News Brevi – 07.10.2023

RYANAIR ANNUNCIA IL PIÙ GRANDE WINTER SCHEDULE DI SEMPRE PER BELFAST – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato oggi il suo Winter 23/24 schedule per Belfast con 16 rotte, incluse 3 nuove rotte invernali per Lanzarote, Porto e Torino. Ryanair opererà altre 11 rotte da/per Belfast rispetto a quelle pre-Covid, offrendo ai clienti/visitatori di Belfast una scelta ancora più ampia alle tariffe più basse al momento della prenotazione delle vacanze invernali. Per supportare il suo programma record, Ryanair baserà 2 aerei con base a Belfast, rappresentando un investimento di 200 milioni di dollari. Il Belfast Winter 23/24 schedule di Ryanair offrirà 2 aerei basati: 16 percorsi incl. 3 nuove rotte: Lanzarote, Porto e Torino; il traffico di Belfast crescerà fino a 1,2 milioni di passeggeri all’anno”. Il Ryanair’s Director of Digital & Marketing, Dara Brady, ha dichiarato: “È fantastico essere a Belfast per annunciare il nostro programma invernale più grande di sempre, mentre continuiamo a crescere nella regione. Con 16 rotte offerte (11 in più rispetto al periodo pre-Covid), i clienti possono usufruire di un’ampia gamma di rotte alle tariffe basse di Ryanair. Le nostre 3 nuove rotte da Belfast a Lanzarote, Porto e Torino offriranno ai clienti di Belfast ancora più opportunità di sole invernale e vacanze in città. Siamo lieti di poter offrire ai clienti/visitatori di Belfast una scelta più ampia per le vacanze invernali, il che dimostra il nostro impegno nei confronti di Belfast”.

AIRBUS DIVENTA MEMBRO DI “ACT FOR SKY” – Airbus è diventata membro di “ACT FOR SKY” in Giappone, un’organizzazione che lavora per commercializzare, promuovere ed espandere l’uso del SAF prodotto localmente. Airbus supporterà i partner di ACT FOR SKY fornendo informazioni tecniche e coopererà ad attività di ricerca e tecnologia sui SAF. Airbus ha effettuato congiuntamente il primo helicopter flight del Paese alimentato da SAF con l’operatore locale Nakanihon Air all’aeroporto di Nagoya a metà del 2022. Basandosi su questo impegno, Airbus ha utilizzato SAF di produzione domestico anche per helicopter test flights condotti presso la Airbus Helicopters Japan’s Kobe Airport Facility. Airbus trasporterà anche elicotteri o parti di aeromobili più grandi utilizzando aeromobili Airbus Beluga alimentati con SAF. Aderendo ad ACT FOR SKY, Airbus intende sostenere la creazione di una catena di fornitura giapponese resiliente per il SAF. “Siamo lieti di aver aderito ad ACT FOR SKY. In Airbus ci impegniamo a sostenere il SAF come leva principale nella riduzione delle emissioni di CO2, come parte della tabella di marcia per la decarbonizzazione dell’industria aeronautica verso l’azzeramento delle emissioni nette di CO2 entro il 2050″, ha affermato Stéphane Ginoux, Senior Vice President, Head of North Asia region for Airbus and President of Airbus Japan. “Tutti gli aerei Airbus, compresi gli aerei militari e gli elicotteri, possono già volare con una miscela SAF al 50%. Il nostro obiettivo è rendere il nostro intero portafoglio di prodotti in grado di volare con 100% SAF entro il 2030, agendo da catalizzatore per preparare l’ecosistema per un’adozione globale del 10% entro il 2030”. ACT FOR SKY con “ACT” rappresenta la cooperazione e la collaborazione delle principali aziende giapponesi impegnate ad “agire” per obiettivi, mira a sensibilizzare i cittadini e le aziende sull’importanza del SAF, della neutralità del carbonio e del raggiungimento di un’economia circolare. Fondata inizialmente da 16 società giapponesi nel marzo 2022, ACT FOR SKY è ora composta da 31 società tra cui Airbus. Per saperne di più su ACT FOR SKY, visitare https://actforsky.jp.

L’AD DI LEONARDO A “COMOLAKE2023”: “L’AI COME RISORSA STRATEGICA SU CUI INVESTIRE” – “Investiamo in intelligenza naturale, che serve ad educare gli umani e a gestire bene l’intelligenza artificiale. Purché si investa in intelligenza, è sempre un affare”. Con queste parole Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, ha concluso il suo intervento a ComoLake2023, la Cernobbio del digitale. Davanti ad una platea composta da manager, imprenditori e ricercatori impegnati nel campo dell’innovazione, Cingolani ha condotto il suo discorso sul filo del raffronto tra umano e digitale, dimostrando che le due dimensioni sono sempre di più strettamente allacciate. “L’intelligenza generativa è copiata da noi”, ha spiegato il manager. Facendo una carrellata su quanto accade nel mondo a proposito di sviluppo tecnologico, il manager di Leonardo ha spiegato che la partita principale si gioca nella raccolta, gestione ed elaborazione dei dati: “C’è bisogno di capacità di calcolo, di memoria sufficiente e di una struttura che trasmetta in modo molto veloce”. Altrimenti si corre il rischio di ingolfare il processo con una sorta di imbuto in cui l’enorme quantità di dati raccolti finisce per imbottigliarsi. “Informazioni importanti per i cittadini, riguardanti salute, finanza, e difesa, sono dati critici, vanno protetti”. Ha aggiunto l’AD di Leonardo: “Noi non abbiamo nulla che sia disegnato per essere cyber-sicuro in fase progettuale. Siamo ancora abituati a comprare il computer per poi scaricare l’antivirus, o nel telefonino il software del caso. È un errore in partenza. Io devo disegnare gli oggetti del futuro in modo che siano cyber-sicuri, altrimenti non sarò mai competitivo. Devo introdurre il servizio della cyber sicurezza sin dall’inizio quando progetto qualcosa di nuovo”. Cingolani ha poi chiuso il suo intervento confrontando intelligenza artificiale e cervello umano, molto più simili di quanto si potrebbe immaginare. Riescono entrambi a compiere più o meno le stesse operazioni. Cambiano solo velocità e soprattutto dispendio di risorse: “Il computer, o il mio telefonino, il vostro PC, non essendo il prodotto di un’evoluzione durata miliardi di anni che ha ottimizzato il consumo energetico, non funzionano bene come noi. Sono molto veloci, ma il vero problema non è la loro efficacia, è il loro consumo energetico”.

