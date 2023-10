Embraer presenta il nuovo Phenom 100EX

Embraer ha presentato il business jet Phenom 100EX, l’ultima evoluzione della Phenom 100 series, che serve i suoi clienti dal 2008 con oltre 400 velivoli operativi. “Adottata e apprezzata da owner-pilots, private companies e flight academies, come RAF, Emirates, Etihad e la Finnish Aviation Academy, la Phenom 100 series è la piattaforma entry-level più affidabile del settore. Ora, il nuovo Phenom 100EX offre un comfort di cabina superiore, versatilità operativa e una safety enhanced pilot-centric avionics, per offrire la migliore esperienza di volo.

Il Phenom 100EX è il risultato di continui miglioramenti nel corso degli anni basati sul feedback dei clienti. L’aereo incorpora l’Embraer’s Design DNA, che ha influenzato la combinazione dei cabin controls in eleganti upper tech panels, così come il design dei sedili, un maggiore utilizzo di materiali più sostenibili e flush-to-the-wall tables che massimizzano lo spazio di lavoro. L’aereo include anche miglioramenti interni, come baseline side-facing fifth seat and belted lavatory per una additional passenger capacity. Questi attributi dettagliati in tutta la cabina testimoniano l’impegno dell’azienda nel fornire maggiore comfort, esperienze di volo senza precedenti e produttività ancora maggiore, aumentando al contempo la facilità riguardo la manutenzione. Queste nuove caratteristiche interne completano la best-in-class OvalLite™ cross-section del prodotto, che offre ulteriore spazio per la testa e le gambe, nonché la più completa airstair e il baggage compartment più spazioso”, afferma Embraer.

“All’avanguardia nell’avionica e in safety innovation, il Phenom 100EX è il primo della sua categoria a disporre del Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS), che agisce durante uno dei momenti più critici del volo per creare un quadro chiaro delle anticipated landing conditions”, prosegue Embraer.

“Siamo orgogliosi di annunciare il Phenom 100EX, un aereo progettato per sperimentare l’eccellenza con un comfort superiore e una tecnologia dirompente che migliora la sicurezza”, ha affermato Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets. “Questo prodotto reinventa l’esperienza di volo entry-level, offrendo maggiore comfort, responsabilizzando i piloti e arricchendo i viaggi per offrire più valore ai nostri clienti”.

“Il cockpit è altrettanto considerato, con ulteriore spazio per le gambe del pilota fornito dall’extended seat tracking e un open-concept cockpit per una più facile comunicazione all’interno della cabina. Oltre alla cabina riprogettata, l’aereo vanta una enhanced pilot-centric avionics come parte del Prodigy Touch, basato sul rinomato Garmin 3000.

Altri miglioramenti dell’avionica includono FlightStream 510, automatic 3D volumetric scanning con lightning and hail prediction, stabilized approach, predictive windshear e altro ancora.

Beneficiando della reputazione della famiglia per l’elevato utilizzo e i bassi costi di manutenzione, il jet entry-level è anche uno dei dual-engine jets più ecologici sul mercato, culminando in un velivolo versatile, costruito per offrire il massimo livello di flessibilità operativa. Il Phenom 100EX è certificato da ANAC, FAA ed EASA ed è attualmente sold-out nel 2024, con prossima data disponibile per la consegna nel 2025″, conclude Embraer.

Il Phenom 100EX debutterà alla 2023 NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) dal 17 al 19 ottobre a Las Vegas, Nevada.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)