News Brevi – 05.10.2023

31° STORMO: CELEBRATI A CIAMPINO I PRIMI 90 ANNI DI VITA DEL REPARTO – Domenica 1° ottobre, presso il sedime aeroportuale di Ciampino (RM), ha avuto luogo la celebrazione del 90° anniversario dalla costituzione del 31° Stormo. Alla cerimonia hanno preso parte il Comandante della Squadra Aerea, Gen. S.A. Alberto Biavati, il Comandante delle Forza di Mobilità e Supporto, Gen. D.A. Enrico Maria Degni, e la Sindaca di Ciampino, Avv. Emanuela Colella. Erano inoltre presenti molti ex Comandanti del Reparto e rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d’Arma e dell’Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella. La giornata ha avuto inizio con la deposizione di una corona di alloro volta a onorare la memoria di tutti coloro i quali, nel servire in Armi il Paese al 31° Stormo, sono arrivati a spendere la loro stessa vita. La cerimonia è quindi proseguita con l’alzabandiera solenne di Reparto. A seguire, il personale dello Stormo e i vari ospiti si sono riuniti nell’ hangar, appositamente allestito per l’occasione. Il Col. Gianmattia Somma, Comandante del 31° Stormo, ha voluto rivolgere un indirizzo di saluto e un sentito ringraziamento a tutti i convenuti, sottolineando come “tanto di quello che è oggi questo Reparto operativo lo si deve agli uomini e alle donne che in silenzio vi lavorano e a tutti quelli che in questi lunghi novant’anni li hanno preceduti, permettendo così di capitalizzare esperienza e passione”. Il Reparto effettua attività di trasporto aereo per soddisfare le esigenze di mobilità delle Alte Cariche di Stato, di Governo e dei Vertici Militari, per il trasporto sanitario d’urgenza e per ragioni umanitarie di pazienti in imminente pericolo di vita, equipe mediche, organi per trapianti, interventi a favore di connazionali in situazioni di rischio. In considerazione della particolarità dei compiti assegnati, il 31° Stormo dipende dal Comando della Squadra Aerea, per il tramite del Comando delle Forze per la Mobilità ed il Supporto e dal Servizio Voli di Stato e di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che esercita il controllo operativo della Flotta di Stato attraverso la Sala Situazioni di Vertice deputata al coordinamento di tutte le attività di trasporto aereo per le esigenze indicate (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LATAM E SABRE ANNUNCIANO PIANI PER DISTRIBUIRE I CONTENUTI NDC – Sabre Corporation, fornitore leader di software e tecnologia che alimenta il settore dei viaggi a livello globale, e LATAM Airlines Group, la più grande compagnia aerea dell’America Latina, hanno annunciato oggi un accordo di distribuzione rafforzato che offre alle agenzie collegate a Sabre un accesso a lungo termine ai contenuti tradizionali e NDC di LATAM attraverso il GDS di Sabre. Sabre è il primo GDS a stipulare questo tipo di accordo con LATAM. LATAM e Sabre stanno lavorando attivamente per lanciare le offerte NDC della compagnia aerea sul mercato di viaggi Sabre. Le due aziende stanno attualmente collaborando all’integrazione dei contenuti NDC by LATAM nel GDS di Sabre, la cui implementazione è prevista per la prima metà del 2024, con una data precisa di avvio che verrà condivisa in seguito. Una volta che la connessione NDC di LATAM a Sabre sarà attiva, fornirà a centinaia di migliaia di agenzie di viaggio e acquirenti collegati a Sabre un accesso ancora più ricco all’ampia gamma di prodotti e offerte del vettore, in quanto le agenzie di viaggio potranno acquistare, prenotare e gestire le offerte NDC ed EDIFACT di LATAM attraverso le API di Sabre per le offerte e gli ordini, lo strumento per il punto vendita Sabre Red 360 e la soluzione di prenotazione aziendale GetThere. Una volta attivata, LATAM si unirà ad altre 15 compagnie aeree i cui contenuti NDC sono già disponibili in oltre 150 mercati attraverso Sabre.

