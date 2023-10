News Brevi – 06.10.2023

REAS: IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE CURCIO DOMANI INAUGURA IL SALONE DELL’EMERGENZA – Grande affluenza stamani all’apertura di “REAS 2023”, ventiduesima edizione del salone internazionale su emergenza, protezione civile, primo soccorso e antincendio (leggi anche qui), che si svolgerà fino a domenica 8 presso il Centro Fiera di Montichiari (BS). Domani sabato 7, alle ore 10:30, la manifestazione sarà inaugurata ufficialmente dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e da numerose altre autorità civili e militari. Quest’anno il salone vede un aumento della partecipazione di enti, aziende e associazioni di tutto il mondo: sono infatti presenti oltre 265 espositori (240 nell’edizione 2022) provenienti dall’Italia e da altri 21 Paesi (19 nel 2022), tra cui Germania, Francia, Spagna, Polonia, Croazia, Gran Bretagna, Lettonia, Lituania, Stati Uniti, Cina e Corea del Sud. L’esposizione si sviluppa su una superficie totale di oltre 33mila metri quadrati e occupa gli 8 padiglioni del quartiere fieristico. A “REAS 2023” sono presentate tutte le ultime novità tecnologiche del settore dell’emergenza, come nuovi prodotti e apparecchiature per gli operatori del primo soccorso, veicoli speciali per la protezione civile e l’antincendio, sistemi elettronici e droni per interventi in caso di catastrofi naturali e anche ausili per persone con disabilità. Parallelamente, nelle tre giornate del salone è previsto un ampio programma di oltre 50 convegni, seminari e workshop, che offre ai visitatori un’importante opportunità di formazione e di aggiornamento professionale. “REAS” è organizzato dal Centro Fiera di Montichiari in partnership con Hannover Fairs International GmbH, organizzatore di “Interschutz”, la fiera specializzata leader a livello mondiale che si svolge ogni quattro anni a Hannover (Germania). L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, previa registrazione online sul sito web della manifestazione. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.reasonline.it.

