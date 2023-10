Emirates distribuisce 20.000 Apple products ai Cabin Crew per trasformare gli inflight services

Rinomata per il suo impegno verso la tecnologia e l’innovazione all’avanguardia, Emirates ha lanciato una nuova strategia chiamata “One Device” sfruttando i prodotti Apple, in base alla quale tutti i 20.000 Emirates Cabin Crew riceveranno iPhone 13 o iPad Air configurati con custom Emirates apps per migliorare e semplificare il servizio passeggeri a bordo, oltre a migliorare l’esperienza complessiva dell’equipaggio.

“Emirates ha già investito più di 32 milioni di Dirham nell’iniziativa e ha iniziato a distribuire dispositivi Apple un anno fa. Oggi, più di 7.000 Emirates crew members utilizzano iPhone su 450 voli giornalieri nella rete globale. Nei prossimi mesi, altri 5.000 Emirates crew members riceveranno iPhone e iPad con nuove app e funzionalità che si basano sull’implementazione di successo.

Gli Emirates in-house Service Delivery and IT teams hanno condotto un’ampia user research campaign con i cabin crew prima di progettare e creare una gamma di app native e personalizzate per rinnovare l’esperienza utente dell’equipaggio di cabina e garantire ai passeggeri l’esperienza di servizio di livello mondiale prevista da Emirates. I feedback fino ad oggi mostrano che i prodotti Apple consentono al personale di cabina di sentirsi più preparato sul lavoro e di offrire un servizio altamente personalizzato ai passeggeri.

Le applicazioni personalizzate includono un’app per migliorare l’inflight meal order-taking process, garantendo un servizio rapido e preciso e consentendo all’equipaggio di cabina di vedere il profilo di ciascun passeggero e lo stato Skywards. Un’altra app garantisce che l’equipaggio di cabina possa accedere alle informazioni aggiornate sull’elenco e sui voli, visualizzare i cambiamenti e gli upgrade dei posti e una panoramica dell’equipaggio di cabina a bordo. Fornendo una visione a 360 gradi dei passeggeri, il personale di cabina di Emirates può accedere a informazioni critiche in tempo reale ed è dotato degli strumenti di cui ha bisogno per operare al meglio, personalizzando l’esperienza di ogni cliente a un livello senza precedenti, fornendo anche informazioni come la ristorazione e la cena, preferenze sulle bevande e onboard loungewear sizes, se utilizzate sui voli precedenti”, afferma Emirates.

“L’iniziativa One Device migliora inoltre le cabin crew performance e gli standard di sicurezza, garantendo che possano accedere al supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a livello globale, incluso un team di esperti appositamente formati presso l’hub di Emirates a Dubai, nonché tramite il supporto di Apple. Migliorando la sicurezza a bordo, l’equipaggio di cabina può controllare i processi ufficiali in qualsiasi momento, tramite manuali operativi aggiornati da remoto e utilizzare One Device come piattaforma per la formazione continua attraverso il micro-learning. L’equipaggio di cabina di Emirates può utilizzare l’iPhone per uso personale e i suoi dati privati sono protetti.

I prodotti Apple supportano l’ambiente operativo esigente degli Emirates cabin crew con molte funzionalità, tra cui ricarica rapida, durata prolungata della batteria, design leggero e qualità costruttiva premium. Inoltre, la sicurezza leader del settore di Apple protegge le informazioni dei clienti e dell’equipaggio di cabina, tutelando la privacy sia dell’ospite che dei dipendenti sfruttando la sicurezza integrata nel dispositivo, autenticando l’identità dell’utente con Face ID sicuro e rimuovendo le informazioni di volo una volta completato il viaggio”, prosegue Emirates.

“L’implementazione di One Device è stata supportata da una in-person experience zone presso l’Emirates Headquarters a Dubai, uno sportello unico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per l’equipaggio di cabina per risolvere hardware and operating software issues, accedere al supporto applicativo di Emirates e soddisfare le esigenze del proprio dispositivo e altro ancora”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)