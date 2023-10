News Brevi – 10.10.2023

CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE: INAUGURATA LA MOSTRA “LE ALI DEL PIEMONTE” A NOVARA – Continuano a Novara le celebrazioni del centenario dell’Aeronautica Militare. Venerdì 6 ottobre, presso la sala Accademia del Palazzo del Broletto di Novara ed alla presenza delle massime autorità militari e civili, è stata inaugurata la mostra “Le ali del Piemonte: tracce di storia dell’Aeronautica Militare e dell’industria del volo (1909-2023)”. L’evento è stato realizzato grazie alla straordinaria collaborazione tra il Comando Aeroporto Cameri, l’Associazione Andromeda Piemonte Onlus, l’Associazione d’Arma Aeronautica Sezione di Novara, il Circolo del 53 e il Museo Storico Militare Aldo Rossini di Novara. La mostra, che sarà gratuita e durerà fino a domenica 22 ottobre, ospita cimeli, fotografie, distintivi, decorazioni, documenti di archivio, motori, eliche e parti strutturali dei velivoli che hanno segnato la storia dell’Aeronautica Militare. Il materiale è proveniente da ben 34 soggetti che hanno prestato i cimeli storici proveniente da musei, archivi pubblici e collezionisti privati. Ad accogliere il visitatore, nell’atrio del palazzo Broletto, è inoltre presente la “Gabarda”, riproduzione del monoplano Gabardini, ideato e costruito a Cameri agli inizi del 900. L’apertura dell’esposizione è stata preceduta dalla cerimonia commemorativa dei “3 Assi di Novara”. Con la deposizione della corona d’alloro, l’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Novara, presieduta dal Generale di Squadra Aerea (c) Giuseppe Licausi e il Comando Aeroporto Cameri, con il Comandante Colonnello Alessandro Pavesi, hanno voluto omaggiare i tre valorosi aviatori novaresi: Magg. Carlo Emanuele Buscaglia, Ten. Silvio Cella e il Serg. Magg. Teresio Martinoli. Tutti e tre tragicamente scomparsi a Campo Vesuvio nell’arco di una settimana dell’estate del 1944. Sabato 21 ottobre all’Arengo del Broletto, a chiusura della mostra, si terrà il concerto della Fanfara del Comando 1ª Regione Area di Milano (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SAS: MADS BRANDSTRUP SARA’ IL NUOVO SENIOR VICE PRESIDENT COMMUNICATIONS AND PUBLIC AFFAIRS DI SAS – Mads Brandstrup assumerà il ruolo di SVP Communications and Public Affairs presso SAS, la più grande compagnia aerea scandinava. In questo ruolo, lavorerà a stretto contatto con il CEO Anko van der Werff e supervisionerà le iniziative di comunicazione globale di SAS sia internamente che esternamente. Mads Brandstrup riporterà direttamente al SAS Executive Vice President and Chief of Staff, Carina Malmgren Heander. Inizierà il 1 gennaio 2024. “Siamo molto soddisfatti dell’assunzione di Mads Brandstrup. La sua vasta esperienza di leadership acquisita in ruoli di comunicazione senior strettamente integrati con i team di leadership senior darà un grande contributo a SAS”, afferma Carina Malmgren Heander, Executive Vice President and Chief of Staff of SAS. Mads Brandstrup porta con sé una vasta esperienza, essendo stato CEO of the Danish Media Association dal 2021. Prima di questo ruolo, ha ricoperto posizioni chiave come Special Advisor to the Danish Minister of Finance e Head of Press and Communication for the Danish Social Democratic Party. “Sono grato per l’opportunità di continuare a portare avanti gli sforzi di comunicazione di SAS durante questo momento cruciale nel settore dell’aviazione e per SAS. Con il mio background nel giornalismo, nella comunicazione e negli affari pubblici, sono ansioso di sfruttare la mia esperienza per aggiungere valore al team di SAS”, afferma Mads Brandstrup Mads Brandstrup sostituisce Karin Nyman, che si sta dedicando a nuove sfide al di fuori di SAS.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI VERSO ISRAELE – ITA Airways sul suo sito informa: “Al fine di preservare la sicurezza di passeggeri ed equipaggi, i voli da/per Tel Aviv sono stati cancellati fino al 12 ottobre. La situazione è in continua evoluzione, vi preghiamo di verificare lo stato del volo sul sito e APP prima di recarvi in aeroporto”.

