Austrian Airlines e AVIATAR partner per il Technical Logbook

Austrian Airlines diventerà la prima compagnia aerea di Lufthansa Group a introdurre nelle sue operazioni l’innovativo e user-friendly AVIATAR Technical Logbook. Il design moderno della soluzione digitale installata su un dispositivo tablet consentirà alle Austrian Airlines Technical Operations di migliorare anche la cooperazione con i piloti e i team di manutenzione. Sfruttando le ultime tecnologie big data, l’AVIATAR Technical Logbook si basa sull’eredità di altre digital solutions sulla digital platform di Lufthansa Technik.

“L’AVIATAR Technical Logbook è la soluzione perfetta per le esigenze di Austrian Airlines”, ha affermato Wolfgang Ramminger, Project Manager for the introduction of the Technical Logbook in una recente IATA conference in Vietnam. “Noi di Austrian Airlines lo chiamiamo ‘eTAL’ for electronic Technical Aircraft Logbook. I nostri piloti hanno testato la soluzione innovativa e hanno concordato: il design intuitivo la rende facile da usare quanto le moderne applicazioni sugli smartphone. Soprattutto l’innovativo OnePageView, sviluppato per noi dal team AVIATAR, è vantaggioso per i nostri equipaggi di volo. Mostra chiaramente tutte le informazioni rilevanti per il Comandante su un’unica schermata. Oltre a un design intuitivo, il Technical Logbook di AVIATAR offre anche interfacce aperte per molti diversi tipi di data sources, che consentono ai flight crews e ai tecnici di accedere ai dati correlati all’interno dell’applicazione. I nostri processi semplificati e ottimizzati ci consentono di risparmiare 2,5 tonnellate di carta ogni anno, il che rappresenta anche per me un vantaggio fondamentale e illustra i vantaggi che possiamo trarre dalla digitalizzazione”.

L’AVIATAR Technical Logbook offre prefilled text blocks and automated input masks che catturano i technical issues dell’aereo durante il volo e a terra. Sostituisce quindi le lunghe registrazioni manuali nei libri cartacei e migliora la qualità dei dati e la trasparenza. La soluzione funziona con qualsiasi dispositivo hardware (ad esempio tablet, smartphone o computer desktop) e fornisce ai piloti l’accesso allo stato dell’aereo ovunque e in qualsiasi momento. Offre inoltre processi di backup in caso di problemi di connettività. La disponibilità dei dati in tempo reale, direttamente connessa all’M&E (maintenance and engineering) system, garantisce la manutenzione all’arrivo e consente una migliore pilot-to-maintenance collaboration, con conseguente riduzione dei turnaround times e dei costi. Inoltre, la struttura dei dati standardizzata aiuta le compagnie aeree a ottenere informazioni approfondite su trend analytics.

“Sono orgoglioso di far parte del joined Austrian Airlines and AVIATAR Technical Logbook team per l’introduzione del next generation eTLB (electronic technical logbook). È la soluzione più moderna e pronta per l’implementazione, il che la rende una scelta facile per le compagnie aeree di tutto il mondo che cercano oggi un eTLB. È stato fantastico lavorare con l’agile team di Austrian Airlines e poter sviluppare ulteriormente l’applicazione con le idee innovative del nostro nuovo cliente. Come tutte le altre soluzioni sulla nostra AVIATAR platform, il nostro Technical Logbook è aperto per essere utilizzato con qualsiasi maintenance & engineering system e può essere utilizzato indipendentemente dal tipo di aeromobile, dagli MRO providers e da altri sistemi”, ha affermato Dajana Kunz, Senior Manager Digital Products at AVIATAR, la digital platform di Lufthansa Technik. “Per mantenere il nostro vantaggio competitivo, continueremo a lavorare con tutti i nostri clienti nella nostra AVIATAR Community, per garantire che le nostre soluzioni digitali siano la prima scelta per le compagnie aeree anche in futuro”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)