News Brevi – 11.10.2023

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: DELEGAZIONI DI MESSICO E SENEGAL IN VISITA AL REPARTO ADDESTRAMENTO CONTROLLO SPAZIO AEREO – Quella dal 25 al 29 settembre è stata una settimana intensa per il Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo (RACSA) di Pratica di Mare che, oltre ad ospitare i frequentatori dei Corsi per i controllori della Difesa Aerea Missilistica Integrata (DAMI) e Traffico Aereo (TA), ha accolto le delegazioni del Messico e del Senegal in visita al Reparto. Le cooperazioni con i due Paesi, avviate da diversi anni, rappresentano un’importante opportunità sia per la Forza Armata, sia per il RACSA stesso, in quanto vetrina dell’eccellenza AM nel settore della formazione e dell’addestramento di tutto il personale controllore dello spazio aereo. Agli ospiti è stata innanzitutto illustrata l’organizzazione dell’Ente, i suoi compiti istituzionali e la complessa offerta formativa che interessa la Difesa Aerea, il Traffico Aereo e la Meteorologia. La visita è poi proseguita ai simulatori di ultima generazione in dotazione al Reparto. Qui gli ospiti hanno potuto apprezzare la componente Air Traffic Management (ATM), constatando la capacità di coordinamento e controllo nella gestione simulata degli assetti militari e civili. Al termine della visita, dopo la consueta firma dell’albo d’onore e lo scambio di doni con il Colonnello Emidio Salmè, Comandante del RACSA, le delegazioni hanno espresso il proprio apprezzamento per l’accoglienza riservata e per la capacità formativa e addestrativa del Reparto, manifestando un potenziale interesse a voler intraprendere nel prossimo futuro una più intensa collaborazione. Il RACSA è l’Ente addestrativo dell’Aeronautica Militare che ha il compito di formare il personale Ufficiale, Sottufficiale e Truppa di tutte le Forze Armate, anche straniere, sul Controllo della Difesa Aerea Missilistica Integrata, del Traffico Aereo e della Meteorologia, nonché fornire supporto formativo ad altri enti esterni al Dicastero della Difesa, come il Dipartimento della Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ubicato presso l’Aeroporto Militare di Pratica di Mare (RM), il Reparto dipende dalla Brigata Controllo Aerospazio del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE: A MILANO IL RADUNO INTERREGIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA – AVIATORI D’ITALIA – Il 4 e 5 ottobre si è svolto a Milano il Raduno Interregionale dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia. Gli associati delle sezioni del sodalizio presenti nelle regioni del nord Italia, tra cui Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, si sono dati appuntamento nel capoluogo lombardo per il tradizionale raduno interregionale. Gli eventi organizzati, che si inquadrano all’interno del programma delle celebrazioni per il centenario dell’Aeronautica Militare, hanno visto la presenza di diverse Autorità istituzionali politiche, militari, religiose e rappresentanti di Associazioni d’Arma e Combattentistiche. Mercoledì 4 si è tenuto a Palazzo Marino il primo evento in programma, l’incontro tra il Sindaco della città di Milano Dott. Giuseppe Sala, il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante della 1a Regione Aerea e il Gen. S.A. (r) Giulio Mainini, Presidente Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia. Il raduno si è concluso in serata con il concerto della Fanfara della 1a Regione Aerea nella splendida cornice dell’auditorium Testori nella sede della Regione Lombardia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

