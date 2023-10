Boeing espande gli investimenti strategici in Brasile, incluso un nuovo Engineering and Technology Center

Boeing ha annunciato oggi l’apertura del suo Engineering and Technology Center in Brasile, uno dei 15 Boeing engineering sites in tutto il mondo che sviluppano tecnologia avanzata per promuovere l’innovazione aerospaziale. Con sede a São José dos Campos (SP), dove la società ha iniziato ad operare nel 2014, l’engineering center rappresenta un’espansione degli investimenti strategici di Boeing in Brasile, dove impiega circa 500 ingegneri a supporto dei programmi attuali e futuri.

“La partnership di lunga data di Boeing con il Brasile risale a più di 90 anni fa e durante questo periodo abbiamo collaborato con l’industria aerospaziale brasiliana e la comunità per sfruttare le incredibili capacità tecniche e le capacità di risoluzione dei problemi degli ingegneri brasiliani”, ha affermato Lynne Hopper, vice president of Boeing Engineering, Strategy and Operations. “La loro esperienza rafforza il nostro impegno verso l’eccellenza ingegneristica e ci posiziona per affrontare la prossima generazione di sfide nel nostro settore”.

In un evento con i dipendenti e le principali parti interessate, Boeing ha condiviso diversi nuovi investimenti strategici nel Paese. Tra questi, Boeing ha firmato un Memorandum of Understanding (MOU) con lo stato di San Paolo incentrato sullo sviluppo tecnologico aerospaziale, tra cui:

– Sostegno all’istruzione incentrata su scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM).

– Promuovere un’agenda congiunta di industrializzazione e innovazione.

– Migliorare e rafforzare la pipeline di talenti in tutto l’ecosistema aerospaziale brasiliano, con particolare attenzione all’aumento della diversità.

“San Paolo ha tutte le condizioni per rafforzare lo sviluppo tecnologico aerospaziale, un settore importante che guida l’economia dello Stato. Con questo protocollo d’intesa miriamo a generare più posti di lavoro e entrate per il nostro Stato, che è uno degli scopi principali della partnership con il settore privato, una direttiva del governatore Tarcísio de Freitas”, afferma Jorge Lima, Secretary of Economic Development of the State of São Paulo.

Con la State University of Campinas (Unicamp), Boeing ha annunciato un finanziamento per estendere la propria partnership di sostenibilità per sviluppare la terza fase del SAFMaps database per comprendere la fattibilità degli input più promettenti per la produzione SAF in aree specifiche del Brasile.

“Supportato da Boeing, lo sviluppo di SAFMaps come piattaforma web innovativa guidata da Unicamp è focalizzato sull’aiutare ad accelerare la produzione di sustainable aviation fuel (SAF) in Brasile. Il progetto, guidato dall’università, comprende attualmente 13 stati brasiliani con il maggior potenziale di produzione di biomassa. Integra inoltre informazioni essenziali sulle potenziali materie prime, allineandosi alle normative internazionali volte a ridurre le emissioni di gas serra con l’obiettivo di realizzare un’aviazione ancora più sostenibile”, ha affermato Arnaldo Walter, Mechanical Engineering professor che guida il progetto a Unicamp.

Boeing ha inoltre annunciato il primo programma di stage dell’azienda in Brasile per gli studenti dell’ultimo anno di studi di ingegneria. Gli stagisti applicheranno le conoscenze attraverso progetti in un ambiente globale e multiculturale con il tutoraggio di professionisti esperti. L’iniziativa è in linea con la strategia globale dell’azienda volta a contribuire all’eccellenza ingegneristica nei paesi in cui opera.

“Vogliamo offrire il miglior programma di stage in Brasile per gli studenti che desiderano costruire una carriera solida e di rilievo nel settore aerospaziale. Il Brasile ha una ricca storia dell’aviazione, con università che sono punti di riferimento nel settore dell’ingegneria”, ha affermato Humberto Pereira, director of the Boeing Engineering and Technology Center.

Da anni Boeing collabora attivamente per rafforzare l’ecosistema aerospaziale del Brasile in varie aree tra cui:

– Ha ottenuto più di 30 divulgazioni di invenzioni e richieste di brevetti dalla sua fondazione nel paese nel 2012.

– Investendo più di 5 milioni di dollari in partnership con istituti focalizzati sull’istruzione STEM, con un impatto su cinque milioni di studenti e la formazione di migliaia di insegnanti.

– Nel campo della sostenibilità, lavorando da oltre un decennio in collaborazione con università, istituzioni pubbliche e organizzazioni non governative per consentire la decarbonizzazione del settore aerospaziale.

– Concentrandosi soprattutto sui SAF e riconoscendo il ruolo pionieristico e la competenza del Paese nei biofuel.

– Investendo 2 milioni di dollari in iniziative che massimizzano i benefici sociali, economici e ambientali per le comunità coinvolte nello sviluppo di materie prime per i SAF.

– Lavorando a fianco della National Civil Aviation Agency (ANAC) e del Department of Airspace Control (DECEA) su operational safety projects.

“I nostri investimenti in Brasile sono ampi e riflettono il fatto che Boeing considera il Paese un partner strategico nella risoluzione di alcune delle più grandi sfide dell’industria aerospaziale globale”, ha affermato Landon Loomis, Boeing president for Latin America and the Caribbean and vice president of Global Policy. “Espandendo la nostra collaborazione in Brasile, il Paese può anche svolgere un ruolo maggiore nel soddisfare la domanda globale di aerei commerciali per un valore di 8 trilioni di dollari nei prossimi 20 anni”.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)