IL PRESIDENTE ENAC ALL’EVENTO PER I 70 ANNI DI ENI – Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma con il dott. Gianni Letta all’evento per i 70 anni di Eni, occasione per parlare di ambiente e di tutela del pianeta celebrando l’anniversario di una società che rappresenta un patrimonio dell’Italia, orientata a prodotti e servizi sempre più green”. Presidente Di Palma: “Anche il trasporto aereo è impegnato a raggiungere la decarbonizzazione con zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Una delle strade da percorrere è l’incremento della produzione di carburanti sostenibili alternativi per l’aviazione civile, Sustainable Aviation Fuels – SAF. Questo l’orientamento europeo di cui si parlerà a Dubai, nella ICAO – CAAF/3, in programma il prossimo novembre”.

DELTA: PROSEGUE IL SOSTEGNO A BCI – Il sostegno di Delta a Breast Care International (BCI) è stato pienamente dimostrato sabato, quando l’organizzazione ha ospitato la sua annuale Walk for a Cure ad Accra, Ghana. L’evento è cresciuto fino a includere migliaia di partecipanti che si mobilitano per la causa. Delta collabora con la BCI dal 2016 e ha finanziato un lavoro fondamentale per fornire programmi di sensibilizzazione e screening sul cancro al seno nelle aree rurali del Ghana. Con il sostegno di Delta, il programma educativo di BCI ha raggiunto più di 150.000 persone, mentre delle oltre 20.000 persone sottoposte a screening, sono stati identificati circa 2.000 casi sospetti di cancro al seno che altrimenti non sarebbero stati rilevati. “Il nostro coinvolgimento con BCI ha fatto molto per sensibilizzare ed educare migliaia di donne e ragazze, eliminando lo stigma del cancro al seno, in particolare nelle comunità rurali”, ha affermato Eloina Baddoo, Delta Sales Manager – Ghana. “Al centro della nostra campagna c’è la diagnosi precoce e la sopravvivenza”, ha affermato la Dr. Beatrice Addai Wiafe, Founder and President of Breast Care International. La marcia annuale di quest’anno ha visto oltre 2.000 camminatori unirsi alla nobile causa. È il principale evento di sensibilizzazione del Ghana.

LUFTHANSA TECHNIK FORNISCE AIRCRAFT TRANSITION SERVICES A CHINA AIRLINES – China Airlines (CAL) ha assegnato a Lufthansa Technik AG il contratto per i suoi Aircraft Transition Services. La compagnia aerea con base a Taiwan e il principale MRO provider al mondo hanno recentemente firmato un contratto triennale che copre la transizione di 12 Boeing 737-800 e 17 Airbus A330 in leasing di China Airlines. Un totale di 29 progetti avranno luogo in più località nella regione Asia-Pacifico. Con oltre 400 aircraft transition projects in tutto il mondo, Lufthansa Technik vanta anni di esperienza in questo campo. I Lufthansa Technik’s Aircraft Transition Services sono progettati per rendere questo processo ampio e complesso più semplice e confortevole per gli operatori. Dall’initial aircraft assessment and long-term lease asset management fino al lease return, l’Aircraft Transition Services team supporta in ogni fase del periodo di leasing. Jason Tsai, Vice President Engineering Division Operations of China Airlines, ha dichiarato: “I 29 aerei provengono da 11 diverse società di leasing. Ecco perché abbiamo bisogno di un partner affidabile che conosca meglio il business. Dalla nostra esperienza sappiamo che Lufthansa Technik soddisfa entrambi i criteri”. Per China Airlines non è la prima volta che collabora con Lufthansa Technik, la collaborazione esiste da molti anni. Nel 2022 entrambe le società hanno esteso il loro Total Component Support (TCS) contract per altri sei anni minimo. “Vorremmo ringraziare China Airlines per la fiducia accordataci e non vediamo l’ora di sviluppare ulteriormente la nostra partnership”, ha affermato Frank Martens, Senior Director Sales and Customer Development, Digital Fleet Services at Lufthansa Technik. “Uno degli obiettivi dei nostri Aircraft Transition Services è consentire ai nostri clienti di concentrarsi sulla cosa più importante: il successo quotidiano della loro flotta. Siamo lieti che China Airlines ci abbia scelto per fornire loro questi servizi”.