RTX SVILUPPA UN ROTATION DETONATION ENGINE PER DARPA – Raytheon, un’azienda RTX, ha ricevuto un contratto dalla Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) per sviluppare Gambit, un air-breathing propulsion demonstration program che utilizza un nuovo rotating detonation engine. Questo tipo di motore è più compatto, fornisce una fonte di propulsione con efficienza più elevata rispetto alla propulsione missilistica convenzionale e offre il potenziale per costi inferiori. Gambit è un programma di sviluppo di motori unico nel suo genere che potrebbe supportare futuri sistemi d’arma per molteplici servizi militari. La natura compatta del motore e la sua combustione efficiente forniscono un aumento di range e velocità, consentendo la capacità di rispondere rapidamente alle minacce avanzate.

RTX SVILUPPA UN NUOVO SOLID-STATE CIRCUIT BREAKER PER HYBRID-ELECTRIC AIRCRAFT – RTX ha annunciato di aver dimostrato con successo il funzionamento di un solid-state circuit breaker per supportare hybrid-electric propulsion systems nei futuri velivoli, una parte fondamentale degli sforzi dell’industria aeronautica per raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050. Un circuit breaker su un aereo aiuta a proteggere i sistemi del velivolo, rimuovendo l’alimentazione dal sistema quando rileva un guasto elettrico. I futuri hybrid-electric propulsion systems destinati a vedere aumenti di tensione e potenza rispetto agli aerei di oggi, richiederanno nuovi circuit breakers in grado di gestire carichi più elevati. La nuova tecnologia a stato solido di RTX consentirà al suo circuit breaker di gestire cinque volte la potenza del più grande circuit breaker attualmente in circolazione, con la capacità di interrompere migliaia di ampere di corrente in meno di 100 microsecondi. E’ stato sviluppato come parte di una collaborazione tra l’RTX Technology Research Center (RTRC), Collins Aerospace e Pratt & Whitney, nell’ambito dell’Advanced Air Vehicles Program (AAVP) della NASA.

COLLINS AEROSPACE APRE L’ELECTRIC POWER SYSTEM LAB “THE GRID” – In una cerimonia presso il campus di Rockford, Illinois, Collins Aerospace ha celebrato l’apertura di The Grid, un advanced electric power systems lab da 50 milioni di dollari. Collins, un’azienda RTX, utilizzerà la nuova struttura per sviluppare e testare componenti chiave per la propulsione ibrida-elettrica e altri sistemi elettrici, un pilastro centrale dell’impegno dell’industria aeronautica per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. “Gli Hybrid-electric aircraft aiuteranno il nostro settore a ridurre significativamente le emissioni di carbonio e con The Grid, il laboratorio più sofisticato del suo genere, stiamo investendo per aiutare questi aerei a prendere il volo”, ha affermato Henry Brooks, president, Power & Controls for Collins Aerospace. “Nei prossimi anni utilizzeremo The Grid per aprire nuove strade nello sviluppo di sistemi elettrici più potenti, più efficienti e più leggeri che mai. E così facendo, aiuteremo a creare una nuova generazione di aerei ecologici che operareranno in modo più sostenibile con un impatto ridotto sul nostro ambiente”. All’inaugurazione, Collins ha esposto il suo motore da 1 MW e per la prima volta ha presentato un motore da 250 kilowatt. Come hanno spiegato i leader di Collins, la roadmap tecnologica dell’azienda prevede una famiglia di motori elettrici che possano essere ampliati o ridotti per soddisfare le esigenze di tutti i segmenti di aeromobili.

EMIRATES E’ OFFICIAL PARTNER DELLA ICC MEN’S CRICKET WORLD CUP 2023 IN INDIA – In qualità di Global Partner of the International Cricket Council (ICC), Emirates è ancora una volta Official Airline Partner of the ICC Men’s Cricket World Cup 2023, che si svolgerà in India dal 5 ottobre al 19 novembre. Ospitata in dieci città dell’India, la 2023 ICC Men’s Cricket World Cup riunirà dieci squadre provenienti da tutte le nazioni che giocano a cricket, tra cui i campioni in carica del 2019, l’Inghilterra, per sfidarsi per l’ambito trofeo. Il trofeo d’argento e d’oro è già arrivato in India prima del torneo. In qualità di compagnia aerea partner ufficiale, i fan di questo sport che viaggiano a bordo dei voli Emirates durante il torneo possono sintonizzarsi su Sport 24 e Sport 24 Extra e non perdere l’azione. Nelle 48 partite che si svolgeranno in tutta l’India, Emirates godrà di una forte presenza negli stadi, con diritti di ospitalità e biglietteria, oltre a selezionate attivazioni all’interno dello stadio. Emirates ha un legame di lunga data con l’ICC e con tutti i suoi eventi più importanti, tra cui ICC Men’s Cricket World Cup, ICC Women’s Cricket World Cup, ICC Men’s T20 World Cup, ICC Women’s T20 World Cup e ICC World Test Championship. La partnership ICC vede Emirates presente anche sulla divisa ufficiale dei panel di arbitri Elite e internazionali dell’ICC. Emirates ha lanciato i suoi servizi in India nel 1985 e da allora ha ampliato le sue operazioni in India fino a servire un totale di nove destinazioni in tutto il paese. Emirates attualmente opera 167 voli a settimana da Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kochi, Calcutta, Mumbai e Thiruvananthapuram.

