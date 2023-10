Luxair ordina quattro Embraer E195-E2 e si assicura delivery positions per altri cinque

Embraer e Luxair, compagnia di bandiera del Granducato di Lussemburgo, hanno firmato un ordine fermo per quattro E195-E2. L’aereo completerà il narrowbody aircraft più grande recentemente ordinato dalla compagnia aerea.

Luxair ha ordinato quattro E195-E2, con due opzioni e tre diritti di acquisto per più aeromobili, con diritti di conversione in E190-E2 come richiesto. La prima consegna è prevista per il quarto trimestre 2025.

“Continuiamo a sviluppare la nostra compagnia aerea e a garantirne il futuro a lungo termine. Questi aerei all’avanguardia sono un’ulteriore prova del nostro impegno per la sostenibilità e il comfort dei passeggeri. L’E195-E2 ha il rumore e il consumo di carburante più bassi nel mercato degli aerei regionali e fornirà la flessibilità necessaria alla nostra rete. I nostri passeggeri trarranno vantaggio dalla cabina spaziosa e silenziosa e dalle grandi cappelliere per i bagagli a mano. L’E195-E2 è perfetto per Luxair e i nostri passeggeri”, ha affermato Gilles Feith, CEO di Luxair.

Martyn Holmes, CCO, Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “È fantastico dare il benvenuto a Luxair nella famiglia Embraer. In passato Luxair ha operato ERJ-145 ed Emb-120. L’E2 è perfettamente adatto alle operazioni e alle ambizioni di Luxair, integrando da vicino la flotta esistente e su ordinazione di Luxair, garantendo alla compagnia aerea il massimo livello di ottimizzazione della flotta e del network a lungo termine. La forza speciale dell’E2 è che la sua nuova tecnologia, la bassa rumorosità e l’impatto ambientale, consentono alle compagnie aeree di gestire sia i propri obiettivi di crescita che quelli di sostenibilità”.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)