TEXTRON SYSTEMS SUPPORTERA’ IL COMPASS CALL MISSION CREW SIMULATOR – Textron Systems Corporation, una società di Textron Inc., ha annunciato di essersi aggiudicata un contratto da BAE Systems, del valore massimo di 17 milioni di dollari, per sviluppare un training system per l’U.S. Air Force EC-37B Compass Call nella sua Baseline 4 configuration. Il training system, noto come Compass Call Mission Crew Simulator (CCMCS), fornisce al Compass Call mission crew un mission rehearsal training all’interno di un high-fidelity simulated tactical environment. Basandosi sugli oltre 20 anni di esperienza di Textron Systems nel supportare questo programma come CCMCS original equipment manufacturer (OEM), l’enhanced trainer utilizzerà due tecnologie chiave per raggiungere il livello di fedeltà richiesto per addestrare un crew per la Baseline 4 EC-37B CCMCS configuration. Textron Systems aveva precedentemente ricevuto 6 milioni di dollari del contratto aggiudicato da BAE Systems per la Phase 1 di questo programma, con un periodo di esecuzione di 26 mesi. Lo sforzo della Phase 1 è iniziato nel dicembre 2022. Il CCMCS è in attività quasi costante supportando tre diversi Air Force squadrons. Textron Systems ha consegnato il Baseline 1 trainer nel 2004, ha messo in campo il Baseline 2 trainer nel 2015 e l’attuale Baseline 3 trainer sarà messo in campo nel 2024.

ETIHAD GUEST E VISA RINNOVANO LA LORO COBRAND PARTNERSHIP PER 7 ANNI – Visa ed Etihad Guest, il loyalty programme di Etihad Airways, hanno rinnovato il loro accordo esclusivo di cobrand negli Emirati Arabi Uniti per altri 7 anni. Questa partnership consente a Etihad Guest di ampliare ulteriormente il proprio cobrand card portfolio con i principali partner finanziari negli Emirati Arabi Uniti e di promuovere l’innovazione nell’ecosistema dei pagamenti del Paese. La piattaforma globale di Visa, l’approccio digital first e i vantaggi incrementeranno la crescita del programma Etihad Guest. Poiché le tendenze di viaggio a livello globale e negli Emirati Arabi Uniti continuano ad aumentare, questa partnership fornirà ai clienti Etihad Guest ulteriori proposte di valore, tra cui un prodotto di pagamento sicuro, con il vantaggio di guadagnare miglia e godere di premi come l’accesso alle lounge globali. Allo stesso tempo, i titolari della carta beneficiano di servizi convenienti come concierge e assicurazione. Etihad vanta sei partnership bancarie negli Emirati Arabi Uniti, rese possibili dalla partnership in cobrand con Visa. Di conseguenza, gli Etihad Guest cobrand cardholders possono guadagnare premi attraverso la spesa quotidiana con le loro carte di credito, rendendo il viaggio ancora più attraente. La partnership completa l’attuale percorso di crescita di Etihad mentre la compagnia aerea continua ad espandere la propria rete, offrendo ai membri Etihad Guest una scelta ancora più ampia di destinazioni. Arik De, Chief Revenue Officer, Etihad, ha dichiarato: “Con oltre 9 milioni di membri in tutto il mondo, il programma Etihad Guest offre ai nostri membri un’esperienza di viaggio e di stile di vita altamente gratificante. Essendo due brand globali leader e affidabili, siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership esclusiva con Visa, dandoci ulteriore capacità di migliorare ed evolvere il programma Etihad Guest per i nostri membri negli Emirati Arabi Uniti, sia a livello locale che mentre viaggiano per il mondo con Etihad. Questo fa parte della gamma di offerte che stiamo aggiungendo per consolidare ulteriormente la posizione di Etihad Guest come programma fedeltà leader in tutte le regioni”. Dr. Saeeda Jaffar, Visa’s SVP and Group Country Manager for GCC: “Questa partnership non solo rafforza la posizione di Visa come leader globale in airline cobrands, ma migliora anche la nostra capacità di fornire un valore eccezionale ai consumatori negli Emirati Arabi Uniti. Presto, gli Etihad Guest Visa cardholders potranno usufruire di nuovi prodotti e vantaggi di pagamento. Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership con Etihad Guest per altri sette anni e non vediamo l’ora di offrire più valore per i nostri cardholders and Etihad customers, poiché la compagnia aerea e il programma Etihad Guest continuano a crescere ed evolversi”.