PROSEGUE IL SUPPORTO DI UNITED A SPECIAL OLYMPICS – United sta raccogliendo airline miles per Special Olympics durante il National Disabilities Employment Awareness Month, per aiutare gli atleti a volare per allenamenti e competizioni in tutto il paese e in tutto il mondo. Nel mese di ottobre, il programma di crowdsourcing leader del settore della compagnia aerea, Miles on a Mission, metterà in luce Special Olympics e incoraggerà i membri del programma fedeltà a donare le miglia non utilizzate per una causa di beneficenza. L’anno scorso, gli atleti degli Special Olympics hanno partecipato a oltre 100.000 giochi, allenamenti e gare. La partnership di lunga data tra United e Special Olympics va oltre l’accumulo di miglia: la compagnia aerea sponsorizza anche le Special Olympics Plane Pull® competitions, eventi di volontariato locale e gli Special Olympics World Games. Nel 2019 United ha lanciato il programma Special Olympics Service Ambassador (SOSA), in cui gli atleti Special Olympics lavorano negli aeroporti come dipendenti part-time, accogliendo i clienti United e aiutandoli a trovare i chioschi per il check-in, dove depositare i bagagli e a trovare TSA PreCheck lines. Attualmente ci sono 18 SOSA che lavorano negli hub United di Chicago, Houston, Denver e Washington, DC. Le miglia donate aiutano a sostenere i viaggi degli Special Olympics in tutto il mondo. Dal 2017, lo United ha contribuito con oltre 8,5 milioni di dollari in viaggi e denaro per sostenere gli atleti Special Olympics. United è stato Best Place to Work for Disability Inclusion per otto anni consecutivi e ha costantemente ottenuto un punteggio elevato nel Disability Equality Index.

AMERICAN AIRLINES: RACCOLTA DI FONDI RECORD PER LA CAMPAGNA SU2C – Attraverso la campagna di raccolta fondi annuale di quest’anno con Stand Up To Cancer® (SU2C), American Airlines ha raccolto quasi 4 milioni di dollari per la ricerca sul cancro, la campagna di raccolta fondi di maggior successo a cui la compagnia aerea ha contribuito da quando ha unito le forze con SU2C nel 2016. Stand Up To Cancer consente scoperte scientifiche finanziando team e ricercatori collaborativi, multidisciplinari e multiistituzionali. Nel corso dei suoi sette anni di collaborazione, American ha raccolto più di 20 milioni di dollari a beneficio di SU2C e della sua missione di rendere ogni malato di cancro un sopravvissuto a lungo termine. “Grazie all’enorme supporto da parte dei nostri generosi membri del team e dei clienti, American è stata in grado di dare il suo più grande contributo in un’unica campagna per Stand Up To Cancer fino ad oggi”, ha affermato Ron DeFeo, Chief Communications and Marketing Officer, American Airlines. “L’impatto che possiamo avere quando ci uniamo nella lotta contro il cancro è notevole e American è onorata di far parte di questa lotta”. Da quando la campagna è iniziata il 19 agosto, i clienti hanno ricevuto 25 miglia bonus AAdvantage® American Airlines per ogni dollaro donato. Inoltre, grazie a Mastercard, chiunque abbia utilizzato la propria carta di credito American Airlines AAdvantage® Mastercard® per una donazione ha ricevuto 50 miglia AAdvantage® bonus per dollaro, fino a 3 milioni di dollari in donazioni. Per ulteriori informazioni sui modi in cui American restituisce alla comunità, visitare aa.com/letgoodtakeflight.

