IATA assicura più Data Contributors per CO2 Connect

IATA aggiungerà ulteriori compagnie aeree e gruppi di compagnie aeree come contributori di dati al suo CO2 Connect emissions calculator, migliorando così la qualità e l’accuratezza dello strumento. Rispettivi accordi sono stati firmati con Aerolineas Argentinas, Air Baltic, LATAM Airlines Group, Luxair e Nile Air durante il primo World Sustainability Symposium tenutosi il 3-4 ottobre 2023 a Madrid, Spagna.

“L’accesso ai dati operativi più accurati è fondamentale per ottenere coerenza globale e allineamento nei calcoli delle emissioni di CO2. L’espansione di questo pool di dati è essenziale per garantire maggiore trasparenza e coerenza sia ai passeggeri che alle parti interessate. Ciò consente scelte di compensazione della CO2 più informate, supportando al tempo stesso il reporting ESG. Espandendo continuamente le nostre fonti di dati, miglioreremo ulteriormente la qualità dei calcoli di IATA CO2 Connect, ben oltre ciò che qualsiasi strumento basato sulla teoria o su modelli può ottenere”, ha affermato Frederic Leger, IATA’s Senior Vice President Commercial Products and Services.

“Considerate la complessità e la mancanza di fonti di dati disponibili necessarie per calcolare con precisione le emissioni di CO2 degli aeromobili, IATA ha lanciato CO2 Connect nel giugno 2022, con l’obiettivo di utilizzare i dati effettivi delle compagnie aeree, come consumo di carburante, belly cargo e load factor, al fine di fornire calcoli accurati delle emissioni di CO2 per passeggero. Il calcolatore CO2 Connect ora riceve dati operativi effettivi da circa 150 compagnie aeree. Abbinato ad altre IATA and open market data sources, IATA CO2 Connect calcola i dati sul consumo di carburante per 74 tipi di aeromobili, che rappresentano circa il 98% della flotta passeggeri globale attiva, e considera i dati di traffico di 881 operatori aerei che rappresentano circa il 93% dei viaggi aerei globali. Ciò lo distingue dagli altri calcolatori di CO2 che si basano su modelli teorici e quindi applicano più ipotesi nei loro calcoli.

Attraverso i suoi accordi per la distribuzione dei calcoli dei dati sulla CO2 con aziende come ATPCO e Amex GBT, IATA supporta le compagnie aeree nella fornitura di dati accurati e coerenti sulle emissioni di CO2 dei passeggeri attraverso i canali di vendita e le società di gestione dei viaggi”, afferma IATA.

“CO2 Connect continuerà ad evolversi e includerà nuove funzionalità. IATA è già in procinto di creare una white-label microsite solution conveniente e su misura per le compagnie aeree, sfruttando il modello CO2 Connect e completamente alimentata da IATA. Questa soluzione completa includerà una funzione di compensazione per i clienti attenti all’ambiente che cercano di ridurre al minimo la propria impronta di carbonio.

IATA CO2 Connect utilizza la metodologia di calcolo della CO2 dei passeggeri (RP 1726) adottata dalla IATA’s Passenger Service Conference nel marzo 2022. Questa è stata concepita con il supporto di partner leader di 20 compagnie aeree e i principali produttori di aeromobili, in consultazione con organismi internazionali di definizione degli standard e logistics services providers”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)