WIZZ AIR: NOTA STAMPA SU LONDON LUTON – WIzz Air informa: “Wizz Air informa che i suoi voli tra l’Italia e Londra non sono stati interessati dall’incendio inaspettato all’aeroporto di Londra Luton. Il servizio rimane regolare. Tutti i voli Wizz Air dall’Italia al Regno Unito sono operati solo per l’aeroporto di Londra Gatwick. Al tempo stesso Wizz Air provvederà ad avvisare tutti i passeggeri degli altri voli WIZZ interessati di eventuali modifiche all’orario. Coloro che hanno prenotato direttamente tramite Wizz Air verranno informati e forniti i dettagli necessari tramite e-mail e SMS. I clienti che hanno prenotato tramite terzi devono rivolgersi agli stessi per ulteriori informazioni. Sebbene la situazione sia fuori dal controllo della compagnia, Wizz Air si scusa per qualsiasi inconveniente causato e sta facendo tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi”.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI VERSO ISRAELE – ITA Airways sul suo sito informa: “Al fine di preservare la sicurezza di passeggeri ed equipaggi, i voli da/per Tel Aviv sono stati cancellati fino al 14 ottobre. La situazione è in continua evoluzione, vi preghiamo di verificare lo stato del volo sul sito e APP prima di recarvi in aeroporto”.

SAS DIFFERISCE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI TITOLI A CAPITALE PERPETUO COME PARTE DEL PIANO SAS FORWARD – SAS AB differirà gli interest payments dovuti rispettivamente il 23 e 26 ottobre 2023 sui suoi perpetual capital securities, come parte del piano SAS FORWARD della compagnia e del voluntary chapter 11 process in negli Stati Uniti. Il differimento del pagamento degli interessi viene effettuato in conformità con i termini e le condizioni dei rispettivi capital securities.

NORWEGIAN ORGANIZZA UN VOLO EXTRA DA TEL AVIV – Norwegian informa: “Norwegian organizzerà un volo extra da Tel Aviv a Oslo con partenza provvisoria stasera per portare i norvegesi e altri cittadini nordici fuori da Israele. Il volo è operato per conto del Ministero degli Affari Esteri norvegese. L’obiettivo è aiutare i passeggeri rimasti bloccati in Israele. I viaggiatori che desiderano unirsi a questo volo sono pregati di contattare il Ministero degli Affari Esteri norvegese”.

SAAB: NUOVO ORDINE DA BAE SYSTEMS HAGGLUNDS – Saab ha ricevuto un ordine da BAE Systems Hägglunds per sight- and fire control capability per il CV90 combat vehicle. Il valore dell’ordine è di circa 970 milioni di corone svedesi e il periodo contrattuale è 2023-2029. Saab fornirà sight- and fire control capability per i BAE Systems CV90 ordinati dalla Czech Republic all’inizio del 2023 e svolgerà i lavori in Svezia e Repubblica Ceca. Nel maggio 2023 Saab ha ricevuto un ordine da BAE Systems Hägglunds per sight- and fire control capability per i CV90 della Slovacchia. “Il nuovo ordine sottolinea ulteriormente la nostra grande collaborazione con BAE Systems Hägglunds e la nostra capacità di aumentare la produzione”, afferma Carl-Johan Bergholm, head of Saab’s business area Surveillance. La sight- and fire control capability di Saab per tanks and combat vehicles offre un’elevata probabilità di colpire bersagli terrestri e aerei, indipendentemente dai movimenti del veicolo.

