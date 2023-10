DLR ed Embraer estendono la cooperazione nella ricerca aeronautica

Embraer e il German Aerospace Center (Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt – DLR) hanno annunciato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) per la collaborazione in merito a precompetitive technology research and development activities.

I partner valuteranno la possibilità di stabilire una futura cooperazione su una vasta gamma di attività, tra cui Aircraft Design, Flight Systems, Flight Physics, System Architectures, Flight Tests, Windtunnel Experiments, Structures and Materials, Security.

“Siamo lieti di estendere la nostra collaborazione con DLR e di continuare il rapporto di lunga data del nostro team. Questo accordo rappresenta un altro passo fondamentale nel nostro viaggio tecnologico verso il futuro di un’aviazione sostenibile, in collaborazione con global research centers”, afferma Maurílio Albanese Novaes Júnior, head of Research & Technology Development at Embraer.

“Dopo la nostra cooperazione di lunga data, vorremmo intensificare ulteriormente le nostre attività congiunte. La cooperazione internazionale è essenziale se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo di una climate-compatible aviation”, afferma la Prof. Anke Kaysser-Pyzalla, Chair of the DLR Executive Board, in São José dos Campos, Brasile. “Insieme al nostro partner Embraer, stiamo affrontando questioni come l’aerodinamica e la fisica del volo, oltre a condurre studi nella galleria del vento e flight tests”.

DLR ed Embraer collaborano già dal 2001 su singoli progetti con risultati rilevanti nei campi della ice formation sugli aeromobili (Aircraft Dynamic Modelling with Accreted Ice), dell’aerodynamics modelling (Online Parameter Identification for Integrated Aerodynamic Modelling) e dell’aeroelasticità. Nel 2017 la collaborazione è stata intensificata focalizzandosi su temi riguardanti la Sostenibilità, come la riduzione del rumore e la minimizzazione dell’impatto del trasporto aereo sul clima.

La firma è avvenuta durante una visita agli stabilimenti Embraer a São José dos Campos, in Brasile, di una delegazione di alto livello del DLR, guidata dalla professoressa Anke Kaysser-Pyzalla, la settimana scorsa.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)