Masdar e Boeing uniscono le forze per accelerare la Sustainable Aviation Fuel Industry in UAE e globalmente

Masdar, una delle più grandi renewable energy companies e global leader in green hydrogen, sta collaborando con la società aerospaziale Boeing per promuovere la sustainable aviation fuel (SAF) industry negli Emirati Arabi Uniti (UAE) e globalmente. La partnership mira a sostenere ulteriormente l’obiettivo del settore dell’aviazione commerciale di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050.

Il memorandum d’intesa è stato firmato da Mohammad Abdelqader El Ramahi, Chief Green Hydrogen Officer, Masdar, e Kuljit Ghata-Aura, President, Middle East, Turkey & Africa, Boeing, durante l’Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2023.

Insieme, Masdar e Boeing promuoveranno e sosterranno lo sviluppo e l’adozione delle politiche SAF negli Emirati Arabi Uniti e oltre. Le aziende esploreranno inoltre advancing SAF accounting principles, che potrebbero consentire alla SAF industry di superare le barriere geografiche man mano che si espande.

Prodotto da fonti sostenibili come il green hydrogen, il SAF può ridurre le emissioni di carbonio durante il ciclo di vita del carburante fino all’85% rispetto al jet fuel a base di petrolio. Il SAF è oggi ampiamente accettato come drop-in replacement fino al 50% del jet fuel convenzionale nei jet airplanes di oggi e offre il più grande potenziale di riduzione delle emissioni di carbonio nei prossimi 30 anni in tutti i segmenti dell’aviazione.

Mohammad Abdelqader El Ramahi, Chief Green Hydrogen Officer, Masdar, ha dichiarato: “I global net-zero goals possono essere raggiunti solo attraverso la collaborazione e l’innovazione internazionale. In qualità di UAE’s clean energy powerhouse, Masdar è orgogliosa di collaborare con Boeing, una delle principali società aerospaziali globali, per promuovere lo sviluppo di sustainable aviation fuel projects. Insieme, sosterremo politiche abilitanti per alimentare questo mercato chiave. In vista della COP28 che gli Emirati Arabi Uniti ospiteranno, continueremo a sfruttare le nostre conoscenze, competenze e passione combinate per supportare l’industria e creare un futuro più sostenibile per tutti”.

Kuljit Ghata-Aura, President of Boeing Middle East, Turkiye and Africa, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Masdar per guidare la crescita della sustainable aviation fuel industry, sia a livello locale che globale, che consentirà la creazione di posti di lavoro, la crescita economica e significative opportunità di business. L’adozione del SAF sarà la più potente leva di decarbonizzazione dell’aviazione. Oltre un decennio di collaborazione tra Boeing e gli Emirati Arabi Uniti nell’aviazione sostenibile testimonia il nostro obiettivo condiviso di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050”.

All’inizio di quest’anno, durante la Abu Dhabi Sustainability Week, Masdar ha anche annunciato che la Masdar-led initiative incentrata sul green hydrogen per produrre SAF sta lavorando attivamente con i concessori di licenza per certificare un nuovo production pathway per SAF da methanol.