IL QANTAS BOARD ANNUNCIA I PIANI DI RINNOVO – Il Qantas Board annuncia oggi i piani di rinnovo del Board, in riconoscimento dei problemi reputazionali che il Gruppo deve affrontare e per sostenere il ripristino della fiducia nella compagnia. Il Chairman Richard Goyder andrà in pensione prima dell’Annual General Meeting (AGM) alla fine del 2024. Come annunciato a maggio, il non-executive director Michael L’Estrange andrà in pensione all’AGM di quest’anno il 3 novembre 2023. Per facilitare un ulteriore rinnovo, Jacqueline Hey e Maxine Brenner si ritireranno ai Qantas half-year results nel febbraio 2024, dopo 10 anni di servizio. Come previsto, tre nuovi directors si offriranno per l’elezione all’AGM di quest’anno (Doug Parker, il Dr Heather Smith e il CEO and Managing Director Vanessa Hudson) così come due directors esistenti (Todd Sampson e Belinda Hutchinson). Una volta insediati i nuovi directors, si prevede che il Board avrà un mandato medio di circa tre anni all’AGM del 2024, fornendo un equilibrio tra nuova leadership e necessaria continuità. Il Chairman Richard Goyder ha dichiarato: “Come Board, riconosciamo i significativi reputational and customer service issues che il Gruppo deve affrontare e riconosciamo che la responsabilità è necessaria per ripristinare la fiducia. Qantas ha attraversato un periodo incredibilmente difficile da quando la nostra attività è stata interrotta durante la pandemia. La ripresa non è stata facile e sono stati commessi degli errori. Ci scusiamo ancora per quelle volte in cui abbiamo sbagliato. Ho sempre cercato di agire nel migliore interesse di Qantas. Una successione misurata e ordinata a livello di Board sosterrà l’importante lavoro in corso guidato da Vanessa e dal suo nuovo management team. Fondamentalmente, il Gruppo è in una posizione molto forte per superare le sfide attuali e offrire risultati a tutti i suoi stakeholder negli anni a venire”. Il Board ha avviato il processo per nominare nei prossimi mesi nuovi non-executive directors e un nuovo Chairman. I nuovi committee roles saranno nominati a tempo debito. Il Board ha inoltre avviato un processo di revisione indipendente delle principali questioni di governance negli ultimi 12 mesi e condividerà i risultati nel secondo trimestre dell’anno solare 2024.

EMIRATES RAFFORZA IL SUO IMPEGNO PER IL RUGBY NEGLI UAE – Emirates, appassionato sostenitore del rugby negli Emirati Arabi Uniti, ha rinnovato la sua sponsorizzazione di lunga data dei Dubai Hurricanes come parte del suo impegno nella crescita di questo sport. “Nel corso degli anni Emirates ha svolto un ruolo fondamentale nell’elevare il profilo del rugby negli Emirati Arabi Uniti e nella regione più ampia. Uniti dall’amore per il gioco, oltre 3.000 persone di 27 nazionalità partecipano attivamente al rugby negli Emirati Arabi Uniti e altri milioni si sintonizzano per guardare i tornei internazionali. Un numero che è cresciuto notevolmente grazie al successo degli Emirates Dubai 7s. Emirates ha svolto un ruolo determinante nell’avvicinare lo sport al pubblico locale e nell’aumentare il suo fascino, incoraggiando più persone a cimentarsi nel gioco. Dubai Hurricanes è stata fondata nel 1999 da membri di vari club di rugby locali che cercavano di creare un ambiente adatto alle famiglie per celebrare il loro amore per questo sport. I Dubai Hurricanes si sono evoluti in uno dei club individuali più grandi di Dubai, con oltre 1.200 giocatori da meno di 4 anni a più di 45 anni, che partecipano a rugby, netball e cricket al Sevens Stadium. Ispirandosi alla vivace comunità e allo spirito di squadra, Emirates è il partner principale di Dubai Hurricanes dal 2010. Il legame di Emirates con il gioco del rugby risale al 1987, quando la compagnia aerea divenne sponsor ufficiale dell’evento Dubai Rugby Sevens, appena due anni dopo la sua fondazione. Ad oggi questa rimane la sponsorizzazione più longeva della compagnia aerea. Con un numero crescente di sponsorizzazioni internazionali, Emirates può essere trovata al centro dell’azione in quasi ogni partita internazionale di rugby, sia attraverso la sponsorizzazione degli arbitri del World Rugby che attraverso il supporto continuo all’Emirates Lions team del Sud Africa e alla loro sede, Emirates Airline Park”, informa Emirates.

