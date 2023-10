TAAG Angola Airlines rinnova la flotta con il Boeing 787 Dreamliner

Boeing e TAAG Angola Airlines hanno annunciato oggi che la compagnia aerea africana sta aggiungendo il 787 Dreamliner alla sua flotta, con un ordine per quattro jet widebody.

“Il nostro obiettivo è lavorare con i migliori produttori del mondo verso una multi-type fleet, al fine di garantire di avere gli aerei adeguati per ogni tipologia di volo, vale a dire i nostri collegamenti intercontinentali”, ha affermato Eduardo Fairen, CEO di TAAG Angola Airlines. “L’opzione 787 si adatta al nostro intento di avere equipaggiamenti moderni, efficienti e con le giuste dimensioni, in grado di sostituire progressivamente la nostra attuale flotta di widebody e fornire ai nostri clienti un’esperienza di volo migliore”.

“Il 787 Dreamliner consentirà a TAAG Angola Airlines di aprire nuove rotte ed espandere la propria rete internazionale”, ha affermato Anbessie Yitbarek, Boeing vice president of Commercial Sales and Marketing for Africa. “La market-leading efficiency e il passenger comfort del Dreamliner faranno avanzare i piani di modernizzazione della flotta del vettore”.

“TAAG Angola Airlines attualmente vola con cinque 777-300ER (Extended Range), tre 777-200ER e sette 737-700 verso 12 destinazioni in Africa, Europa, Sud America e Cina.

Il Commercial Market Outlook for Africa di Boeing prevede che il continente avrà bisogno di 1.025 aerei nei prossimi due decenni. La crescita complessiva del traffico aereo africano è prevista al 7,4%, la terza più alta tra le regioni globali e superiore alla crescita media globale del 6,1%”, afferma Boeing.

“Da quando è iniziato il revenue service nel 2011, la 787 family ha lanciato più di 370 nuove rotte non-stop in tutto il mondo. Il 787 Dreamliner riduce il consumo di carburante e le emissioni del 25% rispetto agli aerei che sostituisce. I passeggeri godono di un’esperienza migliore con i finestrini più grandi di qualsiasi jet, aria più umida e pressurizzata a un’altitudine di cabina inferiore per un maggiore comfort, grandi cappelliere, luci a LED rilassanti e tecnologia che rileva e contrasta le turbolenze per un volo più fluido”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)