EVE AIR MOBILITY ORGANIZZA UNO HUMAN-MACHINE INTERFACE SUMMIT – Eve Air Mobility ha recentemente tenuto il suo primo Human-Machine Interface (HMI) Summit, un evento incentrato sulla raccolta del feedback dei clienti sulle electric vertical take-off and landing (eVTOL) flight deck environment and interfaces della società Tenutosi presso gli uffici dell’azienda in Brasile, l’HMI Summit di Eve è stato sviluppato in collaborazione con clienti provenienti da varie località in tutto il mondo. Tra i partecipanti c’erano quasi 20 operatori di una vasta gamma di veicoli, tra cui fixed-wing, rotary-wing and drone companies. Gli Eve’s Engineering and Services and Operations Solutions teams hanno condotto discussioni su una varietà di argomenti che vanno da flight controls, avionics, electrical systems, a propulsion and interior design. Il gruppo ha anche discusso dei manuali operativi, dei servizi, delle soluzioni operative di Eve e delle Urban ATM offerings. “Mentre stiamo reinventando la mobilità e costruendo il nostro eVTOL, uno dei nostri obiettivi è quello di raggiungere continuamente clienti e partner per ottenere un feedback diretto dalle persone che utilizzeranno questi velivoli nelle città di tutto il mondo”, ha affermato Luiz Valentini, Chief Technology Officer, Eve. “L’HMI Summit ha fornito un ottimo forum non solo per condividere l’approccio di Eve, ma anche per ottenere preziosi feedback da piloti esperti sulle interfacce, l’ergonomia e le capacità che stiamo progettando nell’aereo”.

GRUPPO SAVE: MONTICHIARI E’ UN’IMPORTANTE INFRASTRUTTURA PER L’ATTIVITA’ CARGO – Monica Scarpa, Amministratore Delegato del Gruppo SAVE, a margine della tavola rotonda “Aeroporto di Montichiari: il ruolo della logistica per un sistema interconnesso sostenibile” organizzata in occasione dell’evento Futura Expo 2023, in corso in questi giorni a Brescia, ha dichiarato: “L’aeroporto di Montichiari è oggi un’importante infrastruttura per l’attività cargo, in grado di generare un’occupazione diretta, indiretta e derivante dalla capacità attrattiva di altri business di oltre 3.500 persone, con una ricaduta positiva sul territorio in termini di PIL pari a 220 milioni di euro. Dati rilevanti, che confermano la vocazione di Brescia quale scalo dedicato al trasporto aereo cargo, e che contiamo di far crescere ulteriormente grazie ai progetti di sviluppo previsti nel Masterplan con orizzonte temporale al 2030. Nelle ultime settimane il piano di sviluppo ha ottenuto l’approvazione del Decreto di compatibilità da parte del Ministero dell’Ambiente, a cui nei prossimi mesi dovranno seguire la convocazione della conferenza dei servizi e il rilascio della conformità urbanistica da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’obiettivo è quello di portare avanti un ambizioso programma di investimenti che prevede, tra il 2023 e il 2032, l’impiego di oltre 50 milioni di euro per la costruzione di due edifici dedicati alla gestione dei servizi di handling e warehousing su una superficie di 480.000 metri quadri totali, oltre ai lavori per la pavimentazione della pista di volo e dei piazzali adiacenti. Il Masterplan comprende, inoltre, alcuni interventi fondamentali sul fronte della sostenibilità e non solo, tra cui la restrizione dei decolli notturni per il contenimento del rumore e la riduzione del consumo di acqua potabile, tramite il riutilizzo delle acque depurate e trattate anche grazie ad nuovo depuratore. A queste iniziative sarà poi affiancato un vasto programma di interventi per l’efficientamento energetico, anche tramite l’installazione di sistemi di illuminazione di ultima generazione in numerose aree dell’aeroporto”.