ITA AIRWAYS: NOTA STAMPA SU INIZIATIVA MIM – ITA Airways in una nota informa: “ITA Airways ha aderito con orgoglio al piano sperimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), che prevede misure di welfare in favore di docenti, dirigenti scolastici, ausiliari, tecnici e amministrativi della scuola e del personale del Ministero. Grazie a questa iniziativa, promossa dal Ministro Giuseppe Valditara, tutti i dipendenti del MIM e tutto il personale del comparto scolastico potranno viaggiare sugli aerei della Compagnia usufruendo di sconti dedicati a partire dal 9 ottobre 2023. Per ITA Airways è un onore poter contribuire a questa operazione a favore del settore dell’istruzione, fra i più importanti motori per lo sviluppo della società e del nostro Paese, grazie al quale sono formati i cittadini di domani. Tutte le informazioni operative in merito all’iniziativa sono disponibili sul sito web del MIM nell’area riservata al personale”.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO DI COMANDO AL 31° STORMO – Ha avuto luogo giovedì 5 ottobre, presso il 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, la cerimonia di avvicendamento al comando del Reparto tra il Colonnello Gianmattia Somma, uscente, e il Colonnello Marco Angori, subentrante. La cerimonia è stata presieduta dal Generale di Divisione Aerea Enrico Degni, Comandante delle Forze per la Mobilità e il Supporto. Tra i numerosi ospiti, militari e civili, la Sindaca di Ciampino, Avv. Emanuela Colella e il Sindaco di Castiglione del Lago, dott. Matteo Burico. Il Colonnello Somma nel prendere la parola ha ringraziato il Gen. D.A. Degni e con esso l’intera leadership della Forza Armata, per il supporto ricevuto nel corso degli oltre due anni alla guida del 31° Stormo. “Allo stesso modo – ha aggiunto il Col. Somma – desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti quegli attori che, al nostro fianco, hanno sempre offerto la massima collaborazione all’attività di volo nel suo complesso, facendo spesso la differenza in momenti concitati e in scenari certamente complessi e delicati. Grazie quindi al personale dei vari dicasteri, delle agenzie di sicurezza e delle forze dell’ordine, nonché a tutti i rappresentanti dell’ENAC, di Aeroporti di Roma e delle strutture del Sistema Sanitario Nazionale, con cui ci siamo sovente trovati a lavorare a stretto contatto nel potare soccorso a connazionali, peraltro spesso in età pediatrica, in imminente pericolo di vita”. Il Colonnello Angori ha desiderato rivolgere ai vertici della Forza Armata “qui rappresentati dal Gen. D.A. Degni il più vivo, vero e sentito ringraziamento per la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti. È un incarico che considero un privilegio assoluto e che mi impegno a onorare mettendo a disposizione il meglio delle mie competenze e della mia etica professionale. Sono d’altronde cosciente che questo Reparto e le persone che ne fanno parte rappresentano lo Stato che si mette al servizio dei suoi cittadini, accompagnando in Italia e all’estero le Alte cariche di Stato e di Governo, contribuendo a supportare e garantire le funzioni vitali della democrazia. E – soprattutto – attraverso il trasporto sanitario d’urgenza e umanitario è proprio il personale del Reparto a rappresentare in prima persona lo Stato di fronte ai suoi cittadini. Tutto ciò è possibile solo con un eccezionale senso del dovere. Senza di voi, i cittadini non potrebbero godere di quei servizi che spesso non sanno neanche che esistono, finché non arriva il momento del bisogno”. Il 31° Stormo ha sede presso l’aeroporto Militare di Ciampino. Il Reparto effettua attività di trasporto aereo per soddisfare le esigenze di mobilità delle Alte Cariche di Stato, di Governo e dei Vertici Militari, per il trasporto sanitario d’urgenza e per ragioni umanitarie di pazienti in imminente pericolo di vita, equipe mediche, organi per trapianti, interventi a favore di connazionali in situazioni di rischio. In considerazione della particolarità dei compiti assegnati, il 31° Stormo dipende dal Comando della Squadra Aerea, per il tramite del Comando delle Forze per la Mobilità ed il Supporto e dal Servizio Voli di Stato e di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che esercita il controllo operativo della Flotta di Stato attraverso la Sala Situazioni di Vertice deputata al coordinamento di tutte le attività di trasporto aereo per le esigenze indicate (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA RICONOSCIUTA PER LA SOSTENIBILITA’ NEL 2023 SUSTAINABLE FLIGHT CHALLENGE – Nella Sky Team Alliance Sustainable Flight Challenge di quest’anno (leggi anche qui), Delta Air Lines ha ottenuto il riconoscimento in due categorie: “Lowest CO2 Ground Emissions Home Base” per electric ground support e “Best Innovation Wildcard” per diverse proposte di alta qualità. Le compagnie aeree partecipanti hanno esplorato nuovi modi di operare e offrire esperienze sostenibili nel tentativo di accelerare il progresso del settore verso viaggi più sostenibili e raggiungere net zero entro il 2050. “Se vogliamo riuscire a raggiungere i nostri obiettivi, i giocatori di tutto il nostro settore devono seguire percorsi diversi e provare cose nuove per vedere cosa funziona meglio”, ha affermato Amelia DeLuca, Chief Sustainability Officer, Delta. “Nessuna compagnia aerea, produttore o fornitore può farcela da sola. Ciò che mi piace di più della Sustainable Flight Challenge è che offre a tutti noi del settore l’opportunità di testare nuove soluzioni, ottenere feedback in tempo reale da dipendenti e clienti e competere in modo collaborativo, stimolando ancora più innovazione per il futuro sostenibile del volo”. Come risultato dell’innovazione testata e presentata alla Sustainable Flight Challenge, Delta è stata nominata vincitrice per “Lowest CO2 Ground Emissions Home Base” for electric ground support equipment e “Best Innovation Wildcard” per le complessive high performance in innovation. La compagnia aerea è stata anche selezionata come finalista nelle categorie ‘Best in Innovation’ e ‘Lowest CO2 Emissions Ground Ops’. Questa è la seconda edizione di The Sustainable Flight Challenge e quest’anno la vetrina è stata ospitata da Delta presso il Delta Flight Museum dal 2 al 4 ottobre 2023, dove sono state esposte molte delle innovazioni.

DELTA MIGLIORA IL SUO WINE PROGRAM – Questo autunno, Delta porterà il suo programma di vini, unico nel suo genere, a nuovi livelli con l’aggiunta di 17 vini di alta qualità a un rotational inflight menu. Il wine service, disponibile in tutte le Main Cabin and higher fare classes, offre una selezione ampia e diversificata di sapori, consentendo ai clienti di selezionare l’abbinamento perfetto per trasformare il loro pasto a bordo in un’esperienza culinaria raffinata. “Sebbene stilare un elenco di vini deliziosi fosse fondamentale, i criteri di Delta nell’approvvigionamento dei partner del programma sono andati ben oltre la finitura di un vino”, ha affermato Kristen Manion Taylor, S.V.P of In-flight Service. “Le selezioni finali rappresentano marchi che condividono i valori di Delta, marchi che riflettono la comunità diversificata del mondo vitivinicolo e guidano il loro settore nelle pratiche di sostenibilità”. In collaborazione con il Master Sommelier Andrea Robinson, i team Delta hanno curato una carta dei vini elevata, equilibrata, varia e deliziosa. Un ampio processo di valutazione ha ristretto centinaia di contendenti fino alla selezione finale. “Un buon vino rende il buon cibo ancora più gustoso”, ha detto Robinson. “Ciò è particolarmente vero in quota dove non c’è tanta umidità e concentrazione di aromi; vini dall’acidità vibrante e fruttati, aromatici e incisivi, mantengono attive le papille gustative e aiutano a far risaltare i sapori del cibo”. Ogni vino completerà le migliori offerte di bordo di Delta: il team si è assicurato che ogni vino avesse un buon sapore a 35.000 piedi, dove le papille gustative sono attenuate e i diversi sapori sono accentuati. Il Delta’s rotational wine program significa che i clienti possono aspettarsi aggiornamenti stagionali al menu fino ad agosto del prossimo anno. Delta One presenterà il maggior numero di vini premium mai offerti a bordo. I clienti Delta One possono aspettarsi una selezione di due vini rossi, due vini bianchi, rosé, champagne e porto, presenti nel menu stampato che i clienti possono consultare durante il volo. Per la prima volta in assoluto, un’offerta rosé sarà disponibile tutto l’anno. I First Class customers potranno godere di una varietà di selezioni premium, possono aspettarsi di scegliere tra un’opzione di vino bianco e una di vino rosso. Per Delta Premium Select, Delta Comfort Plus e Main Cabin, nuove aggiunte daranno un sapore delizioso alle rotte internazionali, mentre le rotte domestiche continueranno a godere di alcuni dei diversi marchi di vino gestiti da donne che i clienti già conoscono e apprezzano.