VUELING: LE MIGLIORI METE DA VISITARE QUESTO AUTUNNO – Vueling informa: “Se il “back to” è più nostalgico del previsto, quello che vi serve è una fuga al mare d’autunno. Tra le destinazioni migliori dove dimenticarsi di guanti e cappello per lasciar spazio a costumi e infradito vi sono la vivace Barcellona, la mediterranea Malta, le Isole Canarie con le loro tradizioni, la ricchezza culturale di Malaga, le meraviglie de Il Cairo, il lato green di Valencia e i colori dei vicoli di Alicante. Sono tutte mete che Vueling, parte del gruppo IAG, propone per un weekend lungo in questo inizio d’autunno. Capitale della Catalogna, Barcellona è un’ottima scusa per fuggire ai primi freddi: grazie al suo clima mite, è ideale da visitare tutto l’anno per godere di una romantica passeggiata anche sul lungomare, a Barceloneta. Dall’Italia, Barcellona è raggiungibile grazie a Vueling nei mesi autunnali da 12 aeroporti: da Roma Fiumicino saranno in partenza fino a 38 voli settimanali, da Milano Malpensa fino a 35, da Venezia fino a 16, da Firenze fino a 15, da Bologna fino a 11, da Napoli ne partiranno 10, da Catania fino a 5, da Torino fino a 6, da Bari fino a 4, da Cagliari fino a 4, da Palermo 3 e da Genova 2. Isola soleggiata con temperature molto gradevoli, Malta è la destinazione ideale per uno dei primi break fuori stagione, per chi non si rassegna alla fine dell’estate. Dall’Italia, Malta è raggiungibile con Vueling in connessione da Barcellona con rotte fino a 3 voli settimanali. Incastonate nel blu dell’Oceano Atlantico, con le loro 10 ore di luce al giorno e temperature estive tutto l’anno, le Isole Canarie annoverano una lunga collezione di spiagge sugli oltre 1.500 chilometri di costa che le lambiscono, ognuna immersa in uno scenario diverso. Dall’Italia, Gran Canaria e Lanzarote sono raggiungibili con Vueling in connessione da Barcellona. Verso Gran Canaria sono previsti fino a 28 voli settimanali nei mesi autunnali, mentre verso Lanzarote ne sono previsti fino a 13. Tra spiagge da cartolina e mare dalle acque trasparenti, castelli secolari e spettacoli di flamenco, Malaga merita certamente una fuga d’autunno. Dall’Italia, Malaga è raggiungibile con Vueling grazie a 7 voli settimanali nei mesi autunnali da Roma Fiumicino. Tra le varie mete da scoprire questo autunno, Il Cairo stregherà grazie alle celebri piramidi (poco distanti dalla città) e la cittadella, il cuore pulsante della città. Dall’Italia, Il Cairo è raggiungibile con Vueling in connessione grazie a 5 voli settimanali nei mesi autunnali da Barcellona. Punteggiata di architetture avveniristiche, molte ad opera dell’archistar Santiago Calatrava, con un ricco bagaglio culturale su cui fonda le sue radici, un ampio centro storico, oltre a parchi e giardini, Valencia è tra le città spagnole più attraenti per un weekend fuori stagione. Dall’Italia, Valencia è raggiungibile grazie a Vueling con fino a 11 voli settimanali in autunno da Roma Fiumicino. La magia dei vicoli, i colori delle case, l’atmosfera rilassata: ecco gli ingredienti segreti di Alicante, dove viaggiare per recuperare le energie prima di affrontare i mesi più freddi. Dall’Italia, Alicante è raggiungibile grazie a Vueling con rotte fino a 3 voli settimanali in autunno da Roma Fiumicino”.