HAINAN AIRLINES FIRMA B787 AVIONICS SERVICES AGREEMENT CON GE AEROSPACE – GE Aerospace ha annunciato un 10-year services agreement con Hainan Airlines per systems support su tutta la sua flotta Boeing 787. L’accordo include contenuti e capacità dei sistemi avionici di GE Aerospace. “Abbiamo chiaramente la sensazione che il livello di supporto della flotta B787 sia molto più elevato, ora che l’accordo è in vigore con GE”, ha affermato Mr. Long CHEN, Vice Manager of Spares Procurement Center of Purchasing Department, Hainan Airlines Holding Co., Ltd. “GE organizza tutte le risorse possibili da Singapore e dall’Australia per supportare l’AOG di Hainan Airlines e i tempi di risposta e l’efficienza sono notevolmente migliorati. Non vediamo l’ora di avviare una stretta collaborazione con GE Aerospace e di rendere il B787 contract un programma di esempio che dimostri la cooperazione tra Hainan Airlines e GE”. L’accordo copre i GE Aerospace B787 content, compreso l’open architecture core computing and networking system, a supporto della flotta di 38 aerei di Hainan Airlines. GE Aerospace fornirà il supporto da Singapore e dalla sua nuova struttura a Brisbane, Australia. “Questo accordo è un flexible services program progettato per ridurre i costi degli operatori e massimizzare la disponibilità degli aeromobili”, ha affermato Matt Burns, general manager for Avionics with GE Aerospace. “Forniremo ad Hainan le soluzioni che meglio si adattano alle loro esigenze, in modo che possano concentrarsi sull’attività di gestione e sostegno di una compagnia aerea globale in rapida crescita”. Il programma per la Hainan Airlines B787 fleet fornirà una soluzione ottimizzata per il supporto durante tutto il ciclo di vita e comprende repairs, stock holding, inventory management, program management, configuration control, engineering change control, technical documentation, obsolescence management, reliability trend analysis. Basandosi sul minimal B787 parts inventory della compagnia aerea, GE Aerospace fornirà la disponibilità del suo pool di componenti del B787 al quartier generale di Hainan Airlines a Haikou e alle sue stazioni esterne. GE ha sviluppato una serie di Integrated Logistics Management and Performance-Based Logistics programs come parte della sua offerta di servizi. Ogni componente del programma è personalizzato per soddisfare i requisiti specifici del cliente. GE offre inoltre servizi e programmi di supporto a China Southern, Air China, Singapore Airlines ed Emirates che coprono i GE Aerospace Systems products.

TEXTRON AVIATION: RICONOSCIMENTO PER I SUOI MAINTENANCE AND PAINT APPRENTICESHIP PROGRAMS – Textron Aviation ha annunciato oggi che i suoi Maintenance and Paint Apprenticeship programs sono stati ufficialmente riconosciuti come apprendistati registrati a livello statale attraverso il Kansas Department of Commerce. I programmi biennali supportano il piano strategico a lungo termine dell’azienda per la forza lavoro e offrono ai dipendenti attuali e futuri l’opportunità di provare nuovi campi, apprendere nuove competenze e ampliare le proprie capacità per costruire una carriera duratura. “Textron Aviation è da tempo impegnata nella creazione di collaborazioni educative e comunitarie a vantaggio dei nostri dipendenti, dell’azienda, della regione e dello Stato del Kansas, in particolare nello sviluppo di una forza lavoro qualificata che mantenga il nostro vantaggio in un mercato globale competitivo”, ha affermato Maggie Topping, senior vice president, Human Resources and Communications. “Questi apprendistati rappresentano un altro modo in cui forniamo ai dipendenti una solida base per il successo e un supporto continuo durante tutta la loro carriera. I partecipanti non solo ottengono un’istruzione e una formazione preziose, ma ricevono anche uno stipendio e benefici mentre imparano”. In quanto dipendenti, i partecipanti al programma ricevono benefici e retribuzioni durante la formazione sul posto di lavoro e in aula. I programmi nascono da una collaborazione tra Textron Aviation, State of Kansas, WSU Tech e International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAMAW), per aiutare ad affrontare le esigenze di produzione e forza lavoro a lungo termine e rafforzare lo status di Wichita come hub aerospaziale globale. L’azienda continua a crescere e a migliorare le proprie opportunità, inclusi gli Airframe & Powerplant (A&P), Avionics, Computer Numerical Control (CNC) Machining and Tooling programs.

LOCKHEED MARTIN: CONTRATTO PER FORNIRE 300 KW-CLASS LASER WEAPON SYSTEMS – Lockheed Martin si è aggiudicata un contratto per sviluppare e fornire fino a quattro 300 kW-class laser weapon systems all’U.S. Army’s Indirect Fire Protection Capability-High Energy Laser (IFPC-HEL) prototype program. Il sistema IFPC-HEL integra altri componenti di difesa a più livelli per proteggere da unmanned aerial systems, rocket, artillery, rotary and fixed-wing aircraft. “L’acquisizione dell’ IFPC-HEL prototype contract è il risultato di diversi anni di complessa evoluzione del programma, investimenti strategici e partnership con l’esercito su questo programma”, ha affermato Rick Cordaro, vice president of Lockheed Martin Mission Systems & Weapons. Lockheed Martin consegnerà due 300 kW-class IFPC-HEL prototypes con un’opzione per due aggiuntive 300 kW-class units.