possono ora godersi un’introduzione coinvolgente alla flora e alla fauna indigene degli Emirati Arabi Uniti, conoscere la Riserva, il suo lavoro per conservare questo bellissimo ma fragile ecosistema e altro ancora, presso il nuovo Visitor Centre che apre oggi in tempo per il World Animal Day. Ali Mubarak Al Soori, Emirates Group’s Executive Vice President – Facilities, Projects Management & Group Procurement & Supply Chain, ha dichiarato: “Siamo lieti di migliorare l’esperienza dei visitatori del DDCR e di contribuire a promuovere la consapevolezza della conservazione dell’habitat e dei risultati ottenuti dalla Riserva. Con l’arrivo dell’intensa stagione invernale, non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti nel Visitor Centre e di promuovere in loro l’apprezzamento per la fauna selvatica e la natura di Dubai”. Il DDCR Visitor Centre presenta contenuti attentamente curati dagli esperti di conservazione della Riserva in 5 aree distinte. Nato dall’impegno del governo di Dubai nel preservare l’habitat desertico e la biodiversità unici dell’emirato, il DDCR è il primo parco nazionale degli Emirati Arabi Uniti, che si estende su un’area di 225 chilometri quadrati che rappresenta circa il 5% della superficie totale di Dubai. Sin dall’istituzione della Riserva nel 2002, Emirates Group ha sostenuto questa importante iniziativa gestendo la riserva e gestendo le sue vaste strutture per conto del governo di Dubai. Emirates Group ha investito più di 28 milioni di AED nella Riserva per finanziare e sostenere la conservazione del paesaggio naturale desertico e della sua fauna e flora autoctone. Il DDCR opera sotto la supervisione del Dubai Conservation Board (DCB), presieduto da Sua Altezza lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum.

IL PRESIDENTE ENAC INTERVIENE ALLA PRESENTAZIONE DEL FACT BOOK 2023 ICCSAI – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma interviene a Palermo alla presentazione del Fact Book 2023 “Verso nuovi equilibri?” di ICCSAI, rapporto sullo stato dell’aviazione civile in Europa a cui ha partecipato anche il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti on. Galeazzo Bignami. “Il concetto di una mobilità aerea di nuova generazione che integra le modalità di trasporto tradizionali, favorendo la continuità territoriale e incrementando gli scambi e le connessioni sul territorio, è alla base della proposta del nuovo Piano Nazionale Aeroporti – PNA in corso di approvazione. Ridisegna il perimetro d’interesse dell’aviazione civile, in un percorso di riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente, con attenzione allo sviluppo delle interconnessioni nazionali e internazionali e alla strutturazione di reti aeroportuali, secondo effettive esigenze di mercato. Il trasporto aereo è in continua crescita. La ripresa, che io definisco rock, dopo la crisi pandemica ci ha riportato in breve tempo ai dati di traffico del 2019 grazie anche agli interventi keynesiani della politica che hanno tutelato i lavoratori, vero valore del sistema anche in virtù delle elevate professionalità che operano nel settore aereo”.

BOEING RAFFORZA IL SUO IMPEGNO IN INDONESIA – Boeing ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con l’Indonesia’s Directorate General of Civil Aviation (DGCA) per esplorare iniziative volte a rafforzare il settore dell’aviazione indonesiano, con particolare attenzione a sicurezza del volo, efficienza e sostenibilità. La firma è coincisa con l’inaugurazione del nuovo ufficio permanente di Boeing a Giakarta. “L’Indonesia ospita uno dei mercati aeronautici più grandi del mondo. Il protocollo d’intesa con la DGCA indonesiana e l’apertura del nuovo ufficio permanente di Boeing a Giakarta dimostrano ulteriormente il nostro impegno nei confronti dell’Indonesia e dei nostri clienti, gettando al contempo solide basi per la crescita futura”, ha affermato Zaid Alami, country managing director of Boeing Indonesia. Il nuovo Boeing Indonesia office, situato nel quartiere centrale degli affari di Giacarta, presenta tradizionali disegni batik combinati con opere d’arte e immagini dei prodotti Boeing. L’ufficio è stato influenzato dai dipendenti indonesiani di Boeing, per creare un ambiente di lavoro collaborativo e innovativo. Boeing e l’Indonesia collaborano da quasi 75 anni per sostenere lo sviluppo delle capacità aerospaziali e di difesa del Paese attraverso formazione, sviluppo della supply chain e partnership industriali. Boeing ha contribuito con oltre 8,5 milioni di dollari in contributi di beneficenza e sovvenzioni alle comunità indonesiane, con particolare attenzione alla sostenibilità, alla preparazione della forza lavoro, alla salute e al benessere, all’istruzione precoce e agli sforzi umanitari.

ANA PROSEGUE I SUOI SFORZI DI SOSTENIBLITA’ CON L’ANA PROMISE FUTURE PROP – All Nippon Airways (ANA) presenterà il nuovo ANA Future Promise Prop, un aereo DHC8-Q400 caratterizzato da una livrea distintiva ispirata alle iniziative di sostenibilità della compagnia aerea. Il nuovo velivolo entrerà in servizio sulle rotte domestiche a partire dal 23 ottobre 2023. L’iniziativa ANA Future Promise (AFP), introdotta nel 2021, comprende l’impegno e le attività di ANA Group nelle sue aree ambientali, di responsabilità sociale e di governance. “ANA è impegnata a raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità e ad essere leader nel settore dell’aviazione, e ANA Future Promise Jet and Prop simboleggia i nostri sforzi continui”, ha affermato Junko Yazawa, Senior Vice President, Customer Experience Management & Planning of ANA. “Mentre rimaniamo impegnati nel raggiungimento dei nostri obiettivi di riduzione delle emissioni, continueremo a identificare e investire in pratiche e innovazioni di sostenibilità leader del settore per portare avanti la nostra missione”. L’aereo AFP avrà una livrea speciale che rappresenta l’iniziativa ANA Future Promise (AFP), iniziata nel 2021 e comprende le attività di ANA Group nelle aree ambientale, di responsabilità sociale e di governance. Inoltre, l’aereo è dotato di un materiale speciale sviluppato da Nikon Corporation, che dovrebbe avere uno “shark skin effect” con la sua riblet texture. ANA studierà la diminuzione della resistenza dell’aria e la riduzione delle emissioni di CO2 dell’aereo, nonché la durabilità e la tecnologia del materiale. Per ridurre al minimo l’uso della plastica a bordo, i sedili dell’aereo saranno dotati di uno speciale safety manual realizzato con conchiglie di capesante. ANA collaborerà con Koushi Chemical Industry, un produttore coinvolto nell’utilizzo di materiali di scarto, per riutilizzare le conchiglie di capesante del villaggio di Sarufutsu a Hokkaido, contribuendo così allo sviluppo regionale, alla riduzione dei rifiuti e della plastica. I sedili saranno dotati di speciali rivestimenti per poggiatesta realizzati in pelle vegana sviluppata da appcycle, Inc, una società di venture capital con sede nella prefettura di Aomori, realizzata con i residui del succo di mele coltivate nella prefettura di Aomori, a simboleggiare l’ulteriore impegno di ANA a contribuire alla economie regionali. ANA introdurrà una speciale musica di sottofondo che evoca la ricchezza della natura, al fine di servire i passeggeri in un ambiente unico per un volo sostenibile.

L’U.S. AIR FORCE ASSEGNA CONTRATTO A RTX PER UN AIR DEFENSE COMMAND AND CONTROL PROTOTYPE – L’U.S Army ha assegnato a Raytheon, un’azienda RTX, 39 milioni di dollari per sviluppare e integrare il Battle Management Command and Control software in un prototipo per air base air defense. In base a questo contratto, Raytheon svilupperà la command-and-control foundation per contrastare le minacce aeree e difendere le basi aeree statunitensi in tutto il mondo. Nel 2022 Raytheon ha presentato per la prima volta una soluzione di difesa aerea della base aerea ad Andoya, in Norvegia, in collaborazione con l’Air Force Research Lab. Questo prototipo si baserà sulle lezioni apprese da quell’esperienza.

PRATT & WHITNEY ANNUNCIA LA PRIMA GTF ENGINE INDUCTION PER CHINA AIRLINES – Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha annunciato che China Airlines ha introdotto il suo primo motore Pratt & Whitney GTF™. China Airlines è entrata a far parte del GTF MRO network nel 2020, con la sua Engineering and Maintenance organization che fornisce capacità di smontaggio, assemblaggio e test per il motore PW1100G-JM, il modello GTF che equipaggia gli aerei della famiglia Airbus A320neo. Nel 2019 China Airlines ha selezionato il motore GTF per 25 aeromobili Airbus A321neo, insieme a un accordo a lungo termine EngineWise® Maintenance per la manutenzione, riparazione e revisione del motore (MRO). La compagnia aerea attualmente opera 10 di questi aerei, con un massimo di altri 15 in ordine. “Con l’introduzione del nostro primo motore GTF, continuiamo a consolidare il nostro rapporto di lunga data con Pratt & Whitney”, ha affermato oggi Jung-Hui Lee, vice president at China Airline, durante la cerimonia celebrativa presso la sua struttura con sede a Taiwan. “Il motore GTF è uno dei motori più efficienti in termini di consumo di carburante del settore e siamo fiduciosi che aprirà la strada verso un futuro più sostenibile. Non vediamo l’ora di ampliare le nostre capacità con la tecnologia più avanzata di oggi per essere pronti a soddisfare le esigenze degli operatori attuali e futuri, molti dei quali qui in Asia”. “Stiamo perseguendo in modo aggressivo collaborazioni strategiche per ampliare le capacità del GTF MRO network”, ha affermato Marc Meredith, vice president, GTF Engines Aftermarket at Pratt & Whitney. “Il nostro rapporto con China Airlines risale a più di sessant’anni fa, quando iniziarono a utilizzare aerei con i nostri motori Twin Wasp”. Nel 2023 Pratt & Whitney ha annunciato tre espansioni di strutture e tre shop activations nella GTF MRO network, che ha più che raddoppiato le sue dimensioni in quattro anni. Entro il 2025 la società prevede di avere 19 GTF MRO shops online. China Airlines segna la 14a sede attiva e la sesta nell’Asia-Pacifico per la revisione del PW1100G-JM, insieme a Eagle Services Asia (ESA) a Singapore, IHI e MHI in Giappone e MTU Maintenance Zhuhai e Ameco Beijing in Cina. La rete fa parte delle soluzioni Pratt & Whitney EngineWise®.