Cathay Pacific, 4° frequenza settimanale su MXP da febbraio

Cathay Pacific, la compagnia aerea di bandiera di Hong Kong, è al centro dell’attenzione con una serie di importanti sviluppi sia in Italia che all’estero. Questo articolo esplorerà i punti chiave di tali notizie, evidenziando le iniziative e i progressi recenti dell’azienda così come esposti da Daniele Bordogna, Regional Head of Trade Sales – Europe, e Mary Retzler, Marketing Communications Manager del vettore

Confortanti notizie per Cathay Pacific arrivano dai voli da e per Milano. Grazie alla buona risposta da parte della clientela, il volo verrà incrementato da 3 a 4 frequenze settimanali a partire da febbraio 2024. Questo passo evidenzia l’importanza del mercato italiano per Cathay Pacific e la crescente domanda di viaggi tra il capoluogo lombardo e Hong Kong e altre destinazioni servite dalla compagnia, sempre via HK.

Un ulteriore sviluppo che avrà un impatto significativo sulle operazioni di Cathay Pacific è il completamento previsto della terza pista all’aeroporto di Hong Kong nel 2025. Questo permetterà all’aeroporto di accrescere gli slot del 50%, creando nuove opportunità di volo e migliorando l’efficienza delle operazioni.

La compagnia aerea sta anche pianificando di espandere la sua flotta con l’acquisizione di 80 nuovi velivoli della famiglia A320-neo entro il 2029, che includono sia A320 che A321. Questi aeromobili più moderni offriranno un maggiore comfort ai passeggeri e saranno più efficienti e sostenibili dal punto di vista del carburante, portando anche benefici ambientali che sono un tema che i vettori hanno sempre più a cuore.

La compagnia ha anche registrato una crescita significativa nel settore dei viaggi d’affari e aziendali. La sua reputazione per il servizio di alta qualità e l’attenzione ai dettagli ha contribuito a consolidare la sua posizione come una scelta preferita tra i viaggiatori d’affari.

Nel 2023, Cathay Pacific ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali. Skytrax ha premiato la compagnia aerea come il “World’s Best IFE” per l’intrattenimento di bordo. Inoltre, l’Associazione delle Compagnie Aeree dei Passeggeri (APEX) ha conferito a Cathay Pacific il riconoscimento di “Compagnia aerea 5 stelle“, confermando l’impegno per un servizio clienti di alta qualità.

Un altro punto di rilievo riguarda l’allestimento progressivo della business class “Aria”, con cabine ridisegnate per il Boeing 777-300ER e pronte per il decollo a partire dal secondo trimestre del 2024. Questa nuova cabina offre comfort e lusso ai viaggiatori d’affari e conferma l’attenzione di Cathay Pacific per l’innovazione e il miglioramento costante dell’esperienza di volo.

Infine, Cathay Pacific ha espresso il desiderio di accentrare le sue attività sotto un unico brand che rifletta uno stile di vita legato ai viaggi multidimensionale, oltre ai viaggi in aereo. Questo nuovo brand, Cathay, comprenderà settori come il benessere, le vacanze, la ristorazione, lo shopping e i pagamenti, con un focus sull’interazione quotidiana con i clienti. Il vettore aereo in ogni caso continuerà a mantenere il tradizionale nome Cathay Pacific.

(Fabrizio Ripamonti)