KLM celebra il suo anniversario con la KLM Delftware Miniature No. 104

KLM Royal Dutch Airlines celebra il suo 104° anniversario il 7 ottobre in modo tradizionale, presentando l’ultima aggiunta alla sua collezione di repliche Delftware di edifici con una storia unica. “Questa nuova miniatura raffigura l’edificio della stazione più antica dei Paesi Bassi, che si trova a Valkenburg aan de Geul, nella provincia del Limburgo. La stazione è ancora in uso come fermata sulla linea Heuvelland tra Maastricht e Heerlen. Ora che ha quasi 170 anni, l’edificio è un sito del patrimonio nazionale di proprietà di NS Dutch Railways e della railway management company ProRail.

L’ultima aggiunta alla collezione è stata presentata al sindaco locale Daan Prevoo dal KLM President & CEO Marjan Rintel durante un ricevimento tenutosi di fronte all’edificio della stazione, a cui hanno partecipato diverse centinaia di ospiti”, afferma KLM.

“È per me un grande piacere presentare questa miniatura al sindaco della bellissima cittadina di Valkenburg aan de Geul. Avendo lavorato in passato per le ferrovie olandesi, so quanto le persone siano impegnate a preservare la ricca e interessante storia ferroviaria del nostro paese. Abbiamo scelto questo edificio perché rappresenta il futuro condiviso di KLM e NS Dutch Railways, in cui espanderemo ulteriormente la nostra gamma di air-rail services per sostituire i voli a breve distanza. Stiamo lavorando duramente affinché ciò accada. Questo è importante per KLM perché è un aspetto chiave dei nostri sforzi per rendere le nostre operazioni più pulite, silenziose ed efficienti”, ha affermato Marjan Rintel, KLM CEO.

“L’edificio della stazione, simile a un castello, fu progettato dall’architetto Jacob Enschedé in stile neogotico inglese, con torri angolari e merlature, in linea con lo stile preferito delle sontuose terme per le quali Valkenburg è famosa. La stazione fu messa in funzione quasi 170 anni fa, il 23 ottobre 1853, come fermata del primo collegamento ferroviario internazionale tra Maastricht e Aquisgrana. Completamente restaurata nel 2005, la stazione ha continuato a svolgere un importante ruolo infrastrutturale per la città di Valkenburg aan de Geul, che attira turisti da tutti i Paesi Bassi e non solo.

Secondo un monitoraggio di NS Dutch Railways e ProRail, la stazione di Valkenburg è tra le prime tre preferite nei Paesi Bassi, sulla base dei punteggi forniti dai passeggeri l’anno scorso. KLM ha scelto di aggiungere la stazione alla sua collezione in parte per celebrare l’importante ruolo che le ferrovie hanno sempre svolto nell’accessibilità dei Paesi Bassi. KLM si sta impegnando per fare un uso più ampio delle air-rail options.

La stazione fa parte della collezione di edifici di NS Dutch Railways e ProRail, composta da 50 stazioni, ciascuna con il proprio carattere architettonico unico, che vale la pena conservare e rendere accessibile al pubblico.

La stazione di Valkenburg aan de Geul è il terzo edificio nella provincia del Limburgo che KLM ha aggiunto alla sua collezione di miniature Delftware“, prosegue KLM.

“Dagli anni ’50, KLM presenta ai passeggeri della World Business Class sui voli intercontinentali Delftware miniature houses riempite di Bols Jenever. Queste repliche delle classiche case olandesi con una storia speciale sono preziosi oggetti da collezione. Dal 1994, gli house numbers hanno tenuto il passo con l’età di KLM, con una nuova miniatura aggiunta ogni anno alla collezione per celebrare l’anniversario di KLM il 7 ottobre”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: KLM)