IL RADAR LTMDS DI RAYTHEON ECCELLE DURANTE I TEST – Il Lower Tier Air and Missile Defense Sensor, sviluppato da Raytheon, un’azienda RTX, ha raggiunto importanti traguardi tecnici e prestazionali, completando i Contractor Verification Testing presso l’U.S. Army’s White Sands Missile Range. Rispettando gli obiettivi definiti, i test hanno dimostrato l’efficacia della progettazione e delle performance del radar contro minacce reali e simulate. Tutti e sei i radar previsti dal contratto dell’ottobre 2019 hanno completato la produzione e sono sottoposti a test simultanei in vari siti di test governativi e di Raytheon, conducendo attività di integrazione e test in parallelo. Gli eventi continueranno per tutto il 2023, compresa la formazione continua degli utenti e la valutazione operativa, per culminare con un Operational Capability readiness level entro la fine dell’anno. Nel 2024 continueranno i test rigorosi, che porteranno alla piena capacità operativa entro l’anno solare. LTAMDS è il next generation air and missile defense radar per l’U.S. Army.

NORWEGIAN: PIU’ DI 2 MILIONI DI PASSEGGERI A SETTEMBRE – A settembre, Norwegian ha trasportato più di 2 milioni di passeggeri. “Settembre è stato un altro mese positivo per Norwegian. Abbiamo avuto più di due milioni di passeggeri e la nostra performance operativa è ancora una volta tra le migliori compagnie aeree in Europa. La nostra regolarità registrata è ora al livello più elevato degli ultimi 18 mesi, mentre anche le nostre prestazioni in termini di puntualità migliorano ulteriormente. Le nostre operazioni solide ed efficienti garantiscono prevedibilità a tutti i clienti che scelgono di volare con Norwegian, sia per motivi di piacere che di lavoro”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Norwegian ha trasportato 2.030.052 passeggeri a settembre, in aumento dell’8% rispetto a settembre 2022. Nel mese di settembre Norwegian ha operato in media 80 aerei con una regolarità e una quota di voli di linea effettuati del 99,7%. La maggior parte dei pochi voli che Norwegian non ha operato erano dovuti a problemi ATC all’aeroporto di Londra Gatwick e a scioperi nazionali in Italia. La puntualità, ovvero la percentuale di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, a settembre si è attestata all’84,6%. “Mentre ci avviciniamo alla stagione invernale, abbiamo adeguato le nostre operazioni per allinearci ai modelli di viaggio nel periodo commerciale invernale più tranquillo. Una tendenza chiara e continua è che le nostre destinazioni nell’Europa meridionale registrano una domanda continua e robusta tra le persone provenienti dai paesi nordici. Inoltre, una nuova tendenza di questo autunno sarà la crescente popolarità dei soggiorni in città soprattutto nell’Europa dell’Est”, ha affermato Karlsen. All’inizio di questo mese, Norwegian ha rilasciato i biglietti per il summer 2024 programme. L’orario estivo inizia alla fine di aprile e prosegue fino alla fine di ottobre e offre più rotte e frequenze. Ulteriori rotte verso nuove destinazioni saranno annunciate a novembre.

LTAA SIGLA ACCORDO CON AEROLINEAS ARGENTINAS – Lufthansa Technik AERO Alzey (LTAA) ha firmato un accordo esclusivo per i servizi di manutenzione dei motori CF34-10E con Aerolíneas Argentinas S.A. (ARG). I servizi di LTAA per ARG sono iniziati nel 2012, quando è stato firmato un primo contratto, che copriva principalmente Performance Restoration Shop Visits. Ora, entrambe le parti hanno concordato di proseguire la partnership firmando un nuovo contratto che copre Life Limited Part Shop Visits. Matthias Gruber, CEO di LTAA, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi che Aerolíneas Argentinas e LTAA continuino il loro fruttuoso rapporto decennale con questo accordo. L’America Latina è un pilastro strategico per LTAA e Lufthansa Technik Group. Noi come LTAA siamo straordinariamente felici di supportare Aerolíneas Argentinas nella loro crescita e successo futuri”. Diego De Risio, VP Maintenance and Engineering, ARG, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di aver firmato questo engine maintenance contract con Lufthansa Technik Aero Alzey. Contando sulla loro esperienza e supporto, Aerolíneas Argentinas sarà in grado di continuare le operazioni di successo della nostra flotta Embraer, garantendo il massimo livello di qualità e sicurezza per i nostri passeggeri”. Lufthansa Technik AERO Alzey (LTAA), membro di Lufthansa Technik Group, è specializzata nella manutenzione di motori per regional aircraft e nei servizi aggiuntivi associati. Il portafoglio comprende maintenance, repair and overhaul (MRO) services per General Electric CF34-3, -8 and -10 engines, Pratt & Whitney Canada PW100, PW150 series e Pratt & Whitney PW1500G geared turbofan engine.

