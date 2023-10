Nidec ed Embraer ricevono l’approvazione per una joint venture che svilupperà Electric Propulsion System per l’aerospace sector

La giapponese Nidec Corporation e la brasiliana Embraer accolgono con favore l’approvazione incondizionata di tutte le autorità di regolamentazione necessarie per la costituzione della loro joint venture, Nidec Aerospace LLC. La transazione unisce le sinergie complementari e le distinte aree di competenza di due world-class engineering conglomerates per sviluppare Electric Propulsion Systems (EPS) per il settore aerospaziale.

Vincent Braley, chief of staff for Nidec’s Motion and Drives business in the United States, è stato nominato CEO di Nidec Aerospace con effetto immediato. Braley apporta una vasta esperienza nello sviluppo e nella gestione aziendale nel suo nuovo ruolo, per guidare la crescita futura della joint venture.

“Questa approvazione segna una pietra miliare significativa non solo nella joint venture di Nidec Motion & Energy con Embraer, ma anche nella nostra visione condivisa di far avanzare ed elettrificare il modo in cui viaggia il mondo”, ha affermato Michael Briggs, Senior Vice President and President of the Motion & Energy Business Unit at Nidec. “Ora che abbiamo l’autorizzazione ufficiale a procedere, il team di Nidec Aerospace è pronto a portare l’esperienza, la velocità e la spinta necessarie per accelerare l’aviazione sostenibile su scala globale”.

“Siamo entusiasti dell’autorizzazione incondizionata. Il prossimo passo sarà l’integrazione di queste due potenti capacità operative e ingegneristiche focalizzate sull’eccellenza aziendale. Insieme, i nostri straordinari team saranno in grado di sviluppare soluzioni avanzate per collaborare con il futuro dell’aviazione sostenibile”, ha affermato Dimas Tomelin, Senior Vice President of Corporate Strategy, Digital and Innovation, at Embraer.

Presentata al Paris Air Show di giugno, la business combination mira a sbloccare nuove opportunità fornendo un portafoglio di prodotti e servizi in tutto il mondo, guidato inizialmente dalla crescita del settore della Urban Air Mobility (UAM) industry. Secondo Morgan Stanley Research, l’UAM market sta emergendo e potrebbe creare un mercato da 1,5 trilioni di dollari entro il 2040.

Il joint venture Electric Propulsion System launch customer sarà il produttore di eVTOL Eve Air Mobility, una società indipendente ben posizionata per essere leader globale nel segmento UAM, fornendo una nuova modalità di trasporto urbano efficace e sostenibile. Embraer contribuirà con competenze, know-how e risorse relative al controller, mentre Nidec fornirà la propria esperienza, know-how tecnologico e risorse relative ai motori elettrici. Nidec possiede una quota del 51% della joint venture e Embraer il restante 49%.

Si prevede che Nidec Aerospace investirà più di 77 milioni di dollari nei prossimi anni per avviare la produzione di massa nel 2026.

(Ufficio Stampa Embraer)