SAS: PASSEGGERI IN AUMENTO A SETTEMBRE 2023 – A settembre hanno viaggiato con SAS 2,3 milioni di passeggeri, il 17% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La capacità di SAS è aumentata del 18% e il traffico in RPK è aumentato del 18% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il load factor per settembre è stato del 78%. “Siamo lieti di vedere una domanda continua e forte di viaggi. A settembre hanno viaggiato con SAS 2,3 milioni di passeggeri, il 17% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Settembre è arrivato anche con altre buone notizie per SAS, poiché abbiamo vinto un Red Dot Award per la nostra app riprogettata e ottenuto una valutazione a cinque stelle nel 2023 global APEX customer ranking. Entrambi i risultati sono il risultato del nostro duro lavoro per continuare a costruire la compagnia aerea leader in Scandinavia”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

L’IMPEGNO DI DELTA PER RENDERE IL VIAGGIO SEMPRE PIU’ ACCESSIBILE – Delta informa: “I dipendenti Delta credono che viaggiare sia per tutti e, nel contesto della nostra più ampia attenzione alla diversità, all’equità e all’inclusione, continuiamo i nostri sforzi per creare un mondo che sia più inclusivo e accessibile per le persone con disabilità. Il nostro obiettivo è rendere Delta il vettore preferito da tutti i clienti attraverso un servizio attento, affidabile e innovativo e, sebbene siamo da tempo impegnati in una serie di iniziative per aumentare l’accessibilità del viaggio aereo per i clienti con disabilità, il nostro lavoro in questo importante ambito è in continua evoluzione. L’anno scorso, Delta si è unita alle compagnie aeree di tutto il settore per creare un Passenger Accessibility Commitment, mentre tutti lavoriamo per rendere i viaggi aerei più accessibili ai passeggeri con disabilità. Questo impegno per l’accessibilità a livello di settore integra la Department of Transportation’s Passengers with Disabilities Bill of Rights ed è supportato da importanti azioni che Delta ha intrapreso nel corso degli anni, incluso il lavoro con il nostro Advisory Board on Disability”. “Le persone con un’esperienza vissuta di disabilità spesso sanno meglio ciò che vogliamo e di cui abbiamo bisogno”, ha affermato John D. Kemp, Delta Advisory Board on Disability Chair, American disability rights leader and President of Lakeshore Foundation. “Essere scelti per far parte dell’Advisory Board porta con sé l’enorme responsabilità di essere rappresentativi della nostra diversificata comunità di disabili, di promuovere raccomandazioni che siano inclusive per la nostra comunità e di portare avanti soluzioni ponderate per Delta. E come membri, vediamo i miglioramenti che abbiamo suggerito. Questo è ciò che è impressionante”.

PROSEGUE L’IMPEGNO DI JETBLUE FOUNDATION PER LE FUTURE CARRIERE NELL’AVIAZIONE – JetBlue Foundation celebra 10 anni di ispirazione per le future carriere nel settore dell’aviazione con l’apertura dell’ultimo JetBlue Foundation granting cycle. Una funzione chiave di JetBlue Foundation è fornire sovvenzioni a organizzazioni di beneficenza per sostenere e promuovere i loro programmi di istruzione e tutoraggio. JetBlue Foundation è separata da JetBlue, con un proprio board of directors e un advisory committee, entrambi composti da JetBlue crew members provenienti da tutta la compagnia aerea. Le sovvenzioni vengono fornite direttamente da JetBlue Foundation. Oltre alle sovvenzioni, la JetBlue Foundation fornisce programmi, mentori, stage e supporto per contribuire a spianare la strada a una maggiore accessibilità e inclusività nel settore dell’aviazione. Dal 2013 JetBlue Foundation ha costruito rapporti duraturi con oltre 100 programmi scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici (STEM) e incentrati sull’aviazione, fornendo oltre 2,9 milioni di dollari in sovvenzioni e supporto per aiutare questi programmi a decollare. JetBlue Foundation promuove il lavoro di JetBlue per porre l’aviazione al primo posto come futura scelta di carriera per gli studenti. JetBlue Foundation fornisce sostegno finanziario, tutoraggio a iniziative di formazione e pipeline incentrate sulle discipline STEM, per garantire che ancora più donne e gruppi tradizionalmente sottorappresentati siano presenti negli hangar, nelle sale riunioni, negli aeroporti e negli uffici aziendali delle compagnie aeree del futuro.