Pilatus presenta il nuovo PC-24

Pilatus Aircraft informa: “A partire dalle consegne di nuovi aeromobili nel 2024, Pilatus ha esteso la payload-range capability del suo Super Versatile Jet per raggiungere un’autonomia massima con sei passeggeri di 2.000 miglia nautiche (3.704 chilometri). Pilatus ha inoltre incorporato una serie di nuovi comfort interni, tra cui un ampio divano laterale che può essere convertito in un letto.

Il nuovo PC-24 presenta un aumento di 600 libbre (272 kg) in full fuel payload and maximum payload capacity. Ciò consente agli operatori di aumentare il maximum range del PC-24 di 200 nm (370 km) con sei passeggeri a bordo. Il PC-24 ora offre un full fuel payload pari a un singolo pilota più 1.315 libbre (596 kg) e presenta una maximum payload capacity leader della categoria di 3.100 libbre (1.406 kg)”.

Bruno Cervia, Vice President of Engineering, Pilatus, ha spiegato: “L’aumento del payload è stato ottenuto perfezionando gli elementi strutturali sia delle ali che della fusoliera per ridurre il peso a vuoto dell’airframe e contemporaneamente aumentare il maximum gross take-off weight limit. È semplicemente ingegneria svizzera al suo livello migliore”.

“Gli ingegneri Pilatus hanno condotto un’ampia campagna di test di volo per espandere l’intero envelope per i design weights più elevati. Al PC-24 maximum take-off weight, la balanced field length at sea level è di soli 941 metri (3.090 piedi), consentendo l’uso di piste molto corte e persino non asfaltate.

Offrendo già il volume di cabina più grande della sua categoria, gli interni del nuovo PC-24 sono stati inoltre dotati di una serie di miglioramenti per migliorare l’esperienza complessiva di volo dei passeggeri. I livelli di rumore ambientale sono stati ridotti attraverso l’ottimizzazione dei passenger service unit ducting, dei pannelli fonoassorbenti, con engine accessory air intake ducts ottimizzati. Mobili, aree di stoccaggio e il Welcome Center sono stati tutti perfezionati per ottimizzare la grande quantità di spazio nella cabina del PC-24.

Pilatus ha collaborato con Lufthansa Technik per incorporare un nuovo integrated Cabin Management System (iCMS) dotato di un controller touch screen da 10″ con mappa mobile 3D, quattro altoparlanti in cabina ad alta fedeltà con sub-woofer option, illuminazione d’atmosfera, porte USB e media storage server.

Infine, per la prima volta in questa classe di business aircrat, Pilatus offre l’opzione di un grande divano laterale lungo 6 piedi e 6 pollici (1,98 m) e che può essere convertito in un letto durante il volo”, prosegue Pilatus Aircraft.

“Tutti i PC-24 dal numero di serie 501 in poi saranno dotati di una nuova funzionalità per abilitare i servizi predittivi. Verrà analizzata la automated data transmission di key aircraft data direttamente a Pilatus al momento dell’atterraggio e, se necessario, verrà fornita una predictive recommendation all’operatore”, conclude Pilatus Aircraft.

Il CEO Markus Bucher ha dichiarato: “Maggiore range, maggiore payload, maggiore comfort e maggiore operabilità sono stati l’obiettivo principale di questo importante programma di miglioramento del PC-24. L’aggiornamento del PC-24 include oltre 1.000 modifiche in tutto l’aereo. Ancora una volta, siamo andati fino ai limiti di ciò che è possibile, sfruttando al massimo le nostre capacità ingegneristiche per fornire il miglior PC-24 di sempre. Con questo importante aggiornamento, semplicemente non c’è nessun altro business jet sul mercato in grado di offrire prestazioni costanti come il nostro Super Versatile Jet”.

Il primo nuovo PC-24, che presenterà il nuovo divano convertibile, sarà in mostra statica alla National Business Aviation Association Annual Convention in Las Vegas, dal 17 al 19 ottobre.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)