BOMBARDIER SI UNISCE ALLO SKILLBRIDGE PROGRAM – Bombardier ha annunciato di aver aderito all’United States Department of Defense (DOD) SkillBridge program come authorized industry partner. Il programma SkillBridge aiuta i membri del servizio militare statunitense a colmare il divario tra il servizio attivo e l’inizio della loro carriera civile con formazione, apprendistato o stage specifici del settore offerti da datori di lavoro fidati. Bombardier ha ottenuto un Memorandum d’Intesa ufficiale dall’Office of the Deputy Assistant Secretary of Defense per sviluppare SkillBridge training programs per i rami applicabili delle forze armate statunitensi. “Siamo molto lieti di essere annoverati tra le organizzazioni autorizzate dal DOD a sviluppare SkillBridge training programs per i membri del servizio”, ha affermato Tonya Sudduth, Head of U.S. Strategy, Bombardier. “Questo è un capitolo entusiasmante per la nostra azienda e sottolinea il nostro impegno nel supportare il personale militare di grande talento del nostro Paese ad acquisire l’esperienza necessaria per intraprendere carriere entusiasmanti nel settore aerospaziale”. Bombardier ha costantemente ampliato la sua presenza negli Stati Uniti. Nell’aprile 2022, Bombardier ha designato il suo sito di Wichita come nuovo quartier generale degli Stati Uniti e ha lanciato Bombardier Defense come espansione strategica della sua attuale Specialized Aircraft division. “Attraverso il programma SkillBridge, Bombardier continuerà a espandere la propria presenza negli Stati Uniti”, ha affermato Steve Patrick, Vicepresident, Bombardier Defense, Bombardier.

DELTA E LATAM CELEBRANO IL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA LORO JOINT VENTURE – Un anno dopo l’inizio della loro joint venture, l’alleanza tra Delta e LATAM ha permesso ai partner di annunciare sei nuove rotte, effettuare 15.000 voli, trasportare più di 3 milioni di clienti e coprire più di 56 milioni di miglia (90 milioni di chilometri). Con l’obiettivo di migliorare significativamente la connettività e l’esperienza del cliente nei viaggi tra il Nord America (Stati Uniti e Canada) e il Sud America (Brasile, Cile, Colombia, Paraguay, Perù e Uruguay), i partner celebrano questo traguardo e guardano al futuro. Delta e LATAM hanno già lanciato un nuovo servizio tra Orlando e Bogotà, Colombia (LATAM); tra San Paolo e Los Angeles (LATAM), l’unica rotta diretta tra il Brasile e la costa occidentale degli Stati Uniti. Il 29 ottobre i partner lanceranno ulteriori nuove rotte e aumenteranno le rotte attuali con il nuovo servizio Medellin-Miami (LATAM); Il nuovo servizio di LATAM tra Lima e Atlanta, che si aggiunge al servizio esistente di Delta; la seconda frequenza di Delta tra Atlanta e Bogotà, in aggiunta al suo servizio esistente. L’introduzione di nuove rotte continua a dicembre, con Atlanta-Cartagena il 22 dicembre (Delta), il servizio stagionale tra New York JFK e Rio de Janeiro il 16 dicembre (Delta) e, in risposta alla crescente domanda, il servizio stagionale di Delta tra Atlanta e Rio de Janeiro, che ritorneranno il 16 dicembre, ora operativi tutto l’anno. “Siamo entusiasti di celebrare il primo anniversario della nostra partnership trasformativa”, ha affermato Alex Antilla, Vice President of Latin America for Delta Air Lines. “Insieme colleghiamo il Nord e il Sud America e attiriamo nuovi clienti. Abbiamo lavorato duramente insieme per aggiungere nuove entusiasmanti rotte, ampliare le rotte esistenti e rendere i viaggi più facili, più divertenti e più gratificanti per milioni di clienti. Guardando al futuro, continuiamo il nostro impegno a costruire su questo straordinario primo anno, fornendo servizi eccezionali e rafforzando il nostro legame con i clienti che viaggiano tra i due continenti. Siamo entusiasti di continuare questo incredibile viaggio”. “Grazie alla nostra alleanza con Delta, i nostri passeggeri non solo possono contare su più voli e collegamenti più veloci per accedere a oltre 300 destinazioni, ma possono anche godere di maggiori vantaggi”, ha affermato Martin St. George, Chief Commercial Officer, LATAM Airlines Group. “Questi includono l’accumulo congiunto di miglia o punti nei programmi frequent traveler, l’accesso per i viaggiatori idonei a più di 50 lounge Delta Sky Club negli Stati Uniti e cinque lounge LATAM in Sud America e molto altro ancora”. Durante l’anno inaugurale della joint venture, i partner hanno ottimizzato i viaggi e aumentato i collegamenti nei loro hub chiave. Nei prossimi mesi Delta e LATAM prevedono di continuare ad annunciare nuove rotte e maggiori vantaggi, per migliorare l’esperienza di viaggio di chi viaggia tra il Nord America e il Sud America.

