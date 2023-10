Qatar Airways: la Formula 1® atterra a Doha

Qatar Airways informa: “In qualità di Official Global Airline Partner of F1® e Title Sponsor of the Qatar Grand Prix, Qatar Airways è entusiasta di ospitare questo prestigioso evento e i piloti più esclusivi del mondo mentre scendono in pista sullo state-of-the-art Lusail International Circuit. In un crossover di tecnologia all’avanguardia, la Formula 1® (F1®) ha fatto il suo arrivo presso la sede e hub del suo Global Airline Partner, l’Hamad International Airport, prima dell’attesissimo Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023, che si svolgerà il 6 – 8 ottobre.

Il Formula 1® Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023 unisce gli appassionati di sport motoristici che partecipano a questa affascinante fusione di velocità e cultura araba. In perfetto stile Qatar Airways, la compagnia aerea ha scatenato un’ondata di entusiasmo, mostrando il suo aereo Boeing 777 dipinto con la vivace livrea F1®“.

Il Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Il Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023 è stato qualcosa che aspettavamo con ansia dall’annuncio della nostra partnership con F1® all’inizio di quest’anno. Questo Gran Premio epocale segna un’entusiasmante aggiunta all’eredità sportiva del Qatar e incarna l’entusiasmo e l’eccellenza che Qatar Airways ha costantemente offerto ai suoi passeggeri e partner che viaggiano in tutto il mondo per partecipare a eventi sportivi. Non vediamo l’ora di assistere al divenire della storia mentre il Qatar Grand Prix si svolge nel nostro Paese”.

“Per celebrare la special F1® decal livery e la partnership della compagnia aerea con la Formula 1® e il BWT Alpine F1 Team, Qatar Airways ha ospitato una photo opportunity presso l’Hamad International Airport hangar coinvolgendo l’F1® branded aircraft e una F1® show car. Tra i partecipanti c’erano il Minister of Sports and Youth, His Excellency Mr. Salah bin Ghanim Al Ali; il Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker; il Chief Operating Officer at Hamad International Airport, Engr. Badr Mohammed Al Meer; il F1® CEO and President Stefano Domenicali; il Qatar Motor & Motorcycle Federation (QMMF) President Abdul Rahman bin Abdul Latif Al Mannai; i BWT Alpine F1 Team drivers, Pierre Gasly e Esteban Ocon; alcuni Qatar Airways Cabin Crew members.

Il fine settimana di gara promette un programma ricco di azione in pista, intrattenimento ed esperienze indimenticabili per gli appassionati di F1® di tutte le età.

I fan hanno anche l’opportunità di abbandonarsi alle emozioni della F1® mentre sono a bordo dei voli Qatar Airways, assaporando un menu à la carte appositamente curato che include una chocolate berry cake accompagnata da un miniature milk chocolate F1® car model. I festeggiamenti si estendono al rinomato Oryx One inflight entertainment system inflight entertainment system della compagnia aerea, regalando a tutti i passeggeri un’anteprima della corsa con un esclusivo take-off trailer”, prosegue Qatar Airways.

“Qatar Airways come brand è impegnato a sostenere lo sport a livello globale e ad aiutare i fan a viaggiare per raggiungere i loro eventi preferiti in tutto il mondo. La compagnia aerea di bandiera dello Stato del Qatar è Official Airline of Concacaf, Global Kitesports Association (GKA) Kite World Tour, Paris-Saint Germain (PSG), IRONMAN and IRONMAN 70.3 Triathlon Series, United Rugby Championship (URC) and European Professional Club Rugby (EPCR), e molte altre discipline inclusi Australian football, basketball, cricket, equitazione, motor racing, squash e tennis”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)