L’U.S. NAVY SELEZIONA LOCKHEED MARTIN PER SVILUPPARE UN INTEGRATED COMBAT SYSTEM – La Marina degli Stati Uniti ha selezionato Lockheed Martin come suo Integrated Combat System (ICS) Systems Engineering and Software Integration (SESI) agent. Lockheed Martin progetterà l’architettura e le capacità del sistema integrato in modo che gli aggiornamenti software possano essere forniti in tempo reale alla flotta di superficie della Marina composta da cacciatorpediniere, incrociatori e fregate Aegis, oltre a portaerei e navi anfibie. Lockheed Martin continua a sostenere la visione della U.S Navy di trasformarsi in un ICS pienamente coeso collegando risorse multidominio, verso un’architettura comune su tutta la flotta di superficie.

IBERIA NOMINA NUOVI DELEGATI IN BRASILE E ECUADOR – Per continuare a rafforzare la presenza e le operazioni di Iberia nei mercati dell’America Latina e per aumentare l’impegno della compagnia aerea verso due destinazioni importanti come Brasile ed Ecuador, Iberia ha nominato Gustavo Esusy e Edwin Rincón come nuovi delegati commerciali rispettivamente per entrambi i paesi. Questo movimento mira anche a rafforzare e dare continuità alla strategia che la compagnia ha sviluppato in America Latina per consolidare la sua posizione di leadership nella connettività tra questa regione e l’Europa, guidata dalla direttrice commerciale per l’America Latina, Marina Colunga. Gustavo Esusy ha più di 30 anni di esperienza nel mercato latinoamericano, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità nelle aree vendite e marketing di diverse compagnie aeree e agenzie di viaggio. Negli ultimi anni è stato responsabile commerciale di Avianca per Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, dove ha guidato il team di vendita e il rapporto con le agenzie di viaggio. Il nuovo rappresentante commerciale di Iberia in Brasile ha assicurato: “È un onore assumere la delegazione in Brasile in un momento in cui l’America Latina rappresenta il focus strategico della compagnia. Sono felice di unirmi al grande team di Iberia e British Airways in Brasile”. Edwin Rincón arriva nella sua nuova posizione per guidare e rappresentare Iberia e British Airways nel mercato dell’Ecuador. Il nuovo rappresentante commerciale di Iberia in Ecuador ha dichiarato: “Sono molto entusiasta di unirmi alla famiglia Iberia e guidare il nostro team e le nostre operazioni in Ecuador. In Iberia vedo un team eccezionale e un prodotto ampiamente rispettato nel settore e in America Latina. Non vedo l’ora di lavorare fianco a fianco con questo gruppo di talento e di contribuire alla continua crescita e al successo in Ecuador”. Nel corso del 2023 Iberia ha assunto un impegno significativo nel mercato latinoamericano, raggiungendo più di 300 voli settimanali tra questa regione e l’Europa, il 14% in più rispetto alla capacità che aveva prima della pandemia. Iberia offre un volo giornaliero tra San Paolo e Madrid, a cui si aggiunge un’ulteriore frequenza tra Rio de Janeiro e la capitale spagnola, dove arriverà questa stagione invernale con un massimo di quattro frequenze settimanali. Allo stesso modo, la compagnia aerea spagnola ha aumentato la sua capacità tra Quito e Madrid, offrendo da novembre un volo giornaliero che si aggiungerà alle tre frequenze settimanali che dispone tra Guayaquil e la capitale della Spagna.

BOMBARDIER: STATEMENT DEL CEO SUL CANADIAN MULTI-MISSION AIRCRAFT CONTRACT (CMAA) – Statement di Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier: “A nome di Bombardier, dei nostri 17.000 dipendenti e della nostra supply chain, mi congratulo con la mozione unanime approvata ieri dalla National Assembly of Quebec, che esorta il governo federale a seguire un open procurement process nell’aggiudicazione del contratto per il Canadian Multi-Mission Aircraft contract (CMMA). Dopo che i premier dell’Ontario e del Quebec hanno unito le forze lo scorso luglio per chiedere al governo federale di avviare un procurement process equo, quest’ultima azione della National Assembly of Québec dimostra chiaramente l’importanza dell’industria aerospaziale nel nostro paese. La soluzione made in Canada di Bombardier si basa sul comprovato e affidabile business jet Global 6500, supportato da un’ampia supply chain canadese, che comprende più di 40 fornitori del ricco ecosistema aerospaziale del Quebec. Inoltre, consentire a Bombardier e ai suoi partner di fare un’offerta per il progetto CMMA metterà in mostra l’esperienza e l’innovazione del Canada sulla scena mondiale. La soluzione di prossima generazione di Bombardier porterà in definitiva un valore migliore, performance migliori e un migliore impatto economico a lungo termine per i canadesi. Non vediamo l’ora di presentare con orgoglio la nostra offerta e cerchiamo chiarezza sui tempi della gara come parte di un processo governativo giusto e legale”.