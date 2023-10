Airbus annuncia cambiamenti al leadership team

Airbus SE annuncia cambiamenti al leadership team guidato dal Chief Executive Officer Guillaume Faury, nonché la nomina di un Commercial Aircraft business management team designato che opererà sotto la guida di Christian Scherer.

“Guardando alle nostre priorità chiave, vogliamo mettere l’azienda nella giusta configurazione per il futuro”, ha affermato Guillaume Faury, CEO di Airbus. “Il nostro leadership team si concentrerà ulteriormente sulle sfide operative di oggi, affrontando al contempo la strategia e la trasformazione per garantire il futuro di tutte le nostre attività. Ciò richiederà costante attenzione e gestione da parte di questo leadership team – unito attorno a uno scopo comune e condividendo i valori fondamentali di Airbus – per avere successo nell’ambiente globale in rapido cambiamento che è diventato la nostra nuova normalità”.

Nel frattempo, Airbus annuncia anche le nomine nel nuovo Commercial Aircraft management team.

“I nostri clienti, partner e stakeholder si aspettano un impegno totale da parte di Airbus per realizzare le ambizioni e gli obiettivi operativi del nostro Commercial Aircraft business. Sono entusiasta di mettere insieme un team di leader talentuosi e riconosciuti in un momento così critico per il nostro settore”, ha affermato Christian Scherer, CEO Commercial Aircraft. “Non vedo l’ora di affrontare le sfide e sfruttare le opportunità insieme a questo team eccezionale”.

Dal 1° gennaio 2024 in poi, il nuovo Airbus leadership team guidato dal CEO di Airbus Guillaume Faury sarà composto da:

Thierry Baril, Chief Human Resources Officer*

Bruno Even, CEO Airbus Helicopters*

Alberto Gutierrez, EVP Special Industrial Projects*

John Harrison, General Counsel*

Catherine Jestin, EVP Digital and Information Management*

Julie Kitcher, Chief Sustainability Officer and Communications*

Sabine Klauke, Chief Technology Officer*

Christian Scherer, CEO Commercial Aircraft*

Mike Schoellhorn, CEO Airbus Defence and Space*

Thomas Toepfer, Chief Financial Officer*

Jeff Knittel, Chairman and CEO Airbus Americas

Matthieu Louvot, EVP Strategy

Wouter van Wersch, EVP International

George Xu, CEO Airbus China

Dal 1° gennaio 2024 in poi, il nuovo Commercial Aircraft management team guidato dal CEO Commercial Aircraft Christian Scherer sarà composto da:

Stella Belvisi, General Counsel

Maggie Bergsma, Head of Communications

Mathieu Callewaert, EVP Human Resources

Thomas Hundt, EVP Finance

Sabine Klauke, EVP Engineering*

Florent Massou dit Labaquère, EVP Operations*

Philippe Mhun, EVP Programmes and Services*

Benoît de Saint-Exupéry, EVP Sales

Ulteriori nomine verranno fissate in un secondo momento.

“I ruoli contrassegnati con (*) sono stati proposti dal CEO e approvati dal Board of Directors per formare l’Airbus Executive Committee, composto da 13 membri. L’Executive Committee supporta il CEO nel suo compito di gestire Airbus. È presieduto dal CEO e comprende i responsabili delle principali funzioni e attività.

Guardando al futuro, Airbus lavorerà per stabilire questo nuovo assetto organizzativo in project mode dal 1° gennaio 2024 in poi. Ciò sarà condotto in collaborazione con le parti sociali, che sono state informate del processo durante una riunione dell’European Works Council (SE-WC) il 12 ottobre 2023″, conclude Airbus.