EASYJET CELEBRA 25 ANNI A BELFAST INTERNATIONAL – easyJet festeggia 25 anni di voli passeggeri da e per l’aeroporto internazionale di Belfast. “Dal primo volo di easyJet da Belfast a Londra Luton un quarto di secolo fa, la compagnia aerea è andata sempre più rafforzandosi trasportando oltre 70 milioni di passeggeri in quel periodo, di cui oltre 4,5 milioni volati lo scorso anno. Quest’anno easyJet ha accolto alla base il suo ottavo aeromobile della famiglia Airbus A320, il numero maggiore dall’inizio delle operazioni, dimostrando l’impegno a lungo termine della compagnia aerea nei confronti dell’Irlanda del Nord e ha operato il suo più grande programma di volo da Belfast International con il 9,4% di capacità in più rispetto al periodo pre-pandemico, volando 3,2 milioni di posti da e per Belfast International. Nell’ultimo anno, la rete della compagnia aerea è andata sempre più rafforzandosi, aggiungendo quattro nuove rotte per Antalya in Turchia, Rodi in Grecia, Southampton e più recentemente Hurghada, fornendo per la prima volta collegamenti tra Belfast e l’Egitto. I voli per Hurghada inizieranno il 31 ottobre con partenze settimanali durante tutto l’anno. I voli per Southampton da Belfast International verranno lanciati il 29 ottobre con partenze fino a tre volte a settimana, rafforzando ulteriormente la connettività nazionale tra le regioni”, afferma easyJet.

ROLLS-ROYCE: NUOVI MTU SERIES 4000 BIOGAS GENSETS – Rolls-Royce offre ora i nuovi mtu Series 4000 biogas gensets for power and heat generation, stabilendo nuovi standard in termini di efficienza, power density and life cycle costs. Vittorio Pierangeli, Vice President Global Powergen at the Rolls-Royce business unit Power Systems, ha spiegato: “I nuovi Series 4000 L64FB engines sono progettati per l’uso globale e sono estremamente robusti, mostrando prestazioni costantemente elevate anche in condizioni estreme di temperatura ambiente, umidità e altitudine”. Le mtu biogas solutions aiutano i clienti industriali a risparmiare sui costi dell’elettricità generando la propria elettricità e forniscono un’alimentazione elettrica stabile anche in caso di interruzioni. La base per lo sviluppo della nuova serie è l’esperienza acquisita con i modelli precedenti (L32 per biogas e L64FNER per gas naturale), che si sono affermati in tutto il mondo. In totale, Rolls-Royce ha fornito più di 4.000 Series 4000 gensets per gas naturale, biogas e altri gas al mercato globale. È già disponibile la versione a 12 cilindri, che offre una potenza elettrica di 1.521 kWe e un’efficienza complessiva di oltre il 90%. Sono inoltre disponibili su ordinazione le altre configurazioni di cilindri (8 V, 16 V, 20 V) con consegna nel 2024.

LEONARDO: ARRIVA IL PLEDGE CON LA CYBERSECURITY SKILL ACADEMY – Leonardo è la prima azienda europea ad aver assunto un impegno nella Cybersecurity Skill Academy, iniziativa della Unione Europea per colmare l’attuale gap di competenze informatiche e favorire la creazione di una futura generazione di esperti cyber. Lo scorso settembre Leonardo ha aderito alla Cybersecurity Skill Academy, il progetto dell’Unione Europea che ha l’obiettivo di coordinare tutte le iniziative esistenti in materia di competenze informatiche, per colmare il divario di talenti nel settore, stimolando al contempo competitività, crescita e resilienza dell’UE. Si stima, infatti, che nei prossimi anni mancheranno 500 milioni di esperti di sicurezza informatica. Il pledge assunto da Leonardo prevede l’erogazione di progetti di formazione, anche di tipo esperienziale, sulla sicurezza informatica, focalizzandosi su due ambiti distinti: il mondo delle aziende, con corsi di cyber awareness e introduttivi all’aggiornamento professionale e il mondo dell’istruzione, con eventi rivolti ai giovani studenti con la Young Cyber and Security Academy.