AIR FRANCE-KLM GROUP PRESENTE A IFTM TOP RESA 2023 – In un contesto di forte ripresa del settore aereo, Air France-KLM Group è stato presente all’IFTM Top Resa per tre giorni ricchi di annunci, conferenze e incontri con i professionisti del turismo. “Questa 44a edizione della fiera – un evento di punta per l’industria del turismo – è stata l’occasione per discutere delle aspettative sia dei clienti che dei partner di viaggio. Air France-KLM ha accolto migliaia di visitatori presso il suo stand che portava i colori delle tre compagnie aeree e del suo partner Delta Air Lines. Il Gruppo ha inoltre celebrato due anniversari importanti: 104 anni di esistenza per KLM e 90 anni per Air France. All’epoca, dall’altra parte di Parigi, i rinomati grandi magazzini Galeries Lafayette esponevano nelle loro vetrine una collezione di oggetti e accessori Air France”, afferma Air France-KLM Group. Henri Hourcade, Executive Vice President France at Air France-KLM, nel suo discorso di apertura ha fatto riferimento ai risultati molto incoraggianti dell’estate e alle prospettive ottimistiche per il settore, in particolare nei mercati nordamericani e asiatici. Con oltre 83 milioni di passeggeri trasportati lo scorso anno, Henri Hourcade ha condiviso l’ambizione del Gruppo di offrire un’esperienza cliente sempre più di alta qualità e una rete meglio connessa che offra nuove possibilità di viaggio. Ha colto l’occasione per ricordare il recente ordine di 50 Airbus A350 e per presentare il Winter 2023-2024 program di Air France, che servirà 200 destinazioni in tutto il mondo. Questo programma prevede l’apertura di due nuove rotte: Abu Dhabi e Raleigh Durham (Carolina del Nord), la 14a destinazione di Air France negli Stati Uniti. Queste rotte seguono le nuove destinazioni Dar es Salam e Ottawa aperte quest’estate. Da parte sua, Transavia ha annunciato l’espansione della sua rete verso il Nord, con due nuove destinazioni in partenza dall’aeroporto di Parigi-Orly: Tallinn (Estonia) e Bergen (Norvegia). I rappresentanti del Gruppo hanno inoltre preso la parola per condividere le loro competenze e la visione del Gruppo su una serie di argomenti, come l’evoluzione del comportamento dei clienti, il futuro dei viaggi d’affari e i vantaggi dell’NDC (“New Distribution Capacity”) sia per gli acquirenti che per gli agenti di viaggio. La strategia di sviluppo sostenibile del Gruppo è stata al centro della fiera. Air France-KLM si impegna a essere leader nella decarbonizzazione del settore e intende ridurre le proprie emissioni di CO2 del 30% per passeggero/chilometro entro il 2030 (rispetto al 2019). L’evento è stata l’occasione per ribadire che il Gruppo sta accelerando la propria transizione attraverso tre leve principali: la modernizzazione della flotta, l’uso di SAF e l’ecopilotaggio. Il team commerciale ha inoltre preso parte ad una tavola rotonda sul turismo sostenibile. Quest’anno Air France era presente al salone per incontrare i potenziali candidati e rispondere alle loro domande. In particolare, giovedì 5 ottobre la compagnia ha organizzato un evento di “job-dating”, con l’obiettivo di reclutare un gran numero di personale di terra per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. All’evento, gratuito per gli studenti, hanno partecipato complessivamente oltre 200 candidati. Nel corso del 2023, quasi 2.000 persone di talento si uniranno ai ranghi di Air France, uno slancio che continuerà nel 2024 e oltre.