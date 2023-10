Delta Air Lines annuncia i risultati finanziari del terzo trimestre

Delta Air Lines ha riportato oggi i risultati finanziari per il terzo trimestre, chiuso a settembre 2023, e ha fornito l’outlook per il quarto trimestre che chiuderà a dicembre 2023.

“Grazie all’eccezionale lavoro di tutto il nostro team, Delta ha registrato ricavi record per il trimestre di settembre e un margine operativo a doppia cifra. La nostra affidabilità operativa continua a rafforzarsi, grazie alle nostre persone, e io sono lieto di riconoscere i loro eccezionali sforzi con oltre 1 miliardo di dollari accumulati da inizio anno verso il profit sharing”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “Delta continua a distinguersi come brand di fiducia dei consumatori che offre un servizio accogliente, premuroso ed elevato, con le migliori persone del settore. La nostra posizione differenziata supporta le nostre aspettative di crescita dei ricavi per l’intero anno del 20% rispetto al 2022 e un utile ante imposte di oltre 5 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto agli utili dell’anno precedente”.

2023 GAAP Financial Results del trimestre chiuso a settembre 2023

Operating revenue pari a $15,5 miliardi.

Operating income pari a $2,0 miliardi, con operating margin del 12,8%.

Pre-tax income di $1,5 miliardi, con pre-tax margin del 9,8%

Earnings per share pari a $1,72.

Operating cash flow di $1,1 miliardi.

2023 Adjusted Financial Results del trimestre chiuso a settembre 2023

Operating revenue pari a $14,6 miliardi, il 13% in più rispetto al trimestre di settembre 2022.

Operating income pari a $2,0 miliardi, con operating margin del 13,5%.

Pre-tax income di $1,7 miliardi, con pre-tax margin dell’11,8%.

Earnings per share pari a $2,03.

Operating cash flow di $1,1 miliardi.

Adjusted net debt pari a $20,2 miliardi alla fine del trimestre.

Riguardo l’Outlook per il quarto trimestre e per l’intero anno, Delta prevede Total Revenue anno su anno in crescita tra 9% – 12% per il quarto trimestre, crescita superiore al 20% per l’intero anno. Operating Margin compreso tra 9% – 11% per il quarto trimestre, circa 11,5% per l’intero anno. Earnings Per Share tra $1,05 – $1,30 per il quarto trimestre, $6,00 – $6,25 per l’intero anno.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)