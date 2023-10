Il Cessna Citation Ascend Mock up debutterà in Nord America all’NBAA-BACE 2023

Textron Aviation ha annunciato che il suo Cessna Citation Ascend mock up farà il suo debutto in Nord America in occasione della 2023 National Business Aviation Association Business Aviation Convention and Exhibition (NBAA-BACE), dal 17 ottobre al 19 ottobre 2023 a Las Vegas, Nevada. “Presentato all’inizio di quest’anno, il Citation Ascend è progettato per portare un cockpit completamente nuovo, performance migliorate e una cabina più lussuosa nel midsize business jet market. I partecipanti potranno accedere a un nuovo mock up presso il Textron Aviation’s static display a Henderson Executive Airport, con fully sustainable interior, un nuovo hard shell exterior con custom paint scheme e funzionalità aggiuntive all’interno della cabina.

Il Cessna Citation Ascend è progettato e sarà prodotto da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.”, afferma Textron Aviation.

“Abbiamo progettato l’Ascend per prendere il meglio dalla nostra leggendaria serie 560XL – la famiglia di business jet di maggior successo – e stabilire un nuovo standard in termini di comfort e prestazioni”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Global Sales and Flight Operations. “Per la prima volta in Nord America, i clienti possono vedere di persona come l’Ascend può trasformare le loro esperienze di lavoro o di viaggio e offrire loro versatilità e flessibilità per portare a termine qualsiasi missione, ora e in futuro”.

Attualmente in fase di sviluppo, il Citation Ascend dovrebbe entrare in servizio nel 2025.

Il modello Citation Ascend si unirà alla schiera di aerei di Textron Aviation in mostra statica, tra cui:

Cessna Citation Longitude

Cessna Citation Latitude

Cessna Citation CJ4 Gen2

Cessna Citation M2 Gen2

Cessna Grand Caravan EX (special missions configured)

Beechcraft King Air 360

Beechcraft Denali

Nella mostra statica di Textron Aviation sarà presente anche un Bell 429.

“Orgoglioso sponsor di NBAA-BACE, l’azienda prevede di mostrare il suo supporto aftermarket al Las Vegas Convention Center. I visitatori possono conoscere le interior refresh options and avionics modifications e incontrare gli esperti per discutere di aircraft parts e delle esigenze di assistenza.

I visitatori possono anche visitare TRU Simulation + Training per saperne di più sugli ultimi training devices e sul suppoorto per civil and defense customers.

Dopo il successo del debutto mondiale all’EAA AirVenture di luglio, il nuovo single-engine turboprop attualmente in sviluppo, il Beechcraft Denali, farà il suo debutto nell’NBAA-BACE“, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)