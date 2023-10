Qatar Airways partecipa all’inaugurazione del Geneva International Motor Show 2023 in Qatar

Qatar Airways informa: “Sotto il patrocinio di His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Qatar’s Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, il Geneva International Motor Show (GIMS) è stato inaugurato il 5 ottobre con una cerimonia in Qatar, svelando importanti presentazioni automobilistiche internazionali e segnando un inizio ricco di eventi per la prossima automotive week.

Alla VIP Opening Ceremony hanno partecipato His Excellency Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani, Minister of Interior, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, Chairman of Qatar Tourism and Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Saad Bin Ali Al Kharji, Deputy Chairman of Qatar Tourism.

Qatar Airways, Official Airline Partner of GIMS, ha allestito uno stand per accogliere i VIP nell’area. Tenuto in collaborazione con Qatar Tourism, GIMS mette in evidenza le ultime innovazioni del settore e oltre 30 presentazioni di brand internazionali e regionali tra cui Toyota, Lexus, Porsche, Volkswagen, Lamborghini, BMW, KIA, Audi, McLaren, Mercedes-Benz, Vinfast, Chery e altri. La mostra è costellata di 31 global automotive brands e si svolgerà dal 5 al 14 ottobre 2023 presso il Doha Exhibition and Convention Center (DECC)“.

“Durante la cerimonia di apertura, lo stand di Qatar Airways è stato visitato dall’ex capitano di calcio inglese e giocatore del Manchester United David Beckham, che ha visitato il Qatar Airways and Formula 1® simulator, la QVerse station e la sua best-in-class award-winning Qsuite. Lo stand presenta anche frammenti di ORCHARD a HIA, esponendo vegetazione di provenienza sostenibile che offre un’atmosfera unica ai visitatori della mostra. L’ospitalità tipica della compagnia aerea è rappresentata dal suo cabin crew, che serve datteri e caffè arabo ai visitatori.

Il 6 ottobre si è tenuto il GIMS Qatar Media Day, con H.E. Mr. Akbar Al Baker e il Chief Executive Officer of GIMS, Sandro Mesquita. Akbar Al Baker ha inaugurato l’evento al pubblico con un discorso di apertura al quale hanno partecipato oltre 600 media internazionali”, prosegue Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Il sostegno di Qatar Airways al Geneva International Motor Show deriva dalla nostra reciproca ammirazione per l’innovazione tecnica. Siamo orgogliosi di portare questa straordinaria mostra, da Ginevra a Doha, per gli appassionati di auto della regione. Non è solo un evento adatto al vivace panorama automobilistico del Qatar, ma rappresenta anche la sinergia tra l’impegno per l’innovazione delle compagnie aeree e dell’industria automobilistica”.

“La mostra al DECC è integrata da quattro eventi collaterali in tutto il Qatar per creare un’esperienza automobilistica entusiasmante. GIMS Qatar ospiterà un forum sul futuro del design automobilistico presso il National Museum of Qatar, offrirà un off-road tour at Sealine, test drive al Lusail International Circuit e presenta una straordinaria installazione di auto d’epoca al Lusail Boulevard.

GIMS Qatar è aperto tutti i giorni dal 7 al 14 ottobre al DECC dalle 14:00 alle 22:00 e il sabato dalle 10:00 alle 22:00. I biglietti d’ingresso sono gratuiti durante i giorni feriali e QAR 50 durante i fine settimana. Tutti i biglietti sono disponibili sul sito web del Virgin Megastore: https://tickets.virginmegastore.me/qa/others/20431/geneva-international-motor-show“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)