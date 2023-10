Air Serbia: oltre 450.000 passeggeri a settembre

Nel mese di settembre Air Serbia ha trasportato un totale di 456.790 passeggeri nel traffico di linea e charter, che corrisponde a un aumento del 43% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e un aumento del 40% rispetto all’anno record pre-pandemia, il 2019. La compagnia aerea ha operato un totale di 4.628 voli da tutti e tre gli aeroporti internazionali della Serbia, ovvero il 33% in più rispetto a settembre 2022 e il 29% in più rispetto al 2019.

“Nell’anno in cui festeggiamo il decennio di attività sotto il nome di Air Serbia, ci siamo posti obiettivi elevati. Mese dopo mese, abbiamo raggiunto e superato con successo i nostri record in termini di numero di passeggeri e di voli operati. Questa tendenza è proseguita a settembre quando, per la prima volta nella storia di Air Serbia, abbiamo raggiunto più di 3 milioni di passeggeri trasportati in un anno. Continueremo allo stesso ritmo nei prossimi mesi e, oltre a rafforzare la nostra capacità, il nostro più grande obiettivo sarà aumentare costantemente la qualità del nostro servizio. Lo scorso fine settimana abbiamo aperto un nuovo ufficio a Galerija e abbiamo preparato una serie di attività per il prossimo periodo, che crediamo delizieranno i nostri passeggeri”, ha affermato Jiri Marek, CEO dell’Air Serbia.

Le destinazioni più popolari nella regione nel settembre 2023 sono state Tivat e Podgorica. Per quanto riguarda l’Europa occidentale, i passeggeri hanno viaggiato maggiormente verso Zurigo, Parigi, Amsterdam e Roma. Nella più ampia zona euro-mediterranea, i voli Air Serbia più richiesti sono stati quelli diretti a Istanbul, Larnaca, Atene e Barcellona. Tra le destinazioni a lungo raggio, New York si colloca tra le prime 15 città in termini di numero di passeggeri nel suddetto mese.

(Ufficio Stampa Air Serbia – Photo Credits: Air Serbia)