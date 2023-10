IATA: prosegue ad agosto la ripresa della domanda passeggeri

IATA ha annunciato che il forte post-pandemic passenger traffic trend è continuato anche nel mese di agosto.

Il traffico totale ad agosto 2023 (misurato in revenue passenger kilometers o RPKs) è aumentato del 28,4% rispetto ad agosto 2022. A livello globale, il traffico è ora al 95,7% dei livelli pre-COVID.

Il traffico domestico ad agosto è aumentato del 25,4% rispetto ad agosto 2022 ed è stato del 9,2% superiore ai risultati di agosto 2019. Ciò è in gran parte guidato dalla domanda interna cinese.

Il traffico internazionale è aumentato del 30,4% rispetto allo stesso mese di un anno fa. Tutti i mercati hanno registrato guadagni percentuali a due cifre anno su anno. Gli RPK internazionali hanno raggiunto l’88,5% dei livelli di agosto 2019.

“La domanda di viaggi aerei ha registrato un buon andamento nel mese di agosto. Dall’inizio dell’anno, il traffico internazionale è aumentato del 50% rispetto allo scorso anno e i dati sulla vendita dei biglietti mostrano un rafforzamento delle prenotazioni internazionali per i viaggi nell’ultima parte dell’anno”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del traffico del 98,5% ad agosto 2023 rispetto ad agosto 2022, continuando a guidare le regioni. La capacità è aumentata dell’85,5% e il load factor è aumentato di 5,5 punti percentuali, all’84,2%.

Il traffico di agosto dei vettori europei è aumentato del 13,6% rispetto ad agosto 2022. La capacità è aumentata del 12,3% e il load factor è aumentato di 1,1 punti percentuali, all’86,8%.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un aumento del traffico del 27,3% nel mese di agosto rispetto a un anno fa. La capacità è aumentata del 22,7% e il load factor è salito di 3,0 punti percentuali, all’83,1%.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del traffico del 18,6% ad agosto 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. La capacità è aumentata del 17,5% e il load factor è migliorato di 0,8 punti percentuali, all’87,7%, il più alto tra le regioni per il terzo mese consecutivo.

Il traffico delle compagnie aeree dell’America Latina è aumentato del 26,4% rispetto allo stesso mese del 2022. La capacità di agosto è aumentata del 23,8% e il load factor è aumentato di 1,7 punti percentuali, all’86,1%.

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento del traffico del 26,1% nell’agosto 2023 rispetto a un anno fa. La capacità ad agosto è aumentata del 25,5% e il load factor è aumentato di 0,4 punti percentuali, al 76,2%.

“Entrando nell’ultimo trimestre dell’anno, il settore aereo è quasi completamente tornato ai livelli di domanda del 2019. L’obiettivo, tuttavia, non è stato quello di ripristinare un numero specifico di passeggeri o di voli, ma piuttosto di soddisfare la domanda di connettività da parte di imprese e privati, che è stata repressa artificialmente per più di due anni. Dopo aver constatato le perdite economiche, sociali e personali causate dall’impossibilità per le compagnie aeree di volare durante la crisi COVID-19, questo settore è determinato a garantire un futuro sostenibile a lungo termine raggiungendo l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050. Ciò era chiaramente evidente all’inizio IATA World Sustainability Symposium (WSS), dove le discussioni si sono concentrate su come decarbonizzare. Sappiamo che i nostri clienti desiderano un mondo in cui possano godere della libertà di viaggiare in modo sostenibile. Questo WSS inaugurale è stato un passo fondamentale per allineare i responsabili politici, la catena del valore dell’aviazione e le compagnie aeree con i passi concreti necessari per raggiungere gli obiettivi. Misureremo i progressi quando ci incontreremo di nuovo tra un anno”